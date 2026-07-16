Perú

Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España

La Plaza Mayor de la ciudad peruana fue escenario de una fiesta improvisada tras la remontada de la Albiceleste ante los ingleses, con dos goles en los últimos minutos del encuentro

Guardar
Google icon
Este reportaje de Nueva TV Nacional muestra a numerosos hinchas argentinos en la Plaza Mayor de Cusco, Perú, celebrando la clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial. Los aficionados visten camisetas albicelestes y alzan los brazos en festejo. El video también presenta un segmento publicitario para una campaña del Día del Maestro de Subcafé Cusco, que ofrece préstamos a educadores y personal administrativo. Se observa una promoción adicional del programa de noticias 'Simple y Claro'.

La noche del miércoles 15 de julio dejó imágenes que difícilmente olvidarán quienes las vivieron. En la Plaza Mayor de Cusco, Perú, decenas de turistas y residentes argentinos estallaron en festejos apenas el árbitro confirmó el final del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección argentina consumó una remontada que parecía improbable —un gol de Anthony Gordon en el minuto 55 había puesto a los ingleses en ventaja— y que se resolvió con dos cabezazos en los últimos minutos: el de Enzo Fernández al 85′ y el de Lautaro Martínez en el 90′+2, ambos con asistencia de Lionel Messi. El resultado final fue 2 a 1 a favor de la Albiceleste.

El festejo en la histórica plaza cusqueña fue captado por el canal Nueva TV Nacional, que transmitió en vivo los festejos desde esa ciudad peruana. Las imágenes mostraron a un grupo nutrido de argentinos que, lejos de su país, encontraron en ese espacio colonial la misma temperatura emocional que en cualquier barrio de Buenos Aires o Córdoba. Ovaciones, cantos, abrazos entre desconocidos y banderas improvisadas compusieron una escena que se replicó en distintos puntos del mundo donde hay comunidades argentinas.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates scoring their first goal with Lionel Messi IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates scoring their first goal with Lionel Messi IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

El partido, disputado en el Atlanta Stadium en el estado de Georgia, Estados Unidos, fue la semifinal más tensa del torneo hasta el momento. Argentina llegó al encuentro como vigente campeona del mundo, con un rendimiento perfecto en la fase de grupos —tres victorias en tres partidos—, mientras que Inglaterra acumulaba dos victorias y un empate. La derrota inglesa cerró el sueño de bordar una segunda estrella en su camiseta.

Uno de los hinchas consultados por la señal peruana resumió el estado de ánimo colectivo con una frase que condensa lo que fue el partido: “Lo sufrimos hasta el final. No doy más. Fue terrible. Pero bien.” Otro, visiblemente emocionado, apenas atinó a decir: “Hermano, no tengo palabras.” Un tercero, con más euforia que análisis, sentenció sobre los ingleses: “¡Está muerto! ¡Está muerto!”, entre las risas del resto de los presentes.

PUBLICIDAD

Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España
Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España

La unión argentina más allá de las fronteras

La escena en Cusco ilustró un fenómeno que se repite en cada gran triunfo de la Albiceleste: la capacidad de los argentinos dispersos por el mundo de congregarse en torno al fútbol con una intensidad que pocos colectivos nacionales replican. “Mirá cómo se une un argentino en cualquier parte del mundo”, dijo uno de los hinchas frente a la cámara, con una mezcla de orgullo y asombro ante la cantidad de compatriotas que aparecieron en la plaza.

El festejo también tuvo un componente de fraternidad con el pueblo peruano. Uno de los argentinos presentes mezcló la euforia futbolística con un gesto de reconocimiento hacia el país anfitrión: “Malvinas, Perú y Argentina, unidos siempre. Siempre unidos con el pueblo hermano de Perú.” El conductor cusqueño remarcó ese vínculo: “Ese es el cariño de los peruanos”, al ver cómo lugareños se sumaban a los festejos junto a los visitantes.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after Enzo Fernandez scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after Enzo Fernandez scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

Un triunfo que abre paso a la final ante España

El pase a la final coloca a Argentina ante un desafío inédito: enfrentarse a España en el New York New Jersey Stadium, en el estado de Nueva Jersey, el próximo domingo. Será la primera final de la Copa del Mundo entre los campeones vigentes de América del Sur y de Europa, en la primera edición del torneo con 48 selecciones.

El ambiente en Cusco ya anticipaba ese duelo. Uno de los hinchas lanzó una advertencia que mezcló historia e ironía: “Nos invadieron igual que a ustedes, les robaron el oro, los vamos a vengar”, en referencia a la conquista española del Imperio Inca. Otro sumó: “España, espéralos, porque van a devolver todo lo que le hicieron a Perú”. La conductora cerró el móvil con una promesa futbolística: “Los esperamos, España”.

Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España
Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España

El gol que desató la locura

La remontada argentina tuvo dos protagonistas en el campo y uno en la sombra. Enzo Fernández anotó el empate con un cabezazo en el minuto 85, y Lautaro Martínez —ingresado desde el banco— selló el 2 a 1 en el segundo minuto de descuento con otro remate de cabeza. Los dos goles tuvieron el mismo origen: una asistencia de Lionel Messi, que volvió a aparecer en el momento decisivo del torneo para la Albiceleste.

El resultado dejó a Inglaterra fuera de una final mundialista que buscaba con urgencia, mientras que Argentina extendió su racha de actuaciones que se definen sobre el final. La selección que conduce el cuerpo técnico argentino llega a la final con el mismo libreto de sus últimas grandes victorias: sufrimiento, fe y goles en los minutos finales.

Temas Relacionados

Mundial 2026Lionel MessiCuscoperu-noticias

Más Noticias

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Muchos argentinos, que pasaron o siguen en la Liga 1, no dudaron en festejar el triunfo ante Inglaterra por redes sociales

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Fuerza Aérea del Perú intensifica la búsqueda de los montañistas desaparecidos en el Huascarán

El despliegue de helicópteros y drones no ha permitido alcanzar la zona donde se presume que están los andinistas, mientras las condiciones extremas complican el rescate y la familia exige mayor celeridad en las operaciones

Fuerza Aérea del Perú intensifica la búsqueda de los montañistas desaparecidos en el Huascarán

¿Colegios irán a clases virtuales por el fenómeno de El Niño? Esto dijo el Minedu ante el riesgo de desastre

El Ministerio de Educación advirtió que el evento podría ser fuerte y elevar el peligro para los planteles, por lo que se preparan medidas de reubicación escolar

¿Colegios irán a clases virtuales por el fenómeno de El Niño? Esto dijo el Minedu ante el riesgo de desastre

Si trabajo el feriado del 23 de julio, ¿cuánto me deben pagar y en qué caso?

Este jueves 23 de julio es feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea y generará triple pago para los trabajadores que lo laboren

Si trabajo el feriado del 23 de julio, ¿cuánto me deben pagar y en qué caso?

¿Es legal que retengan o fotografíen tu DNI al ingresar a un local? Esto dice la ANPD y así puedes denunciar

La autoridad exhortó a los ciudadanos a proteger la información contenida en su DNI y detalló el procedimiento para denunciar el uso indebido de datos personales ante el Minjusdh

¿Es legal que retengan o fotografíen tu DNI al ingresar a un local? Esto dice la ANPD y así puedes denunciar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

DEPORTES

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”