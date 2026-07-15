“Esperamos que el arbitraje no tire solo para un lado”: el mensaje de la DT de Sporting Cristal previo a la revancha ante Universitario

Vivian Ayres recordó las controversias que marcaron la ida de la final y dejó un pedido antes del partido decisivo en el estadio Monumental. (Video: Carlos Arrunategui / Youtube)

Sporting Cristal quedó con sensaciones encontradas luego del empate 2-2 ante Universitario de Deportes en la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Si bien el resultado dejó abierta la definición del título, en el cuadro ‘celeste’ consideran que pudieron conseguir una ventaja mayor por el rendimiento mostrado durante varios pasajes del encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo.

La entrenadora Vivian Ayres destacó la actitud de sus dirigidas y aseguró que el equipo mostró una versión que espera mantener en la revancha. Para la estratega nacional, más allá del resultado, el compromiso y la intensidad exhibida por sus futbolistas fueron aspectos positivos de cara al duelo definitivo.

PUBLICIDAD

“La sensación es buena, es así como quiero ver siempre a las chicas, con esa actitud. Creo que merecíamos un poco más, pero esto es fútbol”, manifestó la DT tras el primer capítulo de la final.

Sin embargo, uno de los temas que marcó el análisis posterior del encuentro fue la actuación arbitral. La entrenadora de Sporting Cristal cuestionó la decisión de sancionar un penal a favor de Universitario cuando las ‘rimenses’ ganaban 2-1, una jugada que terminó siendo determinante para que las ‘cremas’ rescataran el empate.

Universitario y Sporting Cristal empataron 2-2 en la final ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Itea Sport

Ayres cuestionó el uso del VAR

La estratega ‘celeste’ reconoció que la polémica generó molestia dentro del plantel y puso en duda la revisión de la acción por parte de la árbitra principal. Según explicó, desde su posición no pudo observar con claridad la jugada, pero recibió comentarios de que la falta habría ocurrido fuera del área.

PUBLICIDAD

“Por supuesto que incomoda el arbitraje. En el penal yo estoy lejos, pero me dicen que fue fuera del área. Si te llama el VAR, ¿por qué no vas a verlo?”, señaló Ayres ante los medios.

Además, la entrenadora expresó su disconformidad con lo que considera una tendencia que puede favorecer a algunos equipos en partidos importantes. “Siempre hay una pequeña inclinación para los equipos como la ‘U’ y Alianza”, afirmó.

En esa misma línea, criticó el funcionamiento del sistema de asistencia arbitral dentro del torneo femenino y consideró que las revisiones no se están utilizando de manera adecuada. “Es como si el VAR no hubiera llegado a la Liga Femenina, porque hoy día la llamaron (a la réferi principal) y no fue al VAR”, comentó.

PUBLICIDAD

La delantera 'crema' definió perfectamente desde los 12 pasos y celebró el 2-2 en el estadio Alberto Gallardo. (Video: Bicolor )

Sporting Cristal apunta a dar el golpe en el Monumental

Con la serie igualada y todo por definirse, Sporting Cristal ya trabaja pensando en la final vuelta ante Universitario, que se disputará en el estadio Monumental. Ayres aseguró que su equipo mantendrá la misma propuesta y buscará competir con la intensidad mostrada en el primer enfrentamiento.

“Saldremos con la misma actitud. Estos partidos son así, hay que afrontarlos con la misma actitud. Solamente esperamos que el arbitraje no tire solo para un lado”, indicó.

Más allá de la polémica, la entrenadora realizó un balance positivo del rendimiento colectivo y destacó el peso ofensivo que tiene su equipo con Tamara Alves, quien logró un doblete en el duelo de ida en el Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD

“Hay que verlo de forma global, como equipo, como un todo. En los momentos de atacar funcionamos como equipo y aparte, hoy por hoy tenemos a la goleadora del campeonato, así que es de temer también Tamara Alves”, sostuvo.

Sporting Cristal y Universitario volverán a enfrentarse para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las ‘celestes’ buscarán imponerse fuera de casa, mientras que las ‘cremas’ intentarán hacer valer su localía para quedarse con el primer título de la temporada.