Comenzó la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC Lima 2026: cuántas selecciones participan y qué está en juego

La sede de Villa María del Triunfo abre el torneo del 14 al 18 de julio con seis selecciones en carrera por avanzar a la fase final del Mundial 2027 y sumar puntos hacia Los Ángeles 2028 (Andina)

Comenzó la fiesta en Lima. Y es que la capital peruana puso en marcha, con un acto protocolar en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC Lima 2026. El torneo reúne a seis selecciones que buscarán afirmarse en un tramo decisivo del camino internacional: el acceso a la fase final del Mundial 2027 y, a la vez, la posibilidad de acercarse al objetivo mayor del ciclo, la clasificación olímpica hacia Los Ángeles 2028.

La ceremonia se realizó en el estadio del recinto deportivo, con la asistencia de autoridades del movimiento olímpico y de la dirigencia del béisbol y el softbol a nivel continental y mundial. En el estrado estuvieron representantes del Comité Olímpico Peruano y del Comité Olímpico Venezolano, además de directivos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, de Softbol de las Américas, de la federación peruana y del Instituto Peruano del Deporte.

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En su mensaje de bienvenida a las delegaciones, la titular de la federación local destacó el valor simbólico de recibir a los equipos en Lima. “Hoy el Perú no solo abre las puertas de este estadio, sino también las de su casa al mundo”, expresó, antes de solicitar un aplauso del público para las seis selecciones participantes.

Una inauguración con autoridades deportivas y un mensaje a las delegaciones

Lima dio la bienvenida a la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC 2026 con una ceremonia encabezada por autoridades deportivas, que destacaron el legado del torneo y el valor de recibir a seis selecciones. (Andina)

El acto reunió a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano; María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano; Craig Cress, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol; Tommy Velázquez, presidente de Softbol de las Américas; Marisa Matsuda, presidenta de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol; y César Legrand, gerente del Instituto Peruano del Deporte.

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Manyari saludó a las delegaciones con un discurso en tres idiomas —español, inglés y japonés— y subrayó el legado asociado a organizar competencias de esta magnitud. Además, dedicó un mensaje especial al equipo de Venezuela por competir en el certamen pese a las dificultades que atraviesa su país.

“En nombre del Comité Olímpico Peruano felicitamos una vez más a Marisa Matsuda y el Softbol peruano porque con su gestión van construyendo un legado al realizar este evento, saludo a todas las selecciones, atletas y al equipo venezolano por su valentía de competir en nuestro país luego de la tragedia que sufrieron”, indicó Manyari.

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Cómo se juega en Lima y qué está en juego rumbo al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028

Seis equipos compiten en Lima por avanzar a la fase decisiva del Mundial 2027, un recorrido que también representa un paso clave en la lucha por la clasificación a Los Ángeles 2028. (Andina)

La competencia se disputa en Lima del 14 al 18 de julio y forma parte del proceso de clasificación hacia la fase final del Mundial 2027. El formato prevé una fase de grupos y define cupos para la siguiente instancia: avanzarán los dos mejores equipos de cada uno de los tres grupos, además de Australia —anfitrión de la fase final— y el mejor tercero, para completar ocho selecciones.

En paralelo, el certamen entrega un incentivo mayor en el horizonte del deporte de alto rendimiento: el campeón del Mundial obtendrá un cupo directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese marco, el paso por Lima se integra a un recorrido de sedes: previamente hubo competencia en Praga y más adelante continuará en Oklahoma.

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El programa en la capital peruana mantendrá actividad hasta el 17 de julio en la etapa de todos contra todos, mientras que el 18 de julio cerrará con los play-offs que definirán el desenlace de la parada limeña.

Resultados y agenda de partidos del grupo en Villa María del Triunfo

El grupo de Lima abrió la competencia con enfrentamientos entre selecciones de América, Asia y Europa. Perú afrontará una intensa programación en Villa María del Triunfo durante la fase inicial. (Andina)

El grupo de Lima abrió su calendario el 14 de julio con el cruce entre Filipinas y Venezuela. Luego se produjo el estreno de Perú ante Puerto Rico. La jornada inaugural concluyó con el partido entre Japón, número uno del ranking mundial, y Gran Bretaña.

Para este miércoles 15, la programación continuó con cuatro encuentros: Puerto Rico frente a Venezuela (11:00), Perú ante Gran Bretaña (14:00), Filipinas contra Japón (17:00) y un segundo compromiso de Perú, esta vez ante Japón (20:00).

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El Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo volvió a funcionar como sede de un evento internacional de primer nivel, después de albergar competencias como los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Copa Mundial Sub-18 de Softbol Femenino WBSC 2021, el Sudamericano Femenino 2024 y los Juegos Bolivarianos 2026. El mismo recinto también figura nuevamente como una de las sedes previstas para los Juegos Panamericanos Lima 2027.