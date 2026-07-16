Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España

Este reportaje de Nueva TV Nacional muestra a numerosos hinchas argentinos en la Plaza Mayor de Cusco, Perú, celebrando la clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial. Los aficionados visten camisetas albicelestes y alzan los brazos en festejo. El video también presenta un segmento publicitario para una campaña del Día del Maestro de Subcafé Cusco, que ofrece préstamos a educadores y personal administrativo. Se observa una promoción adicional del programa de noticias 'Simple y Claro'.

La noche del miércoles 15 de julio dejó imágenes que difícilmente olvidarán quienes las vivieron. En la Plaza Mayor de Cusco, Perú, decenas de turistas y residentes argentinos estallaron en festejos apenas el árbitro confirmó el final del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección argentina consumó una remontada que parecía improbable —un gol de Anthony Gordon en el minuto 55 había puesto a los ingleses en ventaja— y que se resolvió con dos cabezazos en los últimos minutos: el de Enzo Fernández al 85′ y el de Lautaro Martínez en el 90′+2, ambos con asistencia de Lionel Messi. El resultado final fue 2 a 1 a favor de la Albiceleste.

El festejo en la histórica plaza cusqueña fue captado por el canal Nueva TV Nacional, que transmitió en vivo los festejos desde esa ciudad peruana. Las imágenes mostraron a un grupo nutrido de argentinos que, lejos de su país, encontraron en ese espacio colonial la misma temperatura emocional que en cualquier barrio de Buenos Aires o Córdoba. Ovaciones, cantos, abrazos entre desconocidos y banderas improvisadas compusieron una escena que se replicó en distintos puntos del mundo donde hay comunidades argentinas.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Enzo Fernandez celebrates scoring their first goal with Lionel Messi IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

El partido, disputado en el Atlanta Stadium en el estado de Georgia, Estados Unidos, fue la semifinal más tensa del torneo hasta el momento. Argentina llegó al encuentro como vigente campeona del mundo, con un rendimiento perfecto en la fase de grupos —tres victorias en tres partidos—, mientras que Inglaterra acumulaba dos victorias y un empate. La derrota inglesa cerró el sueño de bordar una segunda estrella en su camiseta.

Uno de los hinchas consultados por la señal peruana resumió el estado de ánimo colectivo con una frase que condensa lo que fue el partido: “Lo sufrimos hasta el final. No doy más. Fue terrible. Pero bien.” Otro, visiblemente emocionado, apenas atinó a decir: “Hermano, no tengo palabras.” Un tercero, con más euforia que análisis, sentenció sobre los ingleses: “¡Está muerto! ¡Está muerto!”, entre las risas del resto de los presentes.

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Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España

La unión argentina más allá de las fronteras

La escena en Cusco ilustró un fenómeno que se repite en cada gran triunfo de la Albiceleste: la capacidad de los argentinos dispersos por el mundo de congregarse en torno al fútbol con una intensidad que pocos colectivos nacionales replican. “Mirá cómo se une un argentino en cualquier parte del mundo”, dijo uno de los hinchas frente a la cámara, con una mezcla de orgullo y asombro ante la cantidad de compatriotas que aparecieron en la plaza.

El festejo también tuvo un componente de fraternidad con el pueblo peruano. Uno de los argentinos presentes mezcló la euforia futbolística con un gesto de reconocimiento hacia el país anfitrión: “Malvinas, Perú y Argentina, unidos siempre. Siempre unidos con el pueblo hermano de Perú.” El conductor cusqueño remarcó ese vínculo: “Ese es el cariño de los peruanos”, al ver cómo lugareños se sumaban a los festejos junto a los visitantes.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after Enzo Fernandez scores their first goal REUTERS/Agustin Marcarian

Un triunfo que abre paso a la final ante España

El pase a la final coloca a Argentina ante un desafío inédito: enfrentarse a España en el New York New Jersey Stadium, en el estado de Nueva Jersey, el próximo domingo. Será la primera final de la Copa del Mundo entre los campeones vigentes de América del Sur y de Europa, en la primera edición del torneo con 48 selecciones.

El ambiente en Cusco ya anticipaba ese duelo. Uno de los hinchas lanzó una advertencia que mezcló historia e ironía: “Nos invadieron igual que a ustedes, les robaron el oro, los vamos a vengar”, en referencia a la conquista española del Imperio Inca. Otro sumó: “España, espéralos, porque van a devolver todo lo que le hicieron a Perú”. La conductora cerró el móvil con una promesa futbolística: “Los esperamos, España”.

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El gol que desató la locura

La remontada argentina tuvo dos protagonistas en el campo y uno en la sombra. Enzo Fernández anotó el empate con un cabezazo en el minuto 85, y Lautaro Martínez —ingresado desde el banco— selló el 2 a 1 en el segundo minuto de descuento con otro remate de cabeza. Los dos goles tuvieron el mismo origen: una asistencia de Lionel Messi, que volvió a aparecer en el momento decisivo del torneo para la Albiceleste.

El resultado dejó a Inglaterra fuera de una final mundialista que buscaba con urgencia, mientras que Argentina extendió su racha de actuaciones que se definen sobre el final. La selección que conduce el cuerpo técnico argentino llega a la final con el mismo libreto de sus últimas grandes victorias: sufrimiento, fe y goles en los minutos finales.

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