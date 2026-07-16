¿Colegios irán a clases virtuales por el fenómeno de El Niño? Esto dijo el Minedu ante el riesgo de desastre

El Ministerio de Educación (Minedu) prioriza la presencialidad escolar ante los posibles impactos del fenómeno de El Niño, según informó a RPP Noticias el jefe de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de esa cartera, Miguel Antonio Gonzales Lara.
El funcionario recalcó que la interrupción de clases presenciales no es una opción contemplada y que solo se evaluará la virtualidad cuando todas las alternativas presenciales hayan sido agotadas.
Ante la inminencia de El Niño, el Minedu ha dispuesto la activación de tres ejes estratégicos para enfrentar los posibles estragos en el ámbito escolar.
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Según declaraciones de Gonzales Lara, estos ejes consisten en salvaguardar la vida de la comunidad educativa, garantizar la continuidad del servicio educativo y supervisar el estado de la infraestructura escolar.
La coordinación con los gobiernos regionales constituye un pilar de este plan. Gonzales Lara detalló que se han iniciado trabajos conjuntos con los gobernadores y los directores regionales de educación, así como con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), para anticipar escenarios adversos y definir protocolos de respuesta.
Colegios en riesgo
De acuerdo con la información oficial, 7.400 locales educativos a nivel nacional se encuentran en situación vulnerable ante el posible incremento de lluvias e inundaciones.
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El jefe de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que el fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte, lo que incrementaría el riesgo para la infraestructura escolar.
En ese contexto, Gonzales Lara señaló: “Lo más probable es que si un local educativo se ve afectado por las lluvias intensas, una de las acciones o una de las coordinaciones que estamos haciendo con los gobiernos regionales es que ellos ya vayan previendo un lugar alterno, donde esa escuela se pueda desplazar. Puede ser un coliseo, puede ser un local comunal, puede ser otro colegio al que se trasladen los alumnos. Y si no es factible eso, recién se entraría a la virtualidad”.
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Clases presenciales
El Ministerio de Educación recalcó, en información proporcionada a RPP Noticias, que la prioridad absoluta es mantener la presencialidad y evitar la interrupción del servicio educativo.
En caso de que la infraestructura de un colegio resulte inhabilitada, la primera alternativa será reubicar a los estudiantes en otros espacios disponibles, como locales comunales, coliseos o instituciones educativas cercanas.
Solo si los esfuerzos por mantener la presencialidad se ven imposibilitados, se considerará la migración temporal a clases virtuales. “Y si no es factible eso, se entraría a la virtualidad”, puntualizó Gonzales Lara, dejando claro que la virtualidad no es la primera opción.
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Medidas adicionales
Entre las medidas adicionales, el vocero del Minedu adelantó que en breve se lanzará un aplicativo móvil que permitirá a los directores de los colegios reportar daños o emergencias directamente a la UGEL y al Centro de Operaciones de Emergencia. Esta herramienta buscará acelerar la respuesta ante situaciones críticas y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.
Además, según la información recogida por RPP Noticias, se contempla la opción de culminar el año escolar antes de lo previsto para los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ubicados en las regiones más afectadas. “Está en evaluación, pero me atrevería a decir que sería a fines de noviembre”, afirmó Gonzales Lara.
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En ningún momento, de acuerdo con las declaraciones recogidas, se ha planteado la suspensión de las clases como alternativa. El énfasis del Ministerio de Educación se encuentra en la continuidad del proceso formativo, priorizando siempre la seguridad de la comunidad educativa y la adaptación a escenarios adversos mediante soluciones flexibles y coordinadas.
“El primero es salvaguardar la integridad y la vida de la comunidad educativa, el otro viene a ser garantizar la continuidad del servicio educativo y, por último, estar muy pendientes de lo que es la infraestructura del sector educación”, subrayó Gonzales Lara.
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