Huascarán: un fallecido y dos heridos deja una avalancha mientras se intenta hallar a grupo de andinistas desaparecidos

Un fallecido y dos heridos deja una avalancha mientras se intenta hallar a grupo de andinistas desaparecidos. (Foto: Agencia Andina)

Una avalancha en el nevado Huascarán dejó un fallecido y dos heridos este jueves 16 de julio en la región Áncash, cuando tres personas realizaban actividades de ascenso a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar, según informó la Agencia Andina.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. y la primera alerta se conoció por un montañista que presenció el hecho y registró en video los instantes posteriores al desprendimiento de nieve, en los que pidió auxilio para los integrantes de la expedición.

De acuerdo con un reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash), las personas afectadas fueron un turista extranjero y dos ciudadanos peruanos. Tras el aviso, se movilizaron la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, la Asociación Socorro Andino Peruano y la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

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Imagen con las coordenadas de ubicación de Alejandro Ugarte registradas por su reloj inteligente hasta la tarde del martes 14 de julio. (Foto: Cortesía)

El Gobierno Regional de Áncash coordinó además el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para evacuar a los heridos y trasladar a la víctima mortal una vez concluidas las labores de rescate.

La emergencia se reportó mientras continúan, en paralelo, las operaciones de búsqueda de los montañistas peruanos Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza, desaparecidos desde hace varios días durante una expedición en el Huascarán.

El operativo de búsqueda y las dificultades en la montaña

La búsqueda de los tres montañistas involucra a rescatistas locales, andinistas, comandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Las labores han enfrentado grandes desafíos por el mal clima y la demora en la llegada de helicópteros, según indicaron familiares. Rosa Jordan explicó que la familia de Ugarte ya se encuentra en Huaraz para seguir de cerca las operaciones.

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“Mis tíos llegaron hoy (miércoles 15 de julio) a Huaraz para estar más cerca y participar en la búsqueda, porque Alejandro se comunicó con nosotros ayer. Fue su última comunicación con su novia”, relató Jordan.

El Ministerio del Interior ordenó el envío inmediato de un helicóptero de la PNP para reforzar el operativo de búsqueda. Composición: Infobae

La familiar subrayó que los montañistas solo contaban con lo básico para la travesía y que cada minuto resulta determinante para su supervivencia.

“Alejandro pidió que envíen drones y helicópteros porque subieron solamente con su bolsa de dormir y su casaca, sin carpas ni alimentos previstos para tantos días”, explicó. Esta sería la tercera noche consecutiva de los montañistas en la montaña, lo que aumenta la preocupación de sus allegados.

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¿Cómo desaparecieron los andinistas?

Infobae Perú también se comunicó con Valeria Chávez, amiga cercana al fotógrafo Alejandro Ugarte y a su pareja, la influencer Paola Chiappina, y pudo conocer más detalles sobre el contexto de la desaparición del grupo.

Según Chávez, Alejandro Ugarte formaba parte de un grupo de cinco personas que buscaban subir al nevado Huascarán durante la temporada de montañas, pero no subieron con un guía. Dos de ellos, los más experimentados, subieron más rápido y dejaron atrás a Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán.

Grupo de búsqueda se formó para intentar rescatar a tres andinistas peruanos desaparecidos en el nevado Huascarán durante una expedición. (Video: Contrapunto Áncash)

La amiga de Ugarte indicó que “subió el lunes (al Huascarán) y el martes a las 9:00 a.m. fue su última comunicación por WhatsApp indicando que estaban perdidos”. Desde ese momento, el grupo perdió comunicación por completo. Chávez también reveló a este medio que el fotógrafo contaba con un dispositivo Garmin, un reloj inteligente, que registró una lista de sus últimas coordenadas y que podrían servir para ubicar con más precisión al grupo de andinistas desaparecidos.

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