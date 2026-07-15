‘El Monstruo’: PNP captura a presunto brazo armado de uno de los criminales más peligrosos del Perú

Capturan a alias 'Chucho', presunto brazo armado de 'El Monstruo'. (Captura de pantalla: América Tv)

El último lunes 13 de julio, agentes de la División de Investigación de Extorsiones sorprendieron a Jorge Aldair Quiñónez Velásquez, conocido como alias ‘Chucho’, en un inmueble del distrito de Comas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) lo identifica como presunto brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Norte. La detención se produjo tras una serie de pesquisas sobre el cobro de cupos a comerciantes y transportistas en la zona norte de Lima.

Durante el operativo, los agentes hallaron evidencias relacionadas con actividades ilícitas atribuidas al detenido. “Tomamos conocimiento a través de canales de inteligencia, especialmente por la División de Inteligencia de nuestra Dirección de Investigación Criminal, que prontuariados delincuentes estarían reorganizándose en esta parte de Lima Norte a efectos de activarse criminalmente vinculados a temas de sicariato, extorsión y secuestro”, explicó el coronel Olger Obando, jefe de la División Antiextorsiones.

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Al momento del arresto, Quiñónez Velásquez tenía tres requisitorias vigentes por microcomercialización de drogas. Además, la Policía Nacional incautó nitrato de amonio y otros materiales que serán incorporados a la investigación. El jefe policial remarcó: “Ambos cuentan con antecedentes y han estado internos en penales, pero nuevamente se encuentran en libertad”.

Erick Moreno, alias 'El Monstruo' fue condenado a 35 años de cárcel. (Foto composición: Infobae Perú)

Detenciones y libertades

La historia delictiva de alias ‘Chucho’ incluye múltiples capturas y posteriores liberaciones, generando inquietud entre las autoridades y la comunidad. Según archivos policiales, fue intervenido en octubre de 2024 en otro inmueble de Comas, donde se hallaron municiones y una cacerina. En ese entonces, también fue vinculado con alias ‘Yojairo’, investigado por presunta fabricación y porte ilegal de armas de fuego.

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Pese a los hallazgos, volvió a recuperar la libertad. Solo cuatro meses después, agentes de la División de Investigación de Crimen Organizado (Dirincri) lo capturaron nuevamente. En esa ocasión, encontraron cartuchos de dinamita, pero el resultado fue el mismo: excarcelación.

El coronel Cruz Chamba recordó: “Hace cuatro meses atrás, en octubre, fue liberado, luego de que la justicia declarara improcedente la prisión preventiva”.

El historial de Quiñónez Velásquez suma detenciones desde 2019 por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Ninguna de esas veces terminó con prisión preventiva, lo que ha generado cuestionamientos sobre los procesos judiciales. La reciente intervención incluyó a Maryory Nicole Cabezas Teodoro, pareja de ‘Chucho’, quien tiene una sentencia de 20 años por secuestro, y a otro presunto implicado.

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Investigación en desarrollo y repercusiones

Las autoridades sostienen que alias ‘Chucho’ habría seguido operando bajo las órdenes de ‘El Monstruo’ tras sus anteriores liberaciones. La hipótesis se apoya en testimonios recogidos por el Ministerio Público, como el de Jordano Edwin Galarza, alias ‘Yodarno’, quien declaró haber sido captado por Quiñónez Velásquez para ejecutar atentados con explosivos contra empresarios en Lima Norte.

Durante la intervención, los agentes incautaron material explosivo y continúan analizando la situación procesal de los detenidos.

“No sabemos cuál es la situación procesal de ambos. Más allá de la intervención con posesión de material explosivo y las requisitorias vigentes, respecto a sus procesos por crimen organizado y secuestro agravado, no sabemos qué hacen en las calles personas tan peligrosas”, afirmó el coronel Obando.

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