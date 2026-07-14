Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal chocará con Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026.

El arranque del Torneo Clausura 2026 será con partidos que genera mucha expectativa, y uno de ellos es el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. Los ‘cerveceros’ no tienen margen de error en el campeonato debido a que se encuentra comprometido con la zona baja de la tabla de posiciones.

Con el debut oficial de Hernán Barcos, el equipo de Roberto Mosquera empezará su nueva historia con un encuentro crucial para alcanzar su objetivo de recuperar el protagonismo luego de la una mala campaña en el Apertura.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rico Garci’ este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. El choque está programado para las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En los países de Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial se dará a las 16:15 horas, mientras que para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el horario será a las 17:15 horas.

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Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

El arranque del Torneo Clausura 2026 asegura a los aficionados la posibilidad de no perderse ningún detalle de la fecha inaugural. L1 Max ha sido designado como el único canal con derechos exclusivos para transmitir en vivo todos los partidos de la primera jornada, con acceso disponible a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta cobertura garantiza que los seguidores del fútbol peruano puedan sintonizar los encuentros desde cualquier punto del país.

Para quienes priorizan la movilidad o prefieren el acceso digital, la plataforma Liga 1 Play permite ver los partidos en tiempo real desde dispositivos móviles y computadoras. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes se encuentran fuera de casa o buscan flexibilidad para seguir la competencia.

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En paralelo, Infobae Perú implementará un despliegue especial durante la fecha inicial. El portal ofrecerá contenidos previos a los partidos, informes minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de los protagonistas tras cada encuentro. Así, los hinchas podrán mantenerse informados sobre lo más relevante de la jornada, tanto a través de la TV tradicional como por medios digitales.

Hernán Barcos disponiéndose a festejar con Yoshimar Yotún. - Crédito: Copa de la Liga

Así llegan Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso al duelo

El inicio del Clausura 2026 presenta un panorama exigente para Sporting Cristal, que deberá alternar entre el torneo local y la competencia internacional en una agenda ajustada. El club limeño abrirá su participación en la Liga 1 mientras se prepara para enfrentar a Bragantino en los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026.

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El plantel dirigido por el comando técnico celeste llega con un impulso extra tras avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. El equipo de Roberto Mosquera logró superar a Bentín Tacna en los octavos de final, imponiéndose por 5-4 en una tanda de penales. Este resultado refuerza el ánimo y la confianza del grupo de cara a los desafíos inmediatos.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso quedó fuera de la Copa de la Liga 2026 luego de caer ante CD Moquegua en los octavos de final. El partido terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario, lo que obligó a definir el pase a la siguiente ronda por penales.

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Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor