Donald Trump ordena cambios que limitan la estadía para visas de estudiantes y periodistas extranjeros en Estados Unidos

Esta medida podría afectar a los más de 5.600 estudiantes peruanos (AP)

La administración de Donald Trump anunció nuevos límites de tiempo para las visas de estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas extranjeros en Estados Unidos, en lo que representa un cambio de política que pone fin al sistema que permitía a estos grupos permanecer en el país mientras continuaran sus estudios o asignaciones. Esta medida podría afectar a los más de 5.600 estudiantes peruanos que actualmente cursan estudios superiores en instituciones estadounidenses, una cifra que marca un récord histórico para el país sudamericano.

Restricciones a la duración de las visas

La nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que los estudiantes internacionales y visitantes de intercambio podrán permanecer en Estados Unidos durante un máximo de cuatro años. Para los periodistas extranjeros, el permiso se reduce a 240 días por cada ingreso, con un límite de solo 90 días para los nacionales de China. Quienes deseen extender su estadía deberán solicitar una prórroga o salir del país y gestionar una nueva solicitud.

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La nueva regla del DHS establece que los estudiantes internacionales y visitantes de intercambio podrán permanecer en Estados Unidos durante un máximo de cuatro años (AP)

Esta regulación, que entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, podría impactar las admisiones para los programas universitarios que inician en agosto y septiembre. El DHS sostiene que la medida facilitará el control y seguimiento de quienes ingresan bajo estas categorías. “DHS tiene muchos ejemplos de estudiantes y visitantes de intercambio que permanecen durante décadas en su estatus”, señala la nueva normativa.

Argumentos oficiales y cifras recientes

Según un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional, “durante demasiado tiempo, administraciones anteriores permitieron que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanecieran prácticamente de manera indefinida en Estados Unidos, generando riesgos de seguridad, costos incalculables para los contribuyentes y desventajas para los ciudadanos estadounidenses”. La administración de Trump considera que la normativa ayudará a reducir esos riesgos y a fortalecer el control migratorio.

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El documento oficial menciona que el DHS identificó a más de 2.100 personas que ingresaron como estudiantes entre 2000 y 2010 y que aún mantenían su estatus en abril de este año, ya sea por inscribirse en nuevos programas, cambiar de universidad o extender la duración de sus estudios. Durante el año fiscal 2024, el país admitió más de 1,8 millones de estudiantes internacionales, lo que representa un incremento de más del 11 por ciento respecto al año anterior. Además, Estados Unidos aceptó a 500.000 visitantes de intercambio y aproximadamente 37.300 periodistas extranjeros en ese mismo periodo.

Impacto en las transferencias y cambios de programa

La nueva regulación también endurece los requisitos para que los estudiantes internacionales cambien de universidad o de programa académico, especialmente a nivel de posgrado. Esta restricción podría afectar a quienes buscan ampliar su formación o realizar investigaciones en diferentes instituciones.

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A nivel global, los principales países de origen de los 1,17 millones de estudiantes internacionales en Estados Unidos son India (alrededor de 363.000 estudiantes), China (266.000), Corea del Sur, Canadá y Taiwán. En América Latina, Brasil, México y Colombia encabezan la lista, mientras que Perú ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando los 5.667 estudiantes en el ciclo 2024/25, según cifras del informe Open Doors del IIE.

La Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: Google Maps

Contexto de endurecimiento migratorio

La decisión de la administración de Trump se inserta en una ofensiva general para restringir tanto la inmigración ilegal como la legal. En junio, el Departamento de Estado revocó más de 100.000 visas, incluidas 8.000 correspondientes a estudiantes, muchas de ellas anuladas por motivos de activismo político.

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Universidades y defensores de los derechos de los migrantes han advertido que estas políticas podrían disminuir el atractivo de Estados Unidos como destino académico y profesional, al aumentar los costos y desalentar la permanencia para programas de larga duración. Según el propio DHS, “el aumento significativo en el volumen de estos visitantes representa un desafío para la capacidad del departamento de monitorear y supervisar a estos no inmigrantes mientras se encuentran en el país”.