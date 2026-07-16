Roban objetos sagrados en parroquia de Villa El Salvador: segundo asalto en una semana

Un nuevo asalto afectó a la parroquia Virgen de Guadalupe de Villa Madre del Salvador, en Villa El Salvador, donde delincuentes irrumpieron y sustrajeron objetos sagrados y donaciones, convirtiéndose este en el segundo robo registrado en menos de una semana. Según información de Latina, los hechos se produjeron primero el martes, entre las tres y las cuatro de la madrugada, y nuevamente la noche del miércoles, lo que ha generado preocupación entre los feligreses y vecinos de la zona.

Dos robos en una semana afectan a parroquia de Villa El Salvador, vecinos denuncian abandono policial | Foto: Latina Noticias

Vecinos reclaman mayor presencia policial en la zona

Los responsables del templo informaron que los delincuentes accedieron al recinto forzando una ventana. Una vez dentro, subieron al segundo piso, donde se encontraban los instrumentos musicales adquiridos por la comunidad para el coro parroquial, y se los llevaron junto con otros bienes.

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“Han roto la ventana, han bajado y subido al segundo piso, donde están todos los instrumentos del coro. Se han llevado todo lo que la feligresía con tanto esfuerzo ha comprado”, relató Lucy, colaboradora de la iglesia.

Además de los instrumentos, los asaltantes vaciaron las cajas donde la comunidad de Villa El Salvador realizaba donaciones y extrajeron joyas y medallas religiosas que se vendían para obras de caridad.

Las cajas destinadas a la limosna, ubicadas junto a la imagen de San Judas Tadeo, también fueron violentadas y desvalijadas. El monto sustraído permanece indeterminado, ya que las donaciones se depositaban de manera anónima y constante.

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PNP no acudió al lugar

Según explicó Lucy, tras el primer incidente se acudió a la comisaría para presentar la denuncia, pero hasta la tarde siguiente la Policía Nacional no se había hecho presente en el lugar.

“Me hicieron esperar y después me dijeron que tiene que venir la patrulla, que espere. Y no han llegado hasta el día de ahora”, afirmó la colaboradora.

Asimismo, manifestaron su malestar e incertidumbre ante la falta de seguridad y la escasa respuesta policial, considerando que se trata de la segunda incursión delictiva en menos de una semana en la misma parroquia. El pedido principal de los vecinos y miembros de la iglesia es el incremento de la vigilancia policial en Villa El Salvador, ante la reiteración de robos en la zona y la percepción de una creciente inseguridad.

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Hasta el último reporte, agentes no acudieron al lugar, por lo cual esperan que se tomen las medidas correspondientes.

Otro robo en Cercado de Lima

Tres delincuentes robaron más de 15 mil soles en zapatillas de una tienda ubicada en el jirón Ayacucho, Cercado de Lima. El asalto ocurrió a las 8 de la mañana, en plena zona comercial, mientras peatones y un patrullero de serenazgo pasaban por el lugar sin notar el delito.

Los ladrones forzaron el candado, levantaron la cortina metálica y sustrajeron cerca de treinta pares de zapatillas Nike. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. El propietario del negocio también había denunciado días antes la sustracción sistemática de mercadería por parte de un trabajador.

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