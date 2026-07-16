Capturan a alias “Fabri” por asesinato de alcalde Víctor Hugo Febre en Piura: ¿Quién es el presunto sicario detenido por la PNP?

Peritos y fiscales reconstruyen el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura, donde la Policía Criminalística examina la escena del crimen y se muestra un retrato del edil asesinado. (Composición: Infobae Perú)

La investigación por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, registra un nuevo avance. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura de Fabricio Fiestas Susanival, alias “Fabri” o “F”, señalado por la Fiscalía como el presunto autor material del ataque armado que acabó con la vida de la autoridad edil el pasado 21 de mayo en la región Piura. El joven permanecía en condición de no habido desde que se inició la investigación.

La detención se produce semanas después de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y otros investigados por el caso. Según la hipótesis fiscal, el crimen habría sido planificado por una organización que coordinó el atentado contra el burgomaestre, mientras que Fabricio Fiestas habría integrado el grupo encargado de ejecutar el ataque. Con esta intervención, ya son siete los detenidos vinculados a uno de los casos de sicariato que más conmoción ha generado en Piura durante este año.

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PNP capturó en Talara a Fabricio Fiestas, señalado como autor material del crimen

Municipalidad suspende actividades tras crimen del alcalde Víctor Hugo Febre. (Foto.: Difusión)

El Ministerio del Interior informó que agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Piura lograron ubicar y capturar a Fabricio Fiestas Susanival (19) en la ciudad de Talara, luego de un trabajo de inteligencia que permitió establecer el lugar donde permanecía oculto.

De acuerdo con la información policial, el investigado era buscado por su presunta participación en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el 21 de mayo de 2026, y también es investigado por el presunto delito de lesiones graves en agravio de Jorge Chau Aranda, chofer de la autoridad edil, quien resultó herido durante el atentado.

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Las investigaciones sostienen que alias “Fabri” habría sido quien participó directamente en la ejecución del ataque armado. Según las carpetas fiscales y las declaraciones de otros implicados, el joven habría integrado el grupo que interceptó la camioneta del alcalde y se desplazaba como copiloto de la motocicleta desde donde se realizaron los disparos.

Tras su captura, la PNP dispuso su traslado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la ciudad de Piura, donde quedó a disposición de la División de Investigación Criminal (Divincri) para continuar con las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades consideran que la detención permitirá continuar con la recopilación de información sobre la estructura criminal que habría participado en la planificación y ejecución del atentado.

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La captura ocurre mientras avanzan las investigaciones contra Patricia Niño y otros implicados

Un sicario detenido revela en un interrogatorio cómo la regidora Patricia Niño, quien además fue su abogada, le habría pagado para hacerle un seguimiento al alcalde del distrito 26 de Octubre, quien fue posteriormente asesinado. La confesión abre una nueva e impactante línea de investigación. |Latina Noticias

La caída de Fabricio Fiestas ocurre en medio de las investigaciones que ya mantienen con prisión preventiva a varios presuntos involucrados en el caso.

El pasado 22 de junio, el Tercer Juzgado Transitorio de Flagrancia de Piura ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la regidora Patricia Niño Febres y William Tesén Gonza, alias “Pochola”, investigados como presuntos coautores del delito de sicariato agravado.

Durante esa audiencia, la Fiscalía presentó diversos elementos de convicción, entre ellos las declaraciones de investigados que apuntan a una presunta planificación del asesinato. Alias “Pochola” declaró que la regidora habría mantenido comunicaciones con el alcalde antes del crimen y sostuvo que ella tendría responsabilidad en los hechos.

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Posteriormente, un nuevo testimonio incorporado a la investigación complicó aún más la situación de Patricia Niño. Un detenido aseguró ante las autoridades que la regidora le entregó 2.500 dólares en efectivo para realizar un seguimiento a Víctor Hugo Febre antes del atentado. Según su declaración, el dinero fue entregado personalmente y tenía como finalidad vigilar los desplazamientos del entonces alcalde de Veintiséis de Octubre.

La hipótesis del Ministerio Público señala que el asesinato habría sido ejecutado por una organización integrada por varios investigados. Además de Patricia Niño y alias “Pochola”, continúan siendo investigados Deyvis Gallo Lozada, John Ponce Torres, Derian Gallo Lozada, Stefanie Criollo Aguirre y Miriam Rosales Torres, quienes recientemente solicitaron la revisión de la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

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Con la captura de Fabricio Fiestas Susanival, las autoridades elevan a siete el número de detenidos relacionados con el caso. La Fiscalía busca establecer con precisión el rol que desempeñó cada uno de los investigados, desde la presunta planificación del atentado hasta su ejecución, así como esclarecer las coordinaciones que habrían permitido concretar el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido mientras regresaba a su domicilio en el distrito de Veintiséis de Octubre.