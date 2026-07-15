Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo

Sebastián Osorio no ha necesitado instalarse en el profesionalismo en Perú para dar el gran salto de su prometedora carrera. Con 18 años, el mediocentro colombiano ha sido contratado por el Sporting Lisboa, a partir de sus exhibiciones en las canteras de Universitario de Deportes, y se ha convertido en un refuerzo con mucha proyección.
Aunque Osorio cuenta con un talento innegable, el cual le ha permitido desplazarse inmediatamente al fútbol luso apenas con la mayoría de edad encima, el club capitalino ha dispuesto que el jugador se sume al área formativa mientras termina su progresión deportiva.
“Sebastián Osorio, de 18 años, es la última incorporación a las categorías inferiores del Sporting Clube de Portugal. El joven colombiano, que puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediapunta, llega a la Academia Cristiano Ronaldo tras haber competido en la segunda división de Perú con la Universidad César Vallejo, cedido por seis meses por el Club Universitario de Deportes”, reza el comunicado oficial.
PUBLICIDAD
Con este movimiento confirmado, Osorio se prepara para iniciar un periplo ilusionante, donde la cúspide será la Primeira Liga, aunque para ello tendrá que esforzarse por encima del resto. Por otro lado, la operación representa una venta historia para la ‘U’, de la que podrá ver dividendos importantes incluso en el futuro.
Sueño cumplido
Anunciada la incorporación, Sebastián Osorio se pronunció acerca del inminente desafío que afrontará. En una entrevista ofrecida con el departamento de prensa del Sporting Lisboa, el mediocentro expresó su felicidad por sumarse a una institución con tradición europea.
“Estoy muy emocionado. Es algo que he estado buscando desde niño, y venir a un club tan grande es un sueño para mí. Tengo muchas ganas de trabajar y jugar muchos partidos”, dijo.
PUBLICIDAD
Osorio explicó que conoce perfectamente a Sporting CP y como ejemplo puso los momentos en los que seguía sus participaciones por televisión: “Es imposible no saber algo sobre este gran club. En Perú vemos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA, y muchos colombianos han jugado aquí y han dejado un buen legado, así que conozco al club”.
Velocidad a campo abierto, atrevimiento en los duelos individuales y capacidad de tenencia de balón sin importar las circunstancias apremiantes son algunas de las características del colombiano que convencieron al Sporting Lisboa para apostar por su contratación.
PUBLICIDAD
Reencuentro particular
Sebastián Osorio no estará completamente solo en su llegada al Sporting CP, ya que compartirá una de las áreas formativas con Víctor Guzmán. Esta coincidencia facilitará el proceso de adaptación del centrocampista colombiano en su nuevo entorno futbolístico.
Al referirse a esta situación, Osorio comentó que “he hablado con él, es amigo, y ya hemos jugado uno contra el otro en Perú. Ahora nos conocemos y estamos forjando una amistad”. Esta convivencia previa se perfila como un punto de apoyo en su integración al club portugués.
Aunque la presencia de Guzmán será un elemento importante en este proceso, Osorio manifestó su intención de ampliar su círculo social dentro del equipo. El objetivo es ganar mayor familiaridad y fortalecer sus lazos con los integrantes de los ‘leones’, buscando así una integración más completa al grupo.
PUBLICIDAD
“Hablar portugués es muy importante para crear vínculos con los compañeros dentro y fuera de la cancha. Hablo un poco, pero estoy estudiando”, afirmó Sebastián, reflejando su compromiso con el aprendizaje lingüístico como parte de su proceso de integración.
Más Noticias
Sebastián Osorio se despide de Universitario para iniciar un nuevo sueño en Sporting Lisboa: “Me voy con los mejores recuerdos”
El nacido en Pereira de 18 años se marchará al club de la capital portuguesa, que se hizo con sus servicios tras alcanzar un acuerdo con el conjunto ‘merengue’. “Defender este escudo ha sido un verdadero orgullo”, consignó
Pablo Guede definió al ‘9′ para duelo Alianza Lima vs Sport Huancayo: ¿Paolo Guerrero o Federico Girotti será titular en debut del Torneo Clausura 2026?
Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘rojo matador’ este domingo 19 de julio en Matute, y el DT alista varias sorpresas en el once que mandará para asegurar el triunfo en casa
Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación
La última semana de la fase preliminar reúne a las 18 mejores selecciones del mundo en una intensa lucha por los últimos boletos a la ronda decisiva. Sigue aquí los marcadores actualizados de cada encuentro
Universitario confirmó la venta de Sebastián Osorio a Sporting Lisboa: los ingresos y el porcentaje que conserva el club
El atacante de 18 años se suma al grupo de futbolistas ‘cremas’ transferidos a Europa. El caso más reciente había sido el de Rafael Guzmán, quien fue fichado por el Real Betis de España
San Martín busca a opuesta estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: mide 1.91 metros y competiría con Emily Zinger
Las ‘santas’ no consiguieron el campeonato en la última temporada y, bajo la conducción de Martín Ambrosini, evalúan distintas alternativas en el mercado para cobrar revancha
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD