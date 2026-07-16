Keiko Fujimori: ¿cómo fueron las anteriores entregas de credenciales del JNE a presidentes electos del Perú?

Keiko Fujimori: ¿cómo fueron anteriores entregas de credenciales del JNE a los presidentes peruanos? La Encerrona Youtube

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó una sesión solemne de entrega de credenciales a la presidenta electa Keiko Fujimori en el Gran Teatro Nacional de Lima, que marcó un punto de inflexión respecto a las ceremonias previas de mandatarios peruanos. El evento, transmitido en vivo por TV Perú, contó con una cobertura similar a la de una final deportiva, con una previa televisiva de dos horas, imágenes aéreas y la presencia de cientos de simpatizantes reunidos en las inmediaciones, tal como indica La Encerrona. La magnitud y el despliegue del acto no tienen precedentes en la historia reciente de Perú.

La transmisión incluyó la llegada de los asistentes, así como la interpretación del himno nacional y canciones tradicionales peruanas por parte del Coro Nacional. En el interior del teatro, la sala estaba colmada de invitados, mientras que en el exterior se instaló una pantalla gigante para permitir que quienes no lograron ingresar siguieran cada instante de la ceremonia.

PUBLICIDAD

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

Un evento que supera los antecedentes recientes

La ceremonia de Keiko Fujimori contrastó de manera notable con las realizadas en los últimos veinte años para otros presidentes electos del país. Según reportó La Encerrona, la entrega de credenciales a Pedro Castillo en 2021 fue modesta y se desarrolló en el salón Los Incas del Ministerio de Cultura, restringida por las medidas sanitarias de la pandemia. No hubo despliegue mediático especial ni movilización masiva de seguidores.

¿Cómo fueron anteriores entregas de credenciales del JNE a los presidentes peruanos?

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la ceremonia tampoco tuvo grandes dimensiones. El acto se efectuó en el Teatro Municipal de Lima, con una lista acotada de invitados y sin manifestaciones públicas de militancia ni pantallas exteriores. El carácter institucional prevaleció sobre cualquier demostración espectacular.

PUBLICIDAD

¿Cómo fueron anteriores entregas de credenciales del JNE a los presidentes peruanos?

Ollanta Humala, quien asumió la presidencia en 2011, recibió las credenciales en una ceremonia todavía más discreta. El acto tuvo lugar en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, ubicado en el distrito de Pueblo Libre. No se registraron convocatorias públicas ni actividades paralelas fuera del recinto.

¿Cómo fueron anteriores entregas de credenciales del JNE a los presidentes peruanos?

La entrega para Alan García resultó aún más sencilla. El evento se llevó a cabo en el local de la Biblioteca Nacional en San Borja, donde la formalidad institucional predominó y la asistencia se limitó a un grupo reducido de funcionarios y allegados. El procedimiento se mantuvo como un trámite administrativo, sin elementos de espectacularidad.

PUBLICIDAD

En el caso de Alejandro Toledo, la ceremonia se realizó en el patio interno del Museo de Arte de Lima. La atmósfera fue informal y el acto solo reunió a autoridades electorales y algunos invitados, sin despliegues de seguridad ni cobertura mediática especial.

Un cambio de escala y simbolismo

La elección del Gran Teatro Nacional como escenario para la entrega de credenciales a Keiko Fujimori representa un giro en la tradición protocolar peruana. Esta locación, que ha sido testigo de acontecimientos relevantes para el fujimorismo, como el velatorio de Alberto Fujimori, añade un componente simbólico al acto. El uso de drones, pantallas gigantes y la movilización de bases partidarias remarca la singularidad del evento.

PUBLICIDAD

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

La cobertura mediática, que incluyó una previa de dos horas y la transmisión de todos los incidentes en tiempo real, reforzó la idea de un acontecimiento de alto impacto político y social. La ceremonia buscó proyectar una imagen de fuerza y legitimidad, a diferencia de las entregas anteriores, que se caracterizaron por la austeridad y la sobriedad institucional.

La presidenta electa fue acreditada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. Fotos y videos muestran los momentos más destacados de la ceremonia y las celebraciones posteriores. Difusión

El despliegue logístico, la participación de agrupaciones artísticas y la presencia masiva de simpatizantes marcan una diferencia notoria respecto a los procedimientos que rigieron las transiciones presidenciales anteriores. El evento en el Gran Teatro Nacional no solo formalizó la asunción de funciones de la mandataria, sino que también funcionó como un acto de reafirmación política ante la opinión pública.

PUBLICIDAD