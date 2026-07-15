Tras la denuncia por falta de seguro médico, ¿la Federación Peruana de Vóley cubrirá la operación de Gianella Chanca?

Jonel Córdova, presidente de Rebaza Acosta, fue tajante sobre el apoyo que viene recibiendo la jugadora - Crédito: Ovación.

Gianella Chanca atraviesa uno de los momentos más difíciles de su joven carrera. La figura de la selección peruana sub 19 de vóley deberá someterse a una operación tras la grave lesión en la rodilla que sufrió durante la Copa Latina. Mientras inicia su recuperación, persisten las dudas sobre quién asumirá los costos de la intervención, luego de la denuncia de Rebaza Acosta sobre la presunta falta de un seguro médico por parte de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

En una entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación, Jonel Córdova, presidente del club chalaco, reveló que la operación de la joven voleibolista está prevista para las próximas semanas. Asimismo, aseguró que el titular de la FPV, Gino Vegas, le comunicó que la federación asumirá los gastos de la intervención.

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“En dos semanas y media se tendría que operar. Yo me he comunicado con el presidente de la federación (Gino Vegas) y me dijo que va a costear eso y posteriormente vamos a ir coordinando la etapa de rehabilitación”, señaló el dirigente.

Sin embargo, el presidente de Rebaza Acosta mostró cautela y aseguró que esperará hasta que la intervención quirúrgica se concrete para tener la certeza de que la FPV cumplirá con asumir los gastos médicos.

“Discúlpeme que diga esto, pero hasta que no la operen no voy a estar seguro de que esto sea así. Aunque me puedan haber dicho de manera verbal muy bonito, todo bien, pero hasta el momento que ella entre al quirófano y que los gastos sean solventados por ellos, no voy a estar seguro. Todo puede pasar”, afirmó.

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Gianella Chanca tendrá que ser intervenida quirúrgicamente tras haber sufrido grave lesión con la sub 19 de Perú. Crédito: FPV

Gianella Chanca continúa con su recuperación

Mientras espera la fecha de la cirugía, la atacante peruana viene realizando trabajos de fortalecimiento preoperatorio en las instalaciones de Rebaza Acosta, club que decidió acompañarla durante todo el proceso de recuperación.

Córdova explicó que el equipo médico de la institución mantiene comunicación con los especialistas que estarán involucrados en la operación para establecer el mejor camino de rehabilitación.

“Ahorita están haciendo el fortalecimiento preoperatorio en Rebaza, lo están haciendo con los médicos de acá. Justamente los médicos han entrado en contacto con el doctor para que sepa qué tienen que hacer con Gianella”, indicó.

El dirigente también destacó el compromiso del club con la voleibolista y aseguró que, independientemente de lo que ocurra con la FPV, Rebaza Acosta está dispuesto a respaldarla.

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“Ella está viniendo todas las noches a Rebaza. Hay que esperar que sea el momento de la operación y que ellos lo solventen. Y en el caso que no fuera así, acá tiene su club, que gustosamente lo vamos a hacer, ya que hay una afiliación con ella, hay un cariño y lo único que queremos es que ella haga su vida normal, muy aparte del tema de voleibol”, manifestó.

La joven 'matadorcita' tuvo que ser retirada del campo en camilla tras sentirse muy adolorida. (Video: Latina)

El apoyo emocional tras la dura noticia

Además del proceso físico, Córdova resaltó la importancia del aspecto emocional para una jugadora que atraviesa una de las pruebas más difíciles de su joven carrera. Gianella Chanca tendrá un largo periodo de recuperación tras confirmarse una lesión que compromete el ligamento cruzado anterior y los meniscos.

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El presidente de Rebaza Acosta contó que los primeros días fueron complicados para la voleibolista, pero que poco a poco ha comenzado a asumir la situación con mayor fortaleza.

“Los primeros días le ha costado asimilarlo, la etapa de negación de cómo se encuentra actualmente. A medida que han pasado los días, ha recibido apoyo en redes, mediante teléfono también le han escrito. Ahorita ella está asimilándolo de la mejor manera”, comentó.

Finalmente, Córdova destacó la juventud de la atacante y confió en que su actitud será clave para superar el proceso de recuperación. “Entiende que es joven y que depende mucho de ella y la actitud que tenga para su pronta recuperación”, concluyó.

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