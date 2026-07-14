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Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

El ‘Depredador’ hizo pública una carta en la que responsabiliza al Fondo Blanquiazul por la ausencia de incorporaciones para el Torneo Clausura y por no considerar su oferta para asumir las deudas del club

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Paolo Guerrero rompe su silencio y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias.
Paolo Guerrero rompe su silencio y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias.

Paolo Guerrero se pronunció públicamente tras la difusión de chats que lo involucran y que motivaron a Comando Sur —grupo de barristas de Alianza Lima— a exigirle una aclaración a través de redes sociales.

En esos mensajes, se vincula al ‘Depredador’ con cuestionamientos al Fondo Blanquiazul por las acreencias del club, un tema sobre el que ya había expresado su interés en adquirirlas para convertirse en propietario de la institución victoriana.

El delantero compartió su versión mediante una carta difundida por el diario El Comercio, en la que aborda dos puntos principales: su desacuerdo con el manejo de la actual administración, al considerar que impacta en el aspecto deportivo, y su intención de comprar las acreencias del ‘equipo del pueblo’.

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“Es necesario ser realistas con la situación actual y la inestabilidad que podrían generar ciertos cambios realizados de manera poco clara. Hoy en día, nos encontramos compitiendo con una evidente limitación en la toma de decisiones y en el financiamiento para los refuerzos que el plantel requiere de cara a los siguientes desafíos, debido a la falta de definición sobre quién debería decidir y apoyar estas contrataciones”, fue lo primero que expresó.

El comunicado de Comando Sur donde pide que Paolo Guerrero aclare polémicos chats.
El comunicado de Comando Sur donde pide que Paolo Guerrero aclare polémicos chats.

Guerrero quiere ser dueño de Alianza Lima

El delantero advierte sobre el riesgo de que el futuro del club quede bajo decisiones poco claras, luego de más de 15 semanas sin lograr presentar una propuesta formal para comprar las acreencias de la institución. Según Guerrero, ningún responsable del proceso ha respondido sus intentos de contacto y no existe un canal definido para competir en igualdad de condiciones por el control económico de Alianza.

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El futbolista señala que mientras su propuesta permanece sin respuesta, otras alternativas parecen avanzar con mayor rapidez. “Mientras una propuesta que apareció después parece avanzar rápidamente sin que nosotros hayamos sido recibidos formalmente, yo estoy dispuesto a poner mi patrimonio para construir un legado transparente”.

Se respalda en su hinchaje por Alianza

En su carta, Guerrero subraya su vínculo personal con Alianza Lima, recordando su formación en el club y la historia familiar ligada a la camiseta blanquiazul. El atacante explica que su decisión de involucrarse surge tras recibir una carta de socios e hinchas preocupados por el rumbo institucional y por evitar que se repitan crisis del pasado. Además, afirma haber conformado un equipo de profesionales con experiencia en fútbol, finanzas y derecho, todos con el objetivo de transformarlo en un club modelo.

La misiva también expone inquietudes por recientes cambios dirigenciales y nombramientos difundidos sin claridad ni firmas, lo que alimenta la incertidumbre sobre la conducción del club. “Esta situación contrasta con un manejo dirigencial y político que, desde nuestra mirada, no estaría ayudando a que el club crezca como merece ni a que pueda salir de su deuda de manera seria y ordenada”.

El delantero e histórico capitán Paolo Guerrero ha confirmado su interés en adquirir el 100% de las acreencias de Alianza Lima. Conoce los detalles de esta operación valorizada entre 8 y 10 millones de dólares que busca transformar el futuro del club.

Los obstáculos para comprar las acreencias

Guerrero relata que, luego de identificar la existencia de otra oferta para la compra de acreencias, intentó formalizar su propia propuesta ante la entidad fiduciaria vinculada al control del club. Tras varios intentos infructuosos, le sugirieron buscar contacto directo con Salomón Lerner, quien, según el relato, confirmó las dificultades del proceso y su papel limitado como facilitador. El delantero destaca que, a pesar de una reunión extensa, no logró establecer una vía directa con los responsables de las acreencias y la gestión sigue sin atender sus solicitudes.

Esta serie de evasivas y la indefinición sobre los interlocutores autorizados para tomar decisiones generan preocupación en Guerrero y su entorno. “¿Quiénes son realmente los dueños de las acreencias? ¿Quién tiene hoy la capacidad de tomar una decisión? ¿Por qué no se nos permite presentar una propuesta formal?”, pregunta el futbolista

Llamado a la unidad aliancista

En el tramo final de la carta, Guerrero reitera que su iniciativa no responde a intereses personales, sino a una causa colectiva de socios e hinchas. Llama a otros referentes y exjugadores a involucrarse y no guardar silencio ante la falta de claridad. “Alianza Lima no le pertenece a un grupo cerrado. Le pertenece a los millones de hinchas que alientan siempre, en las buenas y en las malas”, afirmó.

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