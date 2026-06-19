Se definió si Pablo Guede continuará o no en Alianza Lima tras confirmarse nuevo dueño del club.

En las últimas horas, Alianza Lima vivió una serie de cambios internos tras la adquisición de las acreencias por parte de Armejo Sánchez y Farah Giha, quienes pasaron a ser los nuevos dueños del club. Esto generó incertidumbre sobre eventuales modificaciones en la estructura de la institución.

La preocupación aumentó luego de la renuncia de Fernando Cabada como administrador, tras conocerse el ingreso de Armejo y Farah. En este contexto, surgieron dudas sobre la continuidad del técnico Pablo Guede y de los directores deportivos Franco Navarro y Franco Navarro Jr.

El periodista Kevin Pacheco informó a través de su cuenta de X: “El nuevo Fondo Blanquiazul asumirá oficialmente funciones entre el 17 y 22 de julio, que será la junta de acreedores. Unos apuntes: La estructura deportiva no se toca. Cuenta con el respaldo total. Una de las prioridades de los nuevos acreedores es transmitirles tranquilidad”.

PUBLICIDAD

Esta versión fue respaldada por José Varela, quien publicó: “¡Blindados! Líderes de la Junta de Acreedores de Alianza Lima ratifican su confianza en el área deportiva y descartan salidas o reestructuraciones”, haciendo referencia a los Navarros y a Guede.

El único cambio confirmado es el de la administración. “Habrá cambio de administrador. Si hasta esa fecha de la Junta no definen el sucesor de Fernando Cabada, se evalúa que José Asti (gerente legal) asuma interinamente el cargo”, precisó Pacheco.

De esta manera, se confirmó la continuidad de Pablo Guede, al menos, de cara al Torneo Clausura, donde Alianza Lima tiene la oportunidad de convertirse en campeón nacional, en caso conquiste este segundo certamen corto, tal y como lo hizo con el Apertura.

PUBLICIDAD

Pablo Guede continuará al mando de Alianza Lima tras llegada de nuevos acreedores.

Los nuevos dueños de Alianza Lima

Alianza Lima anunció un cambio relevante en su estructura económica tras la adquisición de una parte significativa de las acreencias del club por parte de Antonio Armejo Sánchez y Fernando Farah Giha. Esta operación los posiciona en el centro de las próximas decisiones institucionales.

La noticia se oficializó a través de un comunicado dirigido a los socios, en el que los nuevos acreedores afirmaron: “Con muchísimo gusto, son ustedes los primeros en recibir la noticia oficial que los que suscribimos este documento, hemos asumido, con gran esfuerzo, la compra de una parte importante de las deudas de nuestro Club”.

PUBLICIDAD

Además, destacaron el propósito de iniciar una etapa de unidad: “Hacemos este esfuerzo con esperanza porque amamos a nuestro club, tal como lo aman ustedes, y es el momento de unirnos para engrandecer más aún a Alianza Lima. Esperamos poder iniciar una nueva etapa de recuperación de los valores Aliancistas y contamos con todos ustedes para hacerlo posible”.

En el mismo mensaje, Armejo Sánchez y Farah Giha anticiparon la convocatoria a una reunión de socios para agosto, en la que se ampliarán detalles sobre la nueva etapa y se recogerán inquietudes de los asociados: “Estaremos convocando a una reunión de socios en agosto para dialogar más en extenso. Estamos a su servicio, Aliancistamente”.

PUBLICIDAD

La estructura económica de Alianza Lima ingresó en una nueva etapa tras la compra de acreencias por parte de Antonio Armejo y Fernando Farah, quienes anunciaron un llamado a la unidad. (Ovación)

La reconfiguración en la Junta de Acreedores tuvo consecuencias inmediatas en la estructura administrativa. Como parte de este proceso, Fernando Cabada presentó su renuncia al cargo de gerente general mediante un documento oficial.

Mientras se completan los trámites administrativos, el club afronta una etapa de transición, enfocada en el nombramiento de un nuevo responsable ejecutivo y en la definición de prioridades para los proyectos institucionales. Dentro del nuevo esquema, se confirmó que Farah Giha asumirá un papel principal como acreedor mayoritario, lo que le otorga influencia directa en la toma de decisiones del club.