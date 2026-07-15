Fiestas Patrias en Junín: pasacalles, gastronomía y rituales atraerán a más de 50.000 turistas

Desde el contagioso ritmo de la danza del Santiago hasta la elegancia del certamen Miss Perú, Junín muestra lo mejor de su folclor, gastronomía y moda para atraer el turismo en julio. Conoce la campaña que busca posicionar a la región como el destino ideal para las Fiestas Patrias. | Panamericana / 24 Horas

En Junín, las Fiestas Patrias prometen tomar las calles, plazas y comunidades con música, danza, comida y tradiciones que se extienden mucho más allá del 28 y 29 de julio. Entre pasacalles de Santiago, concursos, corsos, procesiones y mesas donde los platos típicos se comparten con vecinos y viajeros, la región se prepara para vivir una de sus temporadas más intensas del año.

El visitante podrá elegir —o armar una ruta— entre el movimiento del Valle del Mantaro, las celebraciones religiosas de Tarma, una ceremonia ancestral en San Pedro de Cajas y las propuestas culturales de Jauja. Más de 70 comunidades de 28 distritos tendrán actividades durante julio y agosto, con el Santiago o Tayta Shanti como una de las expresiones centrales de la temporada.

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Danzantes de Junín participaron en el lanzamiento de la agenda turística con trajes tradicionales, sombreros y accesorios propios de las celebraciones del Valle del Mantaro.

La región proyecta recibir a más de 50.000 turistas nacionales y extranjeros y generar al menos S/25 millones en movimiento económico. La llegada de visitantes elevaría la demanda de hospedajes, restaurantes, transporte, comercio, artesanía y otros servicios turísticos en distintas provincias.

La programación fue presentada en Lima con un desfile de candidatas al Miss Perú, quienes lucieron atuendos inspirados en el Tayta Shanti. La pasarela sirvió como adelanto de una fiesta cuyo escenario principal estará en las calles, plazas y comunidades de Junín, donde la música, la danza y los rituales vinculados al ganado forman parte de una tradición que se prolonga durante varias semanas.

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Las candidatas al Miss Perú desfilaron con atuendos inspirados en el Santiago o Tayta Shanti durante la presentación de las Fiestas Patrias de Junín 2026 en Lima.

¿Qué es el Santiago o Tayta Shanti?

El Santiago es una de las celebraciones más representativas de los Andes centrales y está ligado a la crianza de ganado y a la vida cotidiana de las comunidades.

Su ceremonia principal es el señalamiento de los animales, una práctica mediante la cual las familias identifican a sus reses y realizan ofrendas para agradecer por sus rebaños. Durante el ritual también se pide salud, fertilidad y prosperidad para el siguiente ciclo.

La festividad rinde homenaje a Santiago Apóstol, considerado protector del ganado, y reúne música, danza, encuentros familiares y costumbres que siguen vigentes en distintas localidades del Valle del Mantaro.

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Los Shapis lucieron vestimentas bordadas y máscaras durante una de las presentaciones culturales realizadas en el auditorio.

Dania Vila, directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, señaló que la programación permitirá mostrar la diversidad de las nueve provincias, desde las fiestas tradicionales del valle hasta los paisajes y circuitos de la selva central.

Entre los atractivos mencionó el lago Junín, las danzas del Valle del Mantaro —como la Tunantada y la Chonguinada— y las rutas de naturaleza de Chanchamayo y Satipo.

Delegaciones culturales de Junín y una muestra de su gastronomía regional participan en la presentación oficial de las actividades por Fiestas Patrias.

Huancayo: pasacalles y concursos de Santiago

En Huancayo, las principales actividades se realizarán el 23 y 24 de julio. La agenda incluye los concursos Buscando la Voz del Santiago Wanka, Shacatán Wanka y Santiago Wanka.

También se desarrollarán el Pasacalle del Santiaguito Wanka y el tradicional Gran Pasacalle. Los distritos de Chilca y Huancán tendrán certámenes vinculados al Santiago durante esas fechas.

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Músicos y bailarines llevaron al escenario una muestra de las celebraciones que recorrerán distintas provincias de Junín por Fiestas Patrias.

Para quienes busquen música, comparsas y celebraciones en las calles, Huancayo será uno de los puntos con mayor movimiento. Las actividades reunirán a músicos, danzantes y delegaciones que conservan distintas formas de interpretar el Santiago en el Valle del Mantaro.

La ciudad también puede funcionar como punto de partida para recorrer localidades cercanas y combinar la agenda festiva con visitas a ferias, mercados, talleres artesanales y restaurantes de comida regional.

El Santiago estuvo presente en el lanzamiento con música, baile y comparsas que adelantaron parte de la programación prevista para julio y agosto.

Tarma: corsos, gastronomía y la fiesta de Santa Ana

La festividad de Santa Ana se celebrará en Tarma del 25 al 28 de julio con ferias gastronómicas, exposiciones artesanales, presentaciones artísticas, corsos, conciertos y actividades religiosas.

