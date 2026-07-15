Adolescente de 17 años pedía taxis por aplicativo para robar a choferes: fue capturado antes de un nuevo asalto en San Miguel

Un adolescente de 17 años, conocido como alias “Ñanguito”, fue detenido en San Miguel cuando presuntamente iba a abordar un taxi por aplicativo para asaltar al conductor. La Policía le encontró un arma de fuego durante la intervención. Fuente: Latina Noticias

Un adolescente de 17 años fue detenido en el distrito de San Miguel cuando, según la Policía, se preparaba para abordar un taxi solicitado por aplicativo con la presunta intención de asaltar al conductor. El menor, conocido con el alias de “Ñanguito”, fue intervenido por agentes del Grupo Terna en la avenida La Paz.

Durante la intervención, los efectivos policiales encontraron un arma de fuego en poder del adolescente. Las autoridades indicaron que el joven sería parte de una banda dedicada a cometer robos contra conductores que brindan servicio de transporte mediante aplicaciones móviles.

El operativo permitió evitar un nuevo ataque bajo esta modalidad delictiva, según informó la Policía. Tras su captura, alias “Ñanguito” fue trasladado a la DIPINCRI de San Miguel, donde se realizan las diligencias para determinar su participación en otros hechos similares.

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Un adolescente de 17 años es detenido por agentes policiales en el distrito de San Miguel, Perú, por su presunta participación en el intento de robo a un conductor de aplicativo. (Captura Latina Noticias)

Adolescente fue intervenido cuando iba a abordar un taxi solicitado por aplicativo

La intervención ocurrió cuando los agentes del Escuadrón Verde realizaban labores de inteligencia en la zona y detectaron al adolescente en circunstancias que llamaron su atención. Según la información policial, el menor estaba a punto de subir al vehículo que había solicitado previamente mediante una plataforma digital.

Durante el registro personal, los efectivos encontraron un arma de fuego, elemento que será sometido a las pericias correspondientes como parte de la investigación. El adolescente fue reducido por los agentes y posteriormente conducido a la dependencia policial para continuar con el proceso.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, explicó a Latina Noticias que esta modalidad delictiva consiste en solicitar servicios de transporte para atacar a los conductores cuando llegan al punto acordado.

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“Los traen de un lugar a otro para que le hagan una carrera, para poder transportarlos y, en esos momentos, los asaltan, les roban, les quitan el carro y hasta a veces cometen homicidios”, señaló el oficial.

Un taxi rojo circula de noche en San Miguel, Perú, distrito donde la Policía detuvo a un adolescente de 17 años por presuntamente intentar asaltar a un conductor de aplicación con un arma de fuego. (Composición: Infobae Perú)

El jefe policial cuestionó el riesgo al que se exponen los conductores cuando son captados mediante este tipo de engaños. “¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado el taxi, lo hubiera asaltado, lo hubiera lesionado o hasta de repente lo hubiera matado?”, sostuvo.

Policía investiga presunto vínculo con banda dedicada al robo de taxistas

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, alias “Ñanguito” sería integrante de una organización dedicada a atacar a taxistas por aplicativo. El presunto modus operandi consiste en solicitar un servicio de transporte para ubicar a la víctima y luego ejecutar el robo.

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La Policía señaló que estos casos representan un riesgo para los conductores, quienes pueden perder sus vehículos, pertenencias y convertirse en víctimas de agresiones durante los asaltos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú escoltan a un adolescente de 17 años detenido en San Miguel por su presunta vinculación con robos a conductores de aplicaciones de transporte. (Captura Latina Noticias)

Tras la captura, el adolescente quedó a disposición de la DIPINCRI de San Miguel, unidad que continuará con las investigaciones para establecer si participó en otros delitos y si existen más integrantes involucrados en esta presunta banda criminal.

Las autoridades también buscan identificar la procedencia del arma hallada durante el operativo y recopilar información que permita esclarecer las circunstancias del caso. Mientras tanto, la Policía recomendó a los conductores de transporte por aplicativo mantenerse alertas frente a solicitudes sospechosas y reportar cualquier situación irregular.

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