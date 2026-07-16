Perú

Fuerza Aérea del Perú intensifica la búsqueda de los montañistas desaparecidos en el Huascarán

El despliegue de helicópteros y drones no ha permitido alcanzar la zona donde se presume que están los andinistas, mientras las condiciones extremas complican el rescate y la familia exige mayor celeridad en las operaciones

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El Cnel. FAP Fabrizio Tesei, Comandante del Grupo Aéreo N3, informa sobre los avances y desafíos en la operación de búsqueda y rescate de los montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán, destacando el despliegue de personal y aeronaves.| Video: Canal N

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó recursos aéreos y tecnológicos para apoyar la búsqueda de los tres andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán, una operación marcada por condiciones extremas y desafíos logísticos. Pese a los esfuerzos, hasta el momento ningún equipo ha conseguido llegar a la zona crítica donde se presume que podrían encontrarse los deportistas.

Limitaciones técnicas

El coronel Fabrizio Tesei, comandante del Grupo Aéreo N°3 de la FAP, explicó que el despliegue de la aeronave se realizó en respuesta a un requerimiento del gobierno regional de Áncash. Desde el primer aviso, la FAP asignó un helicóptero equipado y personal especializado para vuelos de reconocimiento y traslado de rescatistas.

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FAP señala que desplegó recursos para la búsqueda de los andinistas en Huascarán
FAP señala que desplegó recursos para la búsqueda de los andinistas en Huascarán | Foto: Lenin Ramirez (Facebook)

“Nosotros hemos desplegado una aeronave con todas las capacidades que tiene la Fuerza Aérea, especialistas en estos temas como administradores del medio aéreo constitucional”, detalló Tesei a Canal N.

El oficial precisó que las condiciones meteorológicas, como la neblina, los vientos y las bajas temperaturas propias de la Cordillera Blanca, dificultan las operaciones aéreas.

“Un helicóptero a esa altura es imposible aterrizar. 6.300 metros es donde se ha reportado el último punto de una de las personas desaparecidas. Con helicóptero no se puede llegar a aterrizar a esa zona”, puntualizó Tesei. Por ello, la inserción de personal y provisiones se realiza hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar, desde donde los equipos terrestres continúan el ascenso.

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Familiares de Alejandro Ugarte siguen la búsqueda en el Huascarán tras la última alerta
Familiares de Alejandro Ugarte siguen la búsqueda en el Huascarán tras la última alerta| Foto: Latina Noticias

Operativo ampliado y tecnología en la búsqueda

Actualmente, según Agencia Andina, el operativo cuenta con más de 35 especialistas en alta montaña, divididos en dos grupos. El primer contingente de 20 rescatistas ingresó al Huascarán el martes 14 de julio y realizó las primeras tareas de rastreo un día después, sin resultados positivos. Un segundo grupo de 15 rescatistas se sumó este jueves, reforzando el esfuerzo conjunto.

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae
Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán desde que perdieron contacto tras una tormenta.Composición: Infobae

La FAP también emplea drones para el mapeo y reconocimiento de la zona, aunque la efectividad de estos equipos se ve limitada por los fuertes vientos y la altitud. “Tenemos drones y estamos también en ese trabajo. Primero requerimos la parte aérea, la ubicación de ciertas zonas de trabajo. Se hace un mapeo, una cuadrilla en la zona y de ahí vemos qué medios son los más adecuados para emplear”, explicó Tesei.

La familia de los desaparecidos ha solicitado que las operaciones aéreas inicien en la madrugada, debido al riesgo de avalanchas y los efectos del sol en el nevado después de las diez de la mañana. Tesei respondió que los vuelos arrancan desde el primer momento en que hay luz, aunque la meteorología puede impedir operaciones seguras incluso en esas horas. En la jornada de hoy jueves, dos vuelos de reconocimiento partieron entre las 6:30 de la mañana.

Continúa la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán
Continúa la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos en el Huascarán| Latina Noticias

El coronel subrayó que la FAP mantendrá las labores de búsqueda sin límite de tiempo, hasta agotar todas las posibilidades de localización. Durante las primeras jornadas de rastreo, los rescatistas hallaron la carpa utilizada por Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza en el Campo 2 del Huascarán, pero ningún indicio sobre su paradero.

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