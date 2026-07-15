Rodrigo Insúa se asoma como el posible reemplazo de José Carabalí en Universitario: lo que tiene que pasar para su llegada

Foto 0: El club busca un reemplazo para el carril izquierdo y analiza opciones fuera del país, con el aval de Héctor Cúper, mientras afina su plantel para el reinicio de la Liga 1 (Instagram: chinoinsuaa)

A días del reinicio de la Liga 1, Universitario de Deportes mantiene abierta su búsqueda de refuerzos y evalúa incorporar a un lateral izquierdo del exterior antes del cierre del libro de pases, fijado para el 11 de agosto. En esa lista apareció Rodrigo Insúa, defensor argentino de 28 años que milita en Barracas Central y que asoma como alternativa para cubrir el lugar que dejó José Carabalí.

La dirigencia crema trabaja con el visto bueno del cuerpo técnico encabezado por Héctor Cúper, que tras el reciente amistoso ganado 2-0 ante Millonarios identificó la necesidad de fortalecer el costado izquierdo del plantel. En ese contexto, el nombre de Insúa comenzó a circular con fuerza como posible incorporación, aunque el escenario contractual y el costo de la operación colocan el caso en una etapa preliminar.

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Universitario busca resolver la situación con rapidez, pero sin comprometer el presupuesto en un tramo del mercado que suele encarecer negociaciones. La prioridad es sumar un jugador que pueda ser titular y aportar profundidad por banda, con capacidad para proyectarse en ataque y sostener el ritmo físico del torneo local.

La opción Insúa y el impacto de la salida de Carabalí

Rodrigo Insúa apareció en el radar de Universitario como posible reemplazo de José Carabalí. El argentino reúne experiencia, ritmo competitivo y la capacidad de desempeñarse en varias posiciones. (Instagram: chinoinsuaa)

La salida de José Carabalí dejó a Universitario con menos alternativas en un sector que ya tenía escaso recambio. Por esa razón, el club enfocó su atención en el mercado extranjero para encontrar un perfil que se adapte a la idea de juego y que llegue con rodaje competitivo.

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Insúa aparece como una de las cartas por su capacidad para desempeñarse como lateral izquierdo y por su utilización en otros roles dentro del mismo carril. En distintos momentos también actuó como extremo por la izquierda y, en ocasiones, como interior, una versatilidad que le permitiría al comando técnico ajustar esquemas sin necesidad de múltiples cambios de piezas.

En la temporada en curso, el argentino acumuló 24 partidos: 16 por la Liga Profesional Argentina, seis por la Copa Sudamericana y dos por la Copa Argentina. En ese tramo aportó tres goles y una asistencia en 2.109 minutos.

Ese registro, sumado a su continuidad en el once de Barracas Central, lo ubica como una alternativa con actividad reciente, un punto que suele pesar cuando los clubes buscan incorporaciones para un torneo que se reinicia con calendario apretado.

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Negociación compleja: contrato vigente y condiciones económicas

Universitario analiza distintas fórmulas para fichar a Rodrigo Insúa, aunque las condiciones contractuales del defensor y el costo de la transferencia convierten la negociación en un desafío para el club. (Instagram: chinoinsuaa)

El principal obstáculo para que Insúa llegue a Universitario está vinculado a su situación contractual. El defensor tiene vínculo vigente con Barracas Central hasta finales de 2026, lo que obliga a la ‘U’ a encontrar una fórmula que resulte aceptable para el club argentino y para el futbolista.

En ese marco, las conversaciones se perfilan como una gestión que demandará cautela. Desde Universitario reconocen que no se trata de una operación sencilla en términos financieros, por lo que la estrategia apunta a avanzar sin acelerar compromisos que desordenen el plan económico del club.

La negociación podría encaminarse por dos vías: la compra de los derechos del jugador o un préstamo, siempre que las condiciones sean viables. En cualquiera de los escenarios, el desenlace dependerá de que la propuesta sea atractiva para todas las partes.

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La expectativa en la interna crema es que los próximos días resulten determinantes para definir si el interés se convierte en una tratativa formal o si el club cambia de objetivo y activa un plan alternativo en el mismo puesto. Con el libro de pases abierto hasta el 11 de agosto, el margen de maniobra existe, pero la urgencia deportiva empuja a resolver antes.

El calendario inmediato: debut ante ADT y dónde verlo

Mientras define su último refuerzo, Universitario ya prepara su debut en el Clausura 2026. El conjunto crema visitará a ADT en Tarma con la misión de iniciar el torneo con una victoria. (Instagram: chinoinsuaa)

Mientras se evalúa el refuerzo para el sector izquierdo, Universitario ya tiene el foco puesto en su regreso oficial. Luego del amistoso ante Millonarios, el equipo retomará la competencia cuando visite a ADT por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El encuentro está programado para el sábado 18 de julio a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma, un escenario que marcará el inicio del camino crema en el Clausura.

La televisación estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). La señal figura en la oferta de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable. También se podrá ver por streaming en plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.