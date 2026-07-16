Argentina vs España en pantalla gigante gratis: ¿dónde ver la final del Mundial 2026 en Lima?

Multitudes se reúnen alrededor de tres pantallas gigantes que transmiten la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España, con Lionel Messi y Lamine Yamal, sobre un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Lima se prepara para vivir la final del Mundial 2026 con gran expectativa. El enfrentamiento entre Argentina y España este domingo 19 de julio ha generado un ambiente de entusiasmo en el país, pese a la ausencia de la selección peruana en el torneo. Muchos aficionados buscan alternativas para seguir el partido en pantallas gigantes, en espacios públicos y centros comerciales, para no perderse ningún instante del duelo que definirá al campeón.

Alternativas gratuitas: espacios públicos y parques

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció la transmisión gratuita de la final en el Parque de la Amistad. Según la publicación oficial, el evento estará abierto al público en el Arco Morisco, ubicado en la Av. Caminos del Inca cuadra 22, desde las 2:00 p. m., horario que coincide con el inicio del partido. La invitación incluye la presencia de familias y amigos, resaltando el acceso libre a una de las zonas más concurridas del distrito. El anuncio estuvo acompañado de imágenes de Lionel Messi y Lamine Yamal, protagonistas de la jornada.

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Municipalidad de Surco

El Parque de la Amistad se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más importantes para eventos deportivos de gran magnitud. La municipalidad busca ofrecer una experiencia colectiva, en la que los asistentes puedan vivir la emoción del fútbol en una pantalla de gran formato, sin costo alguno. Por el momento ninguna otra municipalidad en Lima ha anunciado algo parecido, pero se espera que se sumen más en los siguientes días.

Parque de la Amistad

El Parque de las Leyendas, gestionado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, anunció la transmisión de la final del Mundial en pantalla gigante en su sede de San Miguel. Desde las 2:00 p.m., familias y aficionados podrán reunirse en el auditorio del patio central para vivir el encuentro decisivo en un ambiente seguro y familiar, aunque sí se debe pagar la entrada de ingreso al parque.

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Centros comerciales, plazas y malls

Otra opción relevante para los seguidores de la final serán los centros comerciales, malls y plazas, donde tradicionalmente se instalan pantallas gigantes en los patios de comidas. Jockey Plaza fue uno de los principales recintos que transmitió partidos del Mundial desde la fase de grupos. Su campaña incluyó la proyección de encuentros en la Plaza Bicentenario, el patio de comidas y la plaza frente a Calvin Klein. Aunque no han confirmado oficialmente la transmisión de la final, la tendencia durante el torneo indica que los visitantes podrán disfrutar del encuentro en estos espacios.

La dinámica en estos centros comerciales permite a los asistentes compartir almuerzos mientras observan el partido, aunque el ingreso no está condicionado a consumir en los locales. La oferta de pantallas gigantes en estos puntos convierte el evento deportivo en una actividad social, donde se congregan hinchas de distintos equipos y familias que buscan disfrutar del espectáculo en comunidad.

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Lamine Yamal va por su primer mundial; Lionel Messi, por el último (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fan Fest y restaurantes: experiencias con entrada paga

Para quienes desean una experiencia más exclusiva, existen opciones de Fan Fest y restaurantes que ofrecen pantallas gigantes y actividades complementarias. El Fan Fest del Lawn Tennis (Av. Salaverry 399, Jesús María) , por ejemplo, iniciará sus actividades desde las 11:00 a. m. y promete una jornada especial con zona de comida, juegos, activaciones de marca y sorpresas. Las entradas están a la venta a través de Teleticket

En paralelo, diversos bares y restaurantes en Lima y otras ciudades del país ofrecerán la transmisión del partido en pantallas gigantes. En la mayoría de estos establecimientos, es requisito consumir para acceder a la proyección, lo que convierte la cita deportiva en una oportunidad para compartir en un ambiente festivo y seguro.

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Transmisión oficial: América Televisión y plataformas digitales

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 14:00, hora de Perú, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. América Televisión transmitirá en vivo el partido a través del canal 4 y 704 HD, permitiendo el acceso gratuito a la señal en todo el país. Las plataformas digitales de América Deportes complementarán la cobertura con contenido previo, seguimiento minuto a minuto y reacciones al término del encuentro.

El partido podrá seguirse también en línea, lo que amplía las alternativas para quienes prefieran ver la final desde casa o desde dispositivos móviles.

América TV transmitirá la final del Mundial 2026 para todas las pantallas peruanas.

Un espectáculo inédito: show de medio tiempo en la final

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la final contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl. El show, de 11 minutos, reunirá a figuras internacionales como Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, bajo la dirección creativa de Chris Martin y el respaldo de la organización Global Citizen. Participarán también Burna Boy, el director Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y personajes como los de Sesame Street y The Muppets.

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La producción busca celebrar la diversidad y el alcance global del fútbol. Parte de los fondos recaudados se destinarán a programas educativos y deportivos para niños, a través del Global Citizen Education Fund.

Horarios internacionales de la final

El evento tendrá diferentes horarios según el país: a las 13:00 en México, 14:00 en Colombia y Ecuador, 15:00 en Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia, 16:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y 21:00 en España. Lima se suma a la celebración global, ofreciendo diversas opciones para que nadie se quede sin vivir la emoción de la definición entre Argentina y España.