La programación incluirá, además, ceremonias cívicas y recorridos por espacios tradicionales de la denominada Perla de los Andes.

La Plaza de Armas de Tarma muestra la iglesia principal con torres y cúpula roja, rodeada de áreas verdes, palmeras y montañas en el horizonte.

La visita puede complementarse con paseos por el centro histórico, sus iglesias y los paisajes de la provincia. A diferencia del ritmo más intenso de los pasacalles de Huancayo, Tarma propone una agenda que mezcla actos religiosos, actividades familiares, gastronomía y espectáculos en espacios públicos.

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Por la variedad de actividades programadas durante cuatro días, el destino permite organizar una estadía más larga y recorrer sus atractivos entre una celebración y otra.

San Pedro de Cajas: comida compartida y tradición

San Pedro de Cajas tendrá como actividad central el Gorpagaray, previsto para el 28 y 29 de julio.

Durante esta tradición, las familias preparan y ofrecen gratuitamente platos como puchero, jaka locro y dulce de chuño. La celebración también contempla procesiones, verbenas populares, quema de castillos y otras expresiones culturales.

Mujeres participan en la tradición Gorpagaray de San Pedro de Cajas, Perú, donde se ofrecen platos gratuitos a vecinos y visitantes.

La experiencia gira alrededor de la comida compartida y la participación de los pobladores. Más que una feria gastronómica convencional, el Gorpagaray conserva una dinámica comunitaria: los alimentos se preparan para recibir a vecinos y visitantes como parte de una costumbre transmitida entre generaciones.

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Para el viajero, esta celebración ofrece una oportunidad de acercarse a una tradición local desde la convivencia con las familias, lejos de los escenarios y circuitos turísticos más concurridos.

Jauja: museos, tunantada e historia ferroviaria

En Jauja se anunció la inauguración del Museo Qhapaq Ñan y una exposición fotográfica por los 86 años de la Asociación de Tunantes Centro Jauja Erasmo Suárez Zúñiga.

La agenda incluirá visitas guiadas al Museo Hatun Xauxa, espacios dedicados al trabajo de los artesanos y actividades para conocer la historia ferroviaria de la provincia.

Jauja: Descubriendo la primera capital histórica del Perú en los Andes. (skyairline.com / El Peruano / Andina)

Jauja se presenta como una parada para quienes buscan combinar celebraciones, patrimonio e historia. La programación permitirá acercarse a la trayectoria de la antigua capital del Perú, conocer el trabajo artesanal de la provincia y explorar su relación con la Tunantada.

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La propuesta cultural también ofrece una alternativa para quienes prefieren intercalar los pasacalles y conciertos con visitas a museos, exposiciones y espacios históricos.

Chupaca tendrá desfile escolar por Fiestas Patrias

En Chupaca se realizará el concurso de desfile escolar Honor y Gloria 2026, con la participación de instituciones educativas, autoridades y población local.

Delegaciones escolares marcharánn por las calles de Chupaca durante el desfile cívico de Fiestas Patrias. (TV Wanka)

La actividad reunirá a delegaciones escolares en una jornada con bandas, escoltas y presentaciones cívicas. Para las familias de la provincia, el desfile también funciona como un punto de encuentro durante el feriado y como una de las expresiones más visibles de las celebraciones patrias.

Quienes incluyan Chupaca en su recorrido podrán aprovechar su cercanía con Huancayo para combinar ambas programaciones y conocer parte del circuito del Valle del Mantaro sin realizar desplazamientos largos.

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Pachamanca, patasca y lechón chupaquino

La gastronomía será otro de los atractivos durante el feriado. La oferta incluirá pachamanca, trucha, patasca, lechón chupaquino, panes y otros productos tradicionales de Junín.

Así luce una pachamanca tradicional. Foto: Andina

Los platos podrán encontrarse en ferias, restaurantes, mercados y actividades organizadas en las distintas provincias. La variedad cambia según el destino: mientras la trucha tiene mayor presencia en las zonas cercanas a lagunas y criaderos, la pachamanca y los guisos tradicionales forman parte de la oferta habitual del Valle del Mantaro.

En San Pedro de Cajas, la comida tendrá además un sentido comunitario mediante el Gorpagaray, donde las familias ofrecen preparaciones a vecinos y visitantes durante los días centrales de la festividad.

Restricción para vehículos de carga en la Carretera Central

Quienes viajen por carretera deberán considerar la restricción anunciada para vehículos de carga pesada en la Carretera Central durante el feriado largo.

La medida se aplicará entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 145, a la altura del centro poblado de Pucará, en ambos sentidos.

Según la información difundida para estas celebraciones, la restricción estará vigente del sábado 25 al miércoles 29 de julio. La disposición busca facilitar el tránsito de vehículos particulares y buses interprovinciales durante los días de mayor desplazamiento.

Antes de iniciar el viaje, se recomienda revisar los horarios definitivos de la restricción y el estado de la vía, debido a que las condiciones de tránsito pueden variar durante el feriado.