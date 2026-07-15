Guty Carrera y Miguel Arce son los nuevos participantes peruanos del reality ‘Top Chef VIP’ de Telemundo.

Guty Carrera y Miguel Arce fueron confirmados como los nuevos participantes peruanos de la quinta temporada de 'Top Chef VIP’, el reality culinario de Telemundo que reúne a celebridades en una competencia de cocina.

La noticia se consolidó tras una serie de anuncios en redes sociales y generó expectativa entre los seguidores del formato, especialmente por el regreso de dos rostros conocidos del entretenimiento peruano a un escenario de alta exposición internacional.

Ambos se pronunciaron en sus plataformas digitales luego de que se confirmara su presencia en el programa.

En el caso de Miguel Arce, eligió una frase que resume el enfoque con el que asumirá el reto: “LA DISCIPLINA VENCE AL TALENTO”. Carrera, por su parte, se mostró entusiasmado y publicó un mensaje en tono desafiante: “¡Esta cocina es solo para valientes! Y yo acepté el reto. ¡A demostrar de qué estoy hecho! #TopChefVIP5”.

PUBLICIDAD

La nueva temporada se emitirá en horario estelar y ya tiene fecha de estreno confirmada, en una edición que contará con 20 celebridades.

Guty Carrera y Miguel Arce son los nuevos participantes peruanos del reality ‘Top Chef VIP’ de Telemundo

Los dos peruanos confirmados para ‘Top Chef VIP’: Guty Carrera y Miguel Arce

La presencia de Guty Carrera y Miguel Arce fue anunciada a través de videos y publicaciones promocionales vinculadas al reality. La producción de Telemundo los incluyó en el grupo de figuras mediáticas que competirán en la cocina, en un formato que combina presión, tiempo limitado y evaluación constante por parte del jurado.

Para el público peruano, su participación se lee como un “Perú presente” en una competencia internacional. En el caso de ambos, se trata de perfiles que ya han pasado por programas exigentes y con dinámicas de competencia, lo que suele funcionar como antecedente para un reality en el que los desafíos cambian semana a semana.

PUBLICIDAD

Miguel Arce fue uno de los primeros en reaccionar públicamente tras la confirmación. Compartió contenido en sus redes y dejó un mensaje que marcó el tono con el que enfrentará la competencia.

“LA DISCIPLINA VENCE AL TALENTO”, escribió.

En su publicación, también se mencionó que el actor mostrará su capacidad en la cocina tras su paso por el programa de televisión El Gran Chef, un antecedente que le suma contexto como participante vinculado a este tipo de formatos culinarios.

Miguel Arce anunció su participación con una frase contundente: “LA DISCIPLINA VENCE AL TALENTO”

Guty Carrera: “Esta cocina es solo para valientes”

Guty Carrera confirmó su participación con un mensaje de alto impacto para su comunidad digital. En su caso, acompañó el anuncio con una frase que funcionó como presentación de su postura frente al reto.

PUBLICIDAD

“¡Esta cocina es solo para valientes! Y yo acepté el reto. ¡A demostrar de qué estoy hecho! #TopChefVIP5”, publicó.

Además de su mensaje, se indicó que Carrera difundió un video promocional del programa y expresó entusiasmo por formar parte del reality, en un momento en el que su carrera se desarrolla en el circuito internacional.

Guty Carrera publicó: “¡Esta cocina es solo para valientes! Y yo acepté el reto… #TopChefVIP5”

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘Top Chef VIP’ 5?

La quinta temporada de Top Chef VIP ya tiene fecha confirmada: se estrenará el martes 1 de septiembre por Telemundo.

La emisión será a las 7:00 p. m. / 6:00 p. m. (hora central), según el anuncio del canal. Con ese horario, el programa se ubica como una apuesta fuerte del prime time y proyecta una temporada de alta conversación en redes.

PUBLICIDAD

Los otros famosos confirmados y la dinámica de competencia

Como parte de la edición, se informó que serán 20 celebridades las que competirán en esta nueva temporada. Entre los nombres más comentados se mencionó a Lupillo Rivera, Ninel Conde, La Divaza y José Joel, figuras que suelen generar atención por su arrastre mediático y su presencia en formatos de entretenimiento.

El atractivo del programa está en su dinámica: celebridades fuera de su zona habitual compiten con retos de preparación, tiempos de entrega y presión frente a cámara, lo que suele generar momentos de tensión y reacciones espontáneas.

El reality culinario reunirá a 20 celebridades y ya genera expectativa por los retos y eliminaciones en competencia.