“Universitario no necesita esa ayuda”: La dura queja de Sporting Cristal por el arbitraje en final ida de la Liga Femenina 2026

Alonso Galdos, jefe deportivo de Sporting Cristal, criticó arbitraje en final ida ante Universitario. Crédito: Prensa SC

El empate 2-2 entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 dejó una fuerte polémica por el penal que permitió a las ‘cremas’ igualar el marcador. Tras el compromiso disputado en el estadio Alberto Gallardo, Alonso Galdos, jefe deportivo del cuadro ‘celeste’, expresó su indignación con el desempeño arbitral y aseguró que esa decisión terminó condicionando el resultado.

El dirigente no ocultó su molestia y cuestionó directamente la sanción de la pena máxima, al considerar que la infracción no existió y, además, se produjo fuera del área. “Si realmente dijera lo que pienso, me suspenden cinco años. ¿Alguien me puede decir que es penal? Todos responden con la cabeza que no. Primero que puede ser un forcejeo natural de fútbol y segundo que fue fuera del área, es un jaloncito. La ‘U’ no necesita esa ayuda”, manifestó.

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Galdos consideró que Sporting Cristal hizo los méritos suficientes para quedarse con la victoria y lamentó que, desde su perspectiva, una decisión arbitral terminara cambiando el rumbo del partido y de la serie antes de la revancha, programada para el viernes 17 de julio en el estadio Monumental.

“Exigimos buen arbitraje, exigimos que las chicas hagan mejor las cosas, que haya un buen espectáculo. Hoy día Cristal lo dio para que, de esa manera, por una jugada, nos quiten un triunfo y poder ir a la vuelta con otra perspectiva. De verdad, me siento bien frustrado, molesto e incómodo”, agregó.

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Alonso Galdos consideró que la pena máxima sancionada para las 'cremas' terminó inclinando el desarrollo del partido y respaldó el malestar expresado por el plantel celeste tras el empate 2-2. (Video: Toque Final)

La indignación del plantel de Sporting Cristal

Además de cuestionar el arbitraje, Galdos reveló cómo quedó el ánimo del plantel tras el empate en el Gallardo. Según contó, las futbolistas de Sporting Cristal terminaron con un profundo malestar e indignación al sentir que dejaron escapar el triunfo por una decisión que consideran perjudicial.

“Las chicas están molestas y me gusta que estén con esa actitud. Están molestas porque sienten que les han quitado una opción hoy, porque tenemos todas las posibilidades de ir a ganarlo allá, pero están molestas. No están contentas, no están tranquilas ni nada por el estilo”, señaló.

Si bien el penal sancionado a favor de Universitario concentró gran parte de las críticas, Galdos dejó en claro que sus cuestionamientos no se limitan a esa jugada. El dirigente sostuvo que, desde su perspectiva, el criterio arbitral fue desigual durante los 90 minutos y enumeró varias decisiones que, a su juicio, terminaron perjudicando a Sporting Cristal.

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“Ojo que ni siquiera estoy tan molesto solo por el penal. Si se dan cuenta, es todo el partido. Ninguna amarilla para la ‘U’, todas las que ellas se tiran, le cobran, a nosotros no nos cobraban ninguna. Anula el gol de ellas por el pisotón y no saca tarjeta. De verdad, estoy molesto, estoy incómodo”, afirmó.

La delantera 'crema' definió perfectamente desde los 12 pasos y celebró el 2-2 en el estadio Alberto Gallardo. (Video: Bicolor )

¿Sporting Cristal presentará un reclamo?

Consultado sobre la posibilidad de presentar un reclamo formal contra el arbitraje, el dirigente descartó esa opción y dejó entrever su desconfianza en este tipo de procedimientos. “¿Alguna vez han visto que un reclamo formal sirva de algo? No, no sirve de nada”, sentenció.

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Tras el empate en la ida, Sporting Cristal y Universitario definirán al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el partido de vuelta, donde las ‘cremas’ serán locales en el estadio Monumental. La serie quedó completamente abierta, aunque el desenlace del primer encuentro estuvo marcado por la controversia arbitral que generó el reclamo del cuadro ‘celeste’.