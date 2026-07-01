Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU: “La ‘U’ analiza su reemplazo en Ecuador y Colombia”

Universitario de Deportes atraviesa días de incertidumbre, con la mirada puesta en reforzar un plantel que aún no termina de consolidarse y la inesperada salida de José Carabalí rumbo a LDU de Quito. El alejamiento del futbolista ecuatoriano no solo sorprendió a los hinchas, sino que obligó al club a replantear su estrategia de fichajes en pleno proceso de reestructuración.
Según el periodista Gustavo Peralta, tanto el jugador como su entorno insistieron en que la motivación principal era familiar y no deportiva. Incluso, la directiva ‘crema’ intentó retenerlo con una propuesta económica superior a la de la entidad ‘alba’, pero el futbolista se mantuvo firme en su determinación.
PUBLICIDAD
“Es un tema netamente personal, eso es lo que le señaló el jugador a Universitario, y esto fue refrendado en palabras de Antonio García Pye. Y a pesar de eso, en los últimos días, la ‘U’ trató de mejorar una propuesta económica superior incluso, porque llegó a ser superior a lo que LDU le ofrece, y el jugador no terminó aceptando. La ‘U’ mejoró la propuesta, sin embargo, José Carabalí con LDU decidieron ejecutar la cláusula de salida”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
El millonario monto de salida de José Carabalí de Universitario
El traspaso de José Carabalí a LDU de Quito implicó un pago de 600 mil dólares por la cláusula de salida, una cifra considerable para el mercado peruano y que al cambio en soles supera los dos millones. El propio Gustavo Peralta detalló que el pago fue realizado por el futbolista y el club ecuatoriano, y que Universitario, además, retuvo el 30% de los derechos económicos sobre una futura venta.
PUBLICIDAD
La operación fue vista como una oportunidad para asegurar ingresos inmediatos y, al mismo tiempo, mantener expectativas de retorno financiero en caso de una transferencia posterior. Esta decisión financiera refleja la necesidad del club de equilibrar sus cuentas en medio de la reestructuración y la búsqueda de nuevos talentos.
La dirigencia ‘merengue’, ante la inminente salida, ya viene buscando alternativas para cubrir la vacante que deja Carabalí. Según el comunicador, el análisis se ha centrado en el mercado colombiano y ecuatoriano, descartando por ahora la opción de Paolo Reyna, que seguirá a préstamo en Juan Pablo II. El club reconoció la dificultad de encontrar un sustituto con el mismo perfil y regularidad de José, quien se había consolidado como pieza clave en la obtención del tricampeonato.
PUBLICIDAD
El lateral izquierdo dejó un atractivo monto a la 'U' tras su fichaje por LDU de Quito. (Video: Gustavo Peralta)
La despedida de José Carabalí de Universitario
En su mensaje de despedida, José Carabalí no ocultó su pesar por dejar Universitario, al que definió como su “segunda familia”. El futbolista expresó mediante un video publicado en las redes sociales del club ‘estudiantil’: “Esta decisión me entristece, es muy duro dejar a Universitario, mi segunda familia, pero lo más difícil de dejar al club es haber llegado y conseguir buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos compañeros”.
El jugador de 29 años afirmó haber vivido “lo mejor en mi vida futbolística” en el club ‘crema’, resaltando la experiencia de alcanzar el tricampeonato. “A Universitario lo quiero mucho. Realmente, la decisión de irme viene por temas personales, pero creo que lo más duro es la despedida del club, de toda la gente que realmente quiero y la gente que me quiere acá”, dijo el ecuatoriano.
PUBLICIDAD
El nacido en Esmeraldas, Ecuador, también hizo un repaso sobre su llegada al equipo y el proceso de adaptación. Recordó el apoyo de sus compañeros y la calidez del entorno, factores que le permitieron crecer tanto en lo profesional como en lo personal. “Me encontré con unas personas muy humildes, amables, cariñosas, importantes para mi vida, que me hicieron crecer”, agregó.
Más Noticias
Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”
La ‘Foquita’ manifestó su interés por el regreso del defensor al elenco ‘íntimo’. No obstante, el propio futbolista precisó que aún mantiene un compromiso pendiente con los ‘cerveceros’
Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de Ecuador tras eliminación del Mundial 2026
El técnico argentino brindó declaraciones y se despidió de los ecuatorianos luego de caer 2-0 ante México en 16avos de final
¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria
Tras los dieciseisavos de final, se están definiendo a los clasificados a la siguiente instancia decisiva en la cita mundialista. Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones se mantienen en carrera
Ignacio Buse cayó ante Jenson Brooksby en tres sets corridos y se despide del Grand Slam de Wimbledon 2026
Luego de un gran triunfo sobre Nava, el tenista peruano esta vez no se halló en el césped londinense. El resultado a favor del estadounidense fue de 6-2, 6-2 y 6-3 en menos de dos horas de partido
Bélgica vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Europeos y africanos se miden en uno de los duelos más parejos de esta ronda. Sigue todas las incidencias del cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD