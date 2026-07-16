Perú

Huascarán: un fallecido y dos heridos deja una avalancha mientras se intenta hallar a grupo de andinistas desaparecidos

Tres andinistas fueron afectados por el derrumbe en el nevado. Grupo de rescate fue a su auxilio mientras se siguen desarrollando los trabajos para encontrar a Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán, quienes están desaparecidos desde el lunes 14 de julio

Guardar
Google icon
Sernanp confirma fallecimiento de una persona en accidente en el sector Ulta–Pico Mateo. (Foto: Agencia Andina)
Un fallecido y dos heridos deja una avalancha mientras se intenta hallar a grupo de andinistas desaparecidos. (Foto: Agencia Andina)

Una avalancha en el nevado Huascarán dejó un fallecido y dos heridos este jueves 16 de julio en la región Áncash, cuando tres personas realizaban actividades de ascenso a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, según informó la Agencia Andina.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. y la primera alerta se conoció por un montañista que presenció el hecho y registró en video los instantes posteriores al desprendimiento de nieve, en los que pidió auxilio para los integrantes de la expedición.

De acuerdo con un reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash), las personas afectadas fueron un turista extranjero y dos ciudadanos peruanos. Tras el aviso, se movilizaron la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, la Asociación Socorro Andino Peruano y la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

PUBLICIDAD

Imagen con las coordenadas de ubicación de Alejandro Ugarte registradas por su reloj inteligente hasta la tarde del martes 14 de julio. (Foto: Cortesía)
Imagen con las coordenadas de ubicación de Alejandro Ugarte registradas por su reloj inteligente hasta la tarde del martes 14 de julio. (Foto: Cortesía)

El Gobierno Regional de Áncash coordinó además el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para evacuar a los heridos y trasladar a la víctima mortal una vez concluidas las labores de rescate.

La emergencia se reportó mientras continúan, en paralelo, las operaciones de búsqueda de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza, desaparecidos desde hace varios días durante una expedición en el Huascarán.

El operativo de búsqueda y las dificultades en la montaña

La búsqueda de los tres montañistas involucra a rescatistas locales, andinistas, comandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Las labores han enfrentado grandes desafíos por el mal clima y la demora en la llegada de helicópteros, según indicaron familiares. Rosa Jordan explicó que la familia de Ugarte ya se encuentra en Huaraz para seguir de cerca las operaciones.

PUBLICIDAD

“Mis tíos llegaron hoy (miércoles 15 de julio) a Huaraz para estar más cerca y participar en la búsqueda, porque Alejandro se comunicó con nosotros ayer. Fue su última comunicación con su novia”, relató Jordan.

El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae
El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

La familiar subrayó que los montañistas solo contaban con lo básico para la travesía y que cada minuto resulta determinante para su supervivencia.

“Alejandro pidió que envíen drones y helicópteros porque subieron solamente con su bolsa de dormir y su casaca, sin carpas ni alimentos previstos para tantos días”, explicó. Esta sería la tercera noche consecutiva de los montañistas en la montaña, lo que aumenta la preocupación de sus allegados.

¿Cómo desaparecieron los andinistas?

Infobae Perú también se comunicó con Valeria Chávez, amiga cercana al fotógrafo Alejandro Ugarte y a su pareja, la influencer Paola Chiappina, y pudo conocer más detalles sobre el contexto de la desaparición del grupo.

Según Chávez, Alejandro Ugarte formaba parte de un grupo de cinco personas que buscaban subir al nevado Huascarán durante la temporada de montañas, pero no subieron con un guía. Dos de ellos, los más experimentados, subieron más rápido y dejaron atrás a Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán.

Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

La amiga de Ugarte indicó que “subió el lunes (al Huascarán) y el martes a las 9:00 a.m. fue su última comunicación por WhatsApp indicando que estaban perdidos”. Desde ese momento, el grupo perdió comunicación por completo. Chávez también reveló a este medio que el fotógrafo contaba con un dispositivo Garmin, un reloj inteligente, que registró una lista de sus últimas coordenadas y que podrían servir para ubicar con más precisión al grupo de andinistas desaparecidos.

Temas Relacionados

HuascaránÁncashperu-noticias

Más Noticias

PedidosYa pasaría a manos de Uber en Perú: empresa de movilidad adquiere a Delivery Hero, dueña de la app de delivery

La compra, valorizada en USD 13.700 millones, permitirá integrar los negocios de ambas compañías en 99 mercados. Por ahora, no se han anunciado cambios para los usuarios de la aplicación en Perú

PedidosYa pasaría a manos de Uber en Perú: empresa de movilidad adquiere a Delivery Hero, dueña de la app de delivery

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

La ‘misilera’ y dos clubes más fueron sancionados por incumplimientos de pagos previo al inicio del Torneo Clausura

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Muchos argentinos, que pasaron o siguen en la Liga 1, no dudaron en festejar el triunfo ante Inglaterra por redes sociales

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Precio del dólar volvió a subir en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar volvió a subir en Perú: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de julio

Adiós al retiro AFP en este Congreso: Nueve proyectos pedían liberar S/22.000, pero fueron ignorados

Esta vez el Congreso no apuro ni priorizó el retiro de AFP. Tras las Elecciones la presión desde el parlamento para que se discuta un nuevo acceso a las pensiones bajó. En el nuevo Congreso bicameral las cosas cambiarían

Adiós al retiro AFP en este Congreso: Nueve proyectos pedían liberar S/22.000, pero fueron ignorados
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”

Jorge Nieto afirma que habló con Keiko Fujimori sobre el impacto del Niño Costero en el Perú

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Mónica Cabrejos sobre Janet Barboza: “Para Janet no hay amistad. Puedes sentarte con ella y al día siguiente te está clavando el puñal”

Milett Figueroa y su regreso a Argentina: ratifica la denuncia contra Mimi Alvarado y recibe apoyo público de Marcelo Tinelli

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

DEPORTES

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la reducción de puntos a Sport Boys

Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026

El dilema de Sporting Cristal tras problemas por la salida de Felipe Vizeu: ¿qué refuerzo extranjero será el sacrificado?