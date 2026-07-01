Perú Deportes

Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU: “La ‘U’ analiza su reemplazo en Ecuador y Colombia”

El lateral izquierdo volvió a su país para defender la camiseta del club ‘albo’, que desembolsó una atractiva cifra para adquirir sus servicios

Guardar
Google icon
Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU de Quito.
Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU de Quito.

Universitario de Deportes atraviesa días de incertidumbre, con la mirada puesta en reforzar un plantel que aún no termina de consolidarse y la inesperada salida de José Carabalí rumbo a LDU de Quito. El alejamiento del futbolista ecuatoriano no solo sorprendió a los hinchas, sino que obligó al club a replantear su estrategia de fichajes en pleno proceso de reestructuración.

Según el periodista Gustavo Peralta, tanto el jugador como su entorno insistieron en que la motivación principal era familiar y no deportiva. Incluso, la directiva ‘crema’ intentó retenerlo con una propuesta económica superior a la de la entidad ‘alba’, pero el futbolista se mantuvo firme en su determinación.

PUBLICIDAD

“Es un tema netamente personal, eso es lo que le señaló el jugador a Universitario, y esto fue refrendado en palabras de Antonio García Pye. Y a pesar de eso, en los últimos días, la ‘U’ trató de mejorar una propuesta económica superior incluso, porque llegó a ser superior a lo que LDU le ofrece, y el jugador no terminó aceptando. La ‘U’ mejoró la propuesta, sin embargo, José Carabalí con LDU decidieron ejecutar la cláusula de salida”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de despedida de Universitario a José Carabalí. - captura: Universitario
El mensaje de despedida de Universitario a José Carabalí. - captura: Universitario

El millonario monto de salida de José Carabalí de Universitario

El traspaso de José Carabalí a LDU de Quito implicó un pago de 600 mil dólares por la cláusula de salida, una cifra considerable para el mercado peruano y que al cambio en soles supera los dos millones. El propio Gustavo Peralta detalló que el pago fue realizado por el futbolista y el club ecuatoriano, y que Universitario, además, retuvo el 30% de los derechos económicos sobre una futura venta.

PUBLICIDAD

La operación fue vista como una oportunidad para asegurar ingresos inmediatos y, al mismo tiempo, mantener expectativas de retorno financiero en caso de una transferencia posterior. Esta decisión financiera refleja la necesidad del club de equilibrar sus cuentas en medio de la reestructuración y la búsqueda de nuevos talentos.

La dirigencia ‘merengue’, ante la inminente salida, ya viene buscando alternativas para cubrir la vacante que deja Carabalí. Según el comunicador, el análisis se ha centrado en el mercado colombiano y ecuatoriano, descartando por ahora la opción de Paolo Reyna, que seguirá a préstamo en Juan Pablo II. El club reconoció la dificultad de encontrar un sustituto con el mismo perfil y regularidad de José, quien se había consolidado como pieza clave en la obtención del tricampeonato.

El lateral izquierdo dejó un atractivo monto a la 'U' tras su fichaje por LDU de Quito. (Video: Gustavo Peralta)

La despedida de José Carabalí de Universitario

En su mensaje de despedida, José Carabalí no ocultó su pesar por dejar Universitario, al que definió como su “segunda familia”. El futbolista expresó mediante un video publicado en las redes sociales del club ‘estudiantil’: “Esta decisión me entristece, es muy duro dejar a Universitario, mi segunda familia, pero lo más difícil de dejar al club es haber llegado y conseguir buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos compañeros”.

El jugador de 29 años afirmó haber vivido “lo mejor en mi vida futbolística” en el club ‘crema’, resaltando la experiencia de alcanzar el tricampeonato. “A Universitario lo quiero mucho. Realmente, la decisión de irme viene por temas personales, pero creo que lo más duro es la despedida del club, de toda la gente que realmente quiero y la gente que me quiere acá”, dijo el ecuatoriano.

El nacido en Esmeraldas, Ecuador, también hizo un repaso sobre su llegada al equipo y el proceso de adaptación. Recordó el apoyo de sus compañeros y la calidez del entorno, factores que le permitieron crecer tanto en lo profesional como en lo personal. “Me encontré con unas personas muy humildes, amables, cariñosas, importantes para mi vida, que me hicieron crecer”, agregó.

Temas Relacionados

José CarabalíUniversitario de DeportesLDU de Quitoperu-deportes

Más Noticias

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

La ‘Foquita’ manifestó su interés por el regreso del defensor al elenco ‘íntimo’. No obstante, el propio futbolista precisó que aún mantiene un compromiso pendiente con los ‘cerveceros’

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

El técnico argentino brindó declaraciones y se despidió de los ecuatorianos luego de caer 2-0 ante México en 16avos de final

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Tras los dieciseisavos de final, se están definiendo a los clasificados a la siguiente instancia decisiva en la cita mundialista. Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones se mantienen en carrera

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026

Luego de un gran triunfo sobre Nava, el tenista peruano esta vez no se halló en el césped londinense. El resultado a favor del estadounidense fue de 6-2, 6-2 y 6-3 en menos de dos horas de partido

Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo

Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Keiko Fujimori ya es presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori ofrece la “mejor disposición” a Estados Unidos “para trabajar conjuntamente desde el primer día”

Keiko Fujimori habla de la soledad del poder, el sexo y un mandato sin primer caballero en su primera entrevista como presidenta

Keiko Fujimori: “Mi padre no fue tan institucional y se ve en su pésima relación con la prensa y los partidos políticos”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Magaly Medina pide a Christian Domínguez proteger a su hija frente Karla Tarazona y una posible demanda: “No sé cómo permites eso”

Karla Tarazona no teme que hija de Christian Domínguez salga a hablar, pero advierte: “Cuando uno es mayor de edad, te haces responsable”

Karla Tarazona confía en Christian Domínguez, niega amarre, y Magaly Medina ironiza: “Vamos a ver cuando tenga las tentaciones al lado”

Monserrat Seminario enfrenta polémica tras difundirse videos de presunto maltrato a su hija y agresión a mamá de novia de Melcochita

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

DEPORTES

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026

¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026

Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Estados Unidos vs Bosnia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026