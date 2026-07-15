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La ‘corbata peruana’ volvió a escena en la UFC: Paddy Pimblett sometió a su rival con la técnica creada por Tony de Souza

El peleador británico venció al francés Benoît Saint Denis por la vía de la sumisión en el primer asalto y señaló que la llave de origen peruano la aprendió apenas hace cuatro semanas

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La llave peruana que conquistó la UFC: Paddy Pimblett venció con la 'corbata peruana' de Tony de Souza.
La llave peruana que conquistó la UFC: Paddy Pimblett venció con la 'corbata peruana' de Tony de Souza. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Paddy Pimblett volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de peso ligero de la UFC. El británico derrotó al francés Benoît Saint Denis en la pelea coestelar del UFC 329 con una contundente sumisión en el primer asalto, pero más allá del resultado, hubo un detalle que captó la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas: la técnica con la que consiguió la victoria fue la célebre corbata peruana, una estrangulación creada por el pionero nacional Tony de Souza.

El combate siguió el libreto que Pimblett había imaginado durante toda la semana. Consciente de que Saint Denis buscaría llevar la pelea al suelo desde los primeros instantes, el inglés preparó la respuesta perfecta. Cuando el francés intentó escapar de una guillotina, el británico cambió de posición y terminó cerrando la ‘Peruvian necktie’, una maniobra que dejó sin reacción a su rival.

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Tras el combate, Pimblett explicó que había estudiado el estilo de Saint Denis y que esperaba ese tipo de ataque desde el inicio. “En todas las entrevistas de esta semana le decía a la gente que él iba a buscar el derribo. No puede evitarlo. Sabía que venía y sé lo bueno que soy sometiendo a la gente por estrangulamiento”, comentó.

Tras su victoria ante Benoit Saint-Denis, Paddy Pimblett explicó que aprendió hace pocas semanas la técnica de sumisión de origen peruano que le dio la victoria en el UFC 329. Crédito: UFC.

Lo más llamativo fue que reconoció que la llave ni siquiera formaba parte habitual de su repertorio. Según contó, fue su entrenador Paul Rimmer quien le enseñó la técnica apenas cuatro o cinco semanas antes del combate.

“Repasó conmigo una Peruvian necktie hace unas cuatro o cinco semanas. Literalmente lo hicimos en una sola sesión y luego simplemente se dio en la pelea. Pensé que le iba a encajar una guillotina, pero cuando empezó a girar para escapar sentí que la estrangulación estaba ajustada. Pasé mi pierna sobre su cabeza y pensé: ‘Esto se acabó. No hay forma de que salga de esta’. Incluso tuve que decirle al árbitro que ya estaba inconsciente", relató en diálogo con la UFC.

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La llave de la 'corbata peruana' que aplicó Paddy Pimblett en su sometimiento a Benoit Saint Denis en la UFC 329. Crédito: Paramount.

¿Quién es Tony de Souza?

Mucho antes de que el Perú comenzara a tener una presencia constante en la UFC, Tony de Souza ya abría el camino. En mayo de 2001, el conocido como el Peruvian Savage se convirtió en el primer peruano en competir dentro del octágono de la organización más importante de las MMA.

Aunque su paso por la empresa fue breve, dejó una huella imborrable gracias a su creatividad en la lucha cuerpo a cuerpo. DeSouza desarrolló un estilo propio que bautizó como ‘Cholitzu’, un sistema que fusiona el jiu-jitsu brasileño con otros conceptos de grappling y lucha.

Tony de Souza es el pionero de las MMA peruanas en la UFC.
Tony de Souza es el pionero de las MMA peruanas en la UFC. Crédito: Podcast José Balta.

Su mayor legado, sin embargo, fue la creación de la ‘corbata peruana’ (Peruvian necktie), una estrangulación que rápidamente ganó prestigio entre los especialistas por su efectividad y originalidad. La técnica comenzó a enseñarse en academias de todo el mundo y hoy forma parte del repertorio de numerosos peleadores de élite.

El prestigio de DeSouza fue tal que el histórico excampeón de la UFC BJ Penn lo invitó en 2007 a integrar su equipo técnico durante la quinta temporada del reality The Ultimate Fighter, donde se desempeñó como instructor de lucha.

En la actualidad, Tony DeSouza lleva una vida alejada de la competición profesional. Dedicado a su fe y con un perfil mucho más reservado, permanece distante de las grandes carteleras, aunque su legado sigue vigente cada vez que algún peleador ejecuta la técnica que él ideó hace más de dos décadas.

El auspicioso momento de los peruanos en la UFC

La reaparición de la ‘corbata peruana’ coincide con uno de los mejores momentos que ha vivido el Perú en la historia de la UFC. En apenas la primera mitad de 2026, los representantes nacionales han conseguido cinco victorias repartidas entre cinco peleadores distintos, un registro sin precedentes que evidencia el crecimiento sostenido de las artes marciales mixtas en el país.

Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.
Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

El mayor hito lo protagonizó Kevin Borjas, quien se convirtió en el primer peruano en ingresar al Top 10 del peso mosca gracias al nuevo sistema de clasificación desarrollado por la UFC junto con Meta mediante inteligencia artificial.

A ese logro podría sumarse muy pronto José Ochoa. El peleador nacional enfrentará a Charles Johnson en el UFC 330 y, si consigue una victoria sobre el estadounidense, tendrá la posibilidad de ingresar por primera vez al ranking tradicional del peso mosca.

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