Alerta por gripe aviar H5N1 en Perú: La peligrosa “fusión” con la influenza humana que podría causar una mutación viral

La reciente emergencia sanitaria declarada por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) por un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en Cañete ha puesto nuevamente bajo vigilancia a las autoridades sanitarias del país. Aunque el foco detectado permanece limitado a un predio de gallos de pelea y no compromete a la producción comercial de pollo ni huevos, especialistas insisten en la importancia de mantener estrictas medidas de control para evitar la propagación del virus.
En ese contexto, el experto en salud pública Marco Almerí explicó que la principal inquietud de la comunidad científica no radica en la situación actual, sino en un escenario poco probable, pero posible desde el punto de vista biológico: que una misma persona contraiga al mismo tiempo gripe aviar H5N1 e influenza humana, lo que podría favorecer la aparición de una nueva variante viral. El especialista remarcó que este fenómeno no ha ocurrido hasta la fecha y pidió evitar generar alarma entre la población.
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La coinfección entre influenza aviar e influenza humana es el principal temor científico
Durante una entrevista con Exitosa, Almerí señaló que el riesgo no es cero, pese a que actualmente no existen casos humanos de H5N1 registrados en el Perú. Según explicó, la preocupación surge porque ambos virus pertenecen a la misma familia y podrían intercambiar material genético si llegaran a infectar simultáneamente a una persona.
“Lo que preocupa a la comunidad científica es que puedan coexistir el H5N1 y la influenza humana en un mismo paciente", indicó el especialista. De producirse esa situación, el organismo humano podría convertirse en un espacio donde ambos virus mezclen sus genes, dando origen a una variante con características diferentes.
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El médico aclaró que esta posibilidad corresponde a una hipótesis científica que es objeto de vigilancia internacional y que no existe evidencia de que haya ocurrido hasta el momento.
“Eso no ha ocurrido. No quiero alarmar a la población, pero esa es la principal preocupación que tiene el mundo médico”, enfatizó.
Almerí recordó que el H5N1 es considerado uno de los virus gripales con mayor capacidad de mutación, motivo por el cual organismos de salud mantienen un seguimiento permanente de su evolución.
El especialista también hizo referencia a la epidemia de gripe aviar registrada en el Perú entre 2022 y 2023, cuando miles de aves murieron tras la llegada del virus al país. Según recordó, aquel brote comenzó con aves migratorias, consideradas uno de los principales vehículos de dispersión debido a que eliminan el virus a través de sus heces mientras recorren grandes distancias.
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La diferencia con la situación actual, explicó, es que los dos focos recientes detectados corresponden a aves de corral, lo que facilita el establecimiento de medidas de control para contener la enfermedad.
No hay casos humanos de H5N1 en Perú y expertos destacan que el sistema de vigilancia es más fuerte
Marco Almerí destacó que, hasta la fecha, Perú no ha registrado contagios humanos por influenza aviar H5N1, aunque recordó que otros países sí reportaron casos aislados durante los últimos años.
Entre ellos mencionó a Chile, Ecuador, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos, donde se confirmaron infecciones en personas expuestas directamente a aves enfermas o ambientes contaminados.
Precisó que, si bien el virus ha demostrado capacidad para pasar de las aves a algunos mamíferos, no está comprobada una transmisión sostenida entre personas, aspecto que continúa siendo evaluado por la comunidad científica internacional.
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“Estamos viendo que un virus adaptado a las aves logró saltar al ser humano. Lo que todavía no se ha demostrado es que pueda transmitirse fácilmente de una persona a otra”, explicó.
Por ese motivo, el especialista consideró importante mantener las acciones preventivas impulsadas por el SENASA, especialmente tras la experiencia adquirida durante la emergencia sanitaria de años anteriores.
Según indicó, tanto el sector público como la industria avícola fortalecieron significativamente sus protocolos de bioseguridad desde el brote ocurrido entre 2022 y 2023.
En esa línea, respaldó las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria para que la población evite manipular aves enfermas o muertas y comunique inmediatamente cualquier hallazgo sospechoso a las autoridades.
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Asimismo, resaltó que las empresas avícolas cuentan actualmente con mecanismos de vigilancia y respuesta mucho más estrictos que permiten detectar rápidamente cualquier posible foco de infección.
“Somos testigos de que la industria lo está haciendo muy bien. A partir de la experiencia anterior, los protocolos son muy estrictos”, sostuvo.
El especialista manifestó que estos procedimientos aumentan las posibilidades de controlar los brotes detectados y reducir el riesgo de expansión del virus.
Por su parte, el SENASA informó que el brote confirmado en San Vicente de Cañete se restringe únicamente a gallos de pelea y reiteró que no existe riesgo para el consumo de pollo ni huevos, ya que el virus no se encuentra presente en aves destinadas a la producción comercial. Además, recordó que la carne de ave y los huevos correctamente cocidos son seguros para el consumo, debido a que el virus se inactiva con las altas temperaturas.
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Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en coordinación con otras entidades del Estado, mientras continúan las labores de monitoreo y control para impedir la propagación del H5N1 en territorio nacional.
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