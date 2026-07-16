Aldo Corzo da vuelta a la página del primer semestre de Universitario en Liga 1: ”Es un nuevo torneo, una nueva ilusión”

Aldo Corzo ha alzado la voz en un momento de alta tensión en Universitario, pero con la oportunidad de revertir la situación en aras de obtener el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: X Raúl Chávez.

Universitario de Deportes dejó atrás un primer semestre marcado por la irregularidad en la Liga 1 y ya enfoca toda su atención en el Torneo Clausura, donde buscará recomponer el camino y mantener viva la ilusión del histórico tetracampeonato nacional. Uno de los encargados de transmitir ese mensaje ha sido Aldo Corzo, capitán del conjunto ’crema’, quien reconoció que el club cometió errores durante la primera parte del año, pero aseguró que todos los estamentos de la institución han hecho una profunda autocrítica para afrontar una nueva etapa.

Aunque en los últimos meses ha alternado la titularidad con la suplencia, el experimentado defensor de 37 años continúa siendo una de las voces de mayor peso dentro del vestuario. En conferencia de prensa desde Campo Mar, Corzo dejó en claro que el plantel ya dio vuelta a la página y está enfocado en un único objetivo: volver a pelear por el título nacional.

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El zaguero recordó que desde finales del año pasado era consciente de que la temporada 2026 representaría un desafío mayor para Universitario, debido a la posibilidad de alcanzar una marca inédita en el fútbol peruano.

“Yo el año pasado dije que este año iba a ser uno de los más difíciles que íbamos a tener, porque obviamente nadie quiere que un equipo peruano cumpla un nuevo récord, que es el tetracampeonato“, manifestó.

Aldo Corzo y su autocrítica del primer semestre de Universitario. - Crédito: Club Universitario de Deportes.

Más allá de las dificultades encontradas en la primera mitad del campeonato, Corzo destacó la capacidad del grupo para asumir responsabilidades. El capitán —que disputó apenas cinco partidos en el año— evitó señalar culpables y aseguró que tanto los futbolistas como el comando técnico y la dirigencia reconocieron los aspectos que deben corregir de cara al segundo semestre.

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“Se han hecho varias cosas mal de todos lados. Todos nos hemos equivocado, tanto los jugadores, los comandos técnicos en su momento y la dirigencia. Pero somos autocríticos y nos hemos planteado, cuando empezó esta pretemporada, que todo lo que ya pasó quedó atrás. Es un nuevo torneo, una nueva ilusión“, afirmó.

El defensor añadió que el equipo afronta el Clausura con una mentalidad renovada y convencido de que aún está a tiempo de revertir la situación. Para ello, considera indispensable que todo el entorno del club reme en la misma dirección.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

Corzo exhorta a la hinchada a mantenerse unida

Uno de los mensajes más enfáticos del capitán estuvo dirigido a los aficionados ’cremas’. Corzo destacó el esfuerzo que viene realizando la institución para corregir el rumbo y pidió que el respaldo desde las tribunas sea un factor determinante durante el Torneo Clausura.

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“He visto que la dirigencia ha hecho esfuerzos, está viendo cómo recomponer esto de la mejor manera. El comando técnico está con muchas ganas y nosotros también. Entonces necesitamos el apoyo de la hinchada, que nos va a ayudar mucho en este torneo“, comentó.

Asimismo, pidió a los seguidores ’merengues’ dejar atrás las críticas generadas por el rendimiento del primer semestre y enfocarse en el desafío que comienza.

El técnico argentino planteó que el gran desafío no es solo competir, sino mantener el rendimiento partido a partido en un escenario donde tres títulos consecutivos elevan la presión y reducen el margen de fallos (Universitario de Deportes)

“Les pido a cada uno de los hinchas que apoyen, que dejen atrás todo lo que ya pasó y que desde ahora estemos juntos, porque cuando estamos juntos, cuando estamos fuertes, nadie nos para“, concluyó.

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¿Cuándo inicia el Torneo Clausura para Universitario?

Con el mensaje de unidad instalado dentro del club, Universitario buscará empezar el Torneo Clausura con una victoria que le permita recuperar confianza y meterse nuevamente en la pelea por el campeonato.

El estreno del equipo dirigido por Héctor Cúper será este sábado 18 de julio, cuando visite a ADT desde las 13:15 horas. El compromiso será transmitido por L1 MAX, tanto en su señal de televisión por cable como en su plataforma de streaming y a través de las distintas cableoperadoras autorizadas.

Cabe destacar que para este encuentro, Universitario no podrá contar con Aldo Corzo, que se encuentra recuperando de una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo.

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Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026.