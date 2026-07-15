La estrategia del Minedu contra El Niño: Envía aulas modulares, tablets y domos a colegios vulnerables

Año escolar podría concluirse antes de tiempo para salvaguardar la integridad de los estudiantes|Andina/Composición Infobae

El Ministerio de Educación (Minedu) activó un plan especial para enfrentar los riesgos que plantea El Niño Costero en instituciones educativas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Lima Provincias y Lima Metropolitana. La prioridad es garantizar la continuidad de las clases en colegios ubicados en zonas consideradas de alta y muy alta vulnerabilidad.

La estrategia contempla la redistribución de aulas modulares, domos de emergencia y motobombas, así como la entrega de tablets y el fortalecimiento de la conectividad digital. De acuerdo con el ministro de Educación, Jorge Marticorena, estas acciones se fundamentan “en un trabajo de planificación basado en escenarios de riesgo y en las experiencias registradas durante emergencias anteriores”.

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“Desde el Minedu realizamos un seguimiento permanente de los escenarios de riesgo y coordinamos acciones preventivas con nuestros equipos técnicos y las autoridades de los tres niveles de gobierno. Esta preparación se desarrolla dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que nos permite organizar una respuesta progresiva y articulada ante una eventual emergencia", detalló el titular del sector.

El plan también incluye la identificación de espacios alternativos para asegurar la prestación del servicio educativo si las lluvias intensas o desastres asociados a El Niño Costero afectan la infraestructura escolar tradicional.

“La preparación de los equipos directivos y el acompañamiento a las direcciones regionales de Educación y las UGEL forman parte de la respuesta integral”, señaló el ministro.

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(Foto: Andina)

Capacitación y monitoreo

Para fortalecer la capacidad de respuesta en las escuelas afectadas por El Niño, el Minedu anunció capacitaciones en gestión de riesgos de desastres dirigidas a directores y personal educativo. Además, se brindará soporte socioemocional a las comunidades escolares y se mantendrá el monitoreo permanente de emergencias a través del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Educación (COES-Minedu).

Según el último informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), la alerta por El Niño Costero se mantendrá hasta el verano de 2027. El organismo advierte que el evento continuará con intensidad fuerte hasta octubre, disminuirá a moderada desde noviembre y podría intensificarse nuevamente durante el verano 2026-2027.

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Entre julio y septiembre se esperan temperaturas superiores a lo normal y un aumento en la probabilidad de lluvias en la costa norte.

En paralelo, el Ministerio de Salud (Minsa) incorporó la salud mental como eje estratégico en la respuesta frente al fenómeno climático. Expertos del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” recordaron que “los desastres y emergencias pueden incrementar el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y otros problemas de salud mental, por lo que la información preventiva constituye una herramienta fundamental”.

La respuesta nacional incluye una inversión superior a 4.200 millones de soles para la reducción y preparación ante desastres vinculados a El Niño.

Según la Presidencia de la República, hasta julio se habían ejecutado 1.350 millones de soles en acciones preventivas y de respuesta, mientras que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) mantiene intervenciones en marcha por 1.171 millones de soles.

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Las autoridades instaron a acelerar la ejecución de los recursos y a reforzar las medidas de prevención antes del inicio de la temporada de lluvias, en un contexto donde 796 distritos ya han sido declarados en estado de emergencia ante el peligro de lluvias intensas y fenómenos asociados.