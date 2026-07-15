Sebastián Osorio, anunciado como nueva incorporación del Sporting Lisboa: integrará la Academia Cristiano Ronaldo

Sebastián Osorio abre un nuevo capítulo en su prometedora trayectoria. - Crédito: Sporting Lisboa

Sebastián Osorio no ha necesitado instalarse en el profesionalismo en Perú para dar el gran salto de su prometedora carrera. Con 18 años, el mediocentro colombiano ha sido contratado por el Sporting Lisboa, a partir de sus exhibiciones en las canteras de Universitario de Deportes, y se ha convertido en un refuerzo con mucha proyección.

Aunque Osorio cuenta con un talento innegable, el cual le ha permitido desplazarse inmediatamente al fútbol luso apenas con la mayoría de edad encima, el club capitalino ha dispuesto que el jugador se sume al área formativa mientras termina su progresión deportiva.

Sebastián Osorio, de 18 años, realizando maniobras con el balón. - Crédito: Sporting Lisboa

“Sebastián Osorio, de 18 años, es la última incorporación a las categorías inferiores del Sporting Clube de Portugal. El joven colombiano, que puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediapunta, llega a la Academia Cristiano Ronaldo tras haber competido en la segunda división de Perú con la Universidad César Vallejo, cedido por seis meses por el Club Universitario de Deportes”, reza el comunicado oficial.

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Con este movimiento confirmado, Osorio se prepara para iniciar un periplo ilusionante, donde la cúspide será la Primeira Liga, aunque para ello tendrá que esforzarse por encima del resto. Por otro lado, la operación representa una venta historia para la ‘U’, de la que podrá ver dividendos importantes incluso en el futuro.

Sueño cumplido

Anunciada la incorporación, Sebastián Osorio se pronunció acerca del inminente desafío que afrontará. En una entrevista ofrecida con el departamento de prensa del Sporting Lisboa, el mediocentro expresó su felicidad por sumarse a una institución con tradición europea.

“Estoy muy emocionado. Es algo que he estado buscando desde niño, y venir a un club tan grande es un sueño para mí. Tengo muchas ganas de trabajar y jugar muchos partidos”, dijo.

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Sebastián Osorio, inicialmente, se sumará a la Academia Cristiano Ronaldo. - Crédito: Sporting Lisboa

Osorio explicó que conoce perfectamente a Sporting CP y como ejemplo puso los momentos en los que seguía sus participaciones por televisión: “Es imposible no saber algo sobre este gran club. En Perú vemos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA, y muchos colombianos han jugado aquí y han dejado un buen legado, así que conozco al club”.

Velocidad a campo abierto, atrevimiento en los duelos individuales y capacidad de tenencia de balón sin importar las circunstancias apremiantes son algunas de las características del colombiano que convencieron al Sporting Lisboa para apostar por su contratación.

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Reencuentro particular

Sebastián Osorio no estará completamente solo en su llegada al Sporting CP, ya que compartirá una de las áreas formativas con Víctor Guzmán. Esta coincidencia facilitará el proceso de adaptación del centrocampista colombiano en su nuevo entorno futbolístico.

Al referirse a esta situación, Osorio comentó que “he hablado con él, es amigo, y ya hemos jugado uno contra el otro en Perú. Ahora nos conocemos y estamos forjando una amistad”. Esta convivencia previa se perfila como un punto de apoyo en su integración al club portugués.

Víctor Guzmán suele contar con participación activa en la Liga Portugal 2 Meu Super. - Crédito: Sporting CP

Aunque la presencia de Guzmán será un elemento importante en este proceso, Osorio manifestó su intención de ampliar su círculo social dentro del equipo. El objetivo es ganar mayor familiaridad y fortalecer sus lazos con los integrantes de los ‘leones’, buscando así una integración más completa al grupo.

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“Hablar portugués es muy importante para crear vínculos con los compañeros dentro y fuera de la cancha. Hablo un poco, pero estoy estudiando”, afirmó Sebastián, reflejando su compromiso con el aprendizaje lingüístico como parte de su proceso de integración.