Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El arranque del Torneo Clausura 2026 será con partidos que genera mucha expectativa, y uno de ellos es el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso. Los ‘cerveceros’ no tienen margen de error en el campeonato debido a que se encuentra comprometido con la zona baja de la tabla de posiciones.
Con el debut oficial de Hernán Barcos, el equipo de Roberto Mosquera empezará su nueva historia con un encuentro crucial para alcanzar su objetivo de recuperar el protagonismo luego de la una mala campaña en el Apertura.
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026
Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rico Garci’ este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. El choque está programado para las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En los países de Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial se dará a las 16:15 horas, mientras que para Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el horario será a las 17:15 horas.
PUBLICIDAD
Canal TV para ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
El arranque del Torneo Clausura 2026 asegura a los aficionados la posibilidad de no perderse ningún detalle de la fecha inaugural. L1 Max ha sido designado como el único canal con derechos exclusivos para transmitir en vivo todos los partidos de la primera jornada, con acceso disponible a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esta cobertura garantiza que los seguidores del fútbol peruano puedan sintonizar los encuentros desde cualquier punto del país.
Para quienes priorizan la movilidad o prefieren el acceso digital, la plataforma Liga 1 Play permite ver los partidos en tiempo real desde dispositivos móviles y computadoras. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes se encuentran fuera de casa o buscan flexibilidad para seguir la competencia.
PUBLICIDAD
En paralelo, Infobae Perú implementará un despliegue especial durante la fecha inicial. El portal ofrecerá contenidos previos a los partidos, informes minuto a minuto, goles, jugadas determinantes y declaraciones de los protagonistas tras cada encuentro. Así, los hinchas podrán mantenerse informados sobre lo más relevante de la jornada, tanto a través de la TV tradicional como por medios digitales.
Así llegan Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso al duelo
El inicio del Clausura 2026 presenta un panorama exigente para Sporting Cristal, que deberá alternar entre el torneo local y la competencia internacional en una agenda ajustada. El club limeño abrirá su participación en la Liga 1 mientras se prepara para enfrentar a Bragantino en los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana 2026.
PUBLICIDAD
El plantel dirigido por el comando técnico celeste llega con un impulso extra tras avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. El equipo de Roberto Mosquera logró superar a Bentín Tacna en los octavos de final, imponiéndose por 5-4 en una tanda de penales. Este resultado refuerza el ánimo y la confianza del grupo de cara a los desafíos inmediatos.
Por otro lado, Deportivo Garcilaso quedó fuera de la Copa de la Liga 2026 luego de caer ante CD Moquegua en los octavos de final. El partido terminó igualado sin goles en el tiempo reglamentario, lo que obligó a definir el pase a la siguiente ronda por penales.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”
El ‘Depredador’ hizo pública una carta en la que responsabiliza al Fondo Blanquiazul por la ausencia de incorporaciones para el Torneo Clausura y por no considerar su oferta para asumir las deudas del club
Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026
Los ‘cremas’ se medirán con el ‘vendaval celeste’ en la altitud de Tarma en el regreso de la Liga 1 tras la pausa por el Mundial. Aquí, todos los datos sobre este enfrentamiento
Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”
Recientemente se difundió una comunicación del ‘Depredador’ en la que reclamaba por las acreencias del club ‘blanquiazul’
Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El campeonato nacional está de vuelta y uno de los encuentros más llamativos es el de los ‘blanquiazules’ frente el ‘rojo matador’ en Matute. Conoce todos los detalles del choque
Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV
Regresa el campeonato nacional con duelos emocionantes mientras se define al campeón del Mundial 2026: Alianza Lima recibe a Sport Huancayo, Universitario visita a ADT, Sporting Cristal hará lo suyo con Deportivo Garcilaso
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD