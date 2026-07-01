Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU: “La ‘U’ analiza su reemplazo en Ecuador y Colombia”

Se filtró el millonario monto por el que José Carabalí dejó Universitario para fichar por LDU de Quito.

Universitario de Deportes atraviesa días de incertidumbre, con la mirada puesta en reforzar un plantel que aún no termina de consolidarse y la inesperada salida de José Carabalí rumbo a LDU de Quito. El alejamiento del futbolista ecuatoriano no solo sorprendió a los hinchas, sino que obligó al club a replantear su estrategia de fichajes en pleno proceso de reestructuración.

Según el periodista Gustavo Peralta, tanto el jugador como su entorno insistieron en que la motivación principal era familiar y no deportiva. Incluso, la directiva ‘crema’ intentó retenerlo con una propuesta económica superior a la de la entidad ‘alba’, pero el futbolista se mantuvo firme en su determinación.

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“Es un tema netamente personal, eso es lo que le señaló el jugador a Universitario, y esto fue refrendado en palabras de Antonio García Pye. Y a pesar de eso, en los últimos días, la ‘U’ trató de mejorar una propuesta económica superior incluso, porque llegó a ser superior a lo que LDU le ofrece, y el jugador no terminó aceptando. La ‘U’ mejoró la propuesta, sin embargo, José Carabalí con LDU decidieron ejecutar la cláusula de salida”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

El mensaje de despedida de Universitario a José Carabalí. - captura: Universitario

El millonario monto de salida de José Carabalí de Universitario

El traspaso de José Carabalí a LDU de Quito implicó un pago de 600 mil dólares por la cláusula de salida, una cifra considerable para el mercado peruano y que al cambio en soles supera los dos millones. El propio Gustavo Peralta detalló que el pago fue realizado por el futbolista y el club ecuatoriano, y que Universitario, además, retuvo el 30% de los derechos económicos sobre una futura venta.

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La operación fue vista como una oportunidad para asegurar ingresos inmediatos y, al mismo tiempo, mantener expectativas de retorno financiero en caso de una transferencia posterior. Esta decisión financiera refleja la necesidad del club de equilibrar sus cuentas en medio de la reestructuración y la búsqueda de nuevos talentos.

La dirigencia ‘merengue’, ante la inminente salida, ya viene buscando alternativas para cubrir la vacante que deja Carabalí. Según el comunicador, el análisis se ha centrado en el mercado colombiano y ecuatoriano, descartando por ahora la opción de Paolo Reyna, que seguirá a préstamo en Juan Pablo II. El club reconoció la dificultad de encontrar un sustituto con el mismo perfil y regularidad de José, quien se había consolidado como pieza clave en la obtención del tricampeonato.

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El lateral izquierdo dejó un atractivo monto a la 'U' tras su fichaje por LDU de Quito. (Video: Gustavo Peralta)

La despedida de José Carabalí de Universitario

En su mensaje de despedida, José Carabalí no ocultó su pesar por dejar Universitario, al que definió como su “segunda familia”. El futbolista expresó mediante un video publicado en las redes sociales del club ‘estudiantil’: “Esta decisión me entristece, es muy duro dejar a Universitario, mi segunda familia, pero lo más difícil de dejar al club es haber llegado y conseguir buenos seres humanos, buenos profesionales, buenos compañeros”.

El jugador de 29 años afirmó haber vivido “lo mejor en mi vida futbolística” en el club ‘crema’, resaltando la experiencia de alcanzar el tricampeonato. “A Universitario lo quiero mucho. Realmente, la decisión de irme viene por temas personales, pero creo que lo más duro es la despedida del club, de toda la gente que realmente quiero y la gente que me quiere acá”, dijo el ecuatoriano.

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El nacido en Esmeraldas, Ecuador, también hizo un repaso sobre su llegada al equipo y el proceso de adaptación. Recordó el apoyo de sus compañeros y la calidez del entorno, factores que le permitieron crecer tanto en lo profesional como en lo personal. “Me encontré con unas personas muy humildes, amables, cariñosas, importantes para mi vida, que me hicieron crecer”, agregó.