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Paolo Reyna desvela los motivos que lo llevaron a fracasar en Universitario: “No me sentía el jugador que era antes, eso me pasó factura”

El lateral izquierdo asegura que no existió ningún factor externo que explicara su plomiza etapa en Ate y reconoce que se quedó “con la espinita clavada”

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Paolo Reyna no cumplió con las expectativas en Universitario. - Crédito: Difusión
Paolo Reyna no cumplió con las expectativas en Universitario. - Crédito: Difusión

Paolo Reyna ha roto su silencio. Por primera vez ha hablado acerca de su decepcionante estancia en Universitario. En conversación con la plataforma ‘Toca y Pasa’, sintetizó su etapa por el Monumental como “de experiencia y aprender”.

Al hilo, el lateral izquierdo reconoció: “No fue como hubiera imaginado que pase, pero aprendí de cada uno de ellos que son muy buenos jugadores y personas. Eso es hermoso de estar en la U. Me quedé con la espinita clavada de que quería jugar un poco más, pero dependía de mí”.

Paolo Reyna fichó por Universitario en 2025. - Crédito: Universitario de Deportes
Paolo Reyna fichó por Universitario en 2025. - Crédito: Universitario de Deportes

Reyna también profundizó acerca del motivo que le impidió desarrollarse con comodidad en Universitario. “Fue un tema mío. No me sentía el jugador que era antes que llegue a la ‘U’. Eso me pasó factura, porque perdí confianza”.

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“No me sentía que estaba, pero ahora siento que aquí en Juan Pablo II es algo diferente para mí. Creo que aquí voy a recuperar mi mejor versión”, cerró Paolo.

El lateral izquierdo admite que nunca se sintió el mismo desde que fichó por Universitario. | VIDEO: Toca y Pasa

Periplo declinante por Universitario

Con una edad adecuada para despegar y un largo recorrido en el fútbol peruano, con picos de rendimiento muy destacados en FBC Melgar, Paolo Reyna se convirtió en un claro objeto de deseo entre los grandes clubes de la Liga 1 2026, aunque la balanza finalmente acabó inclinándose a favor de Universitario de Deportes.

A pesar de que la ‘U’ jugaba con un sistema 3-5-2, que solía permutar a 5-3-2, igual se consideró una medida prioritaria contratar a Reyna, dado que su verticalidad y velocidad, características evidenciadas en su periplo por Arequipa, podrían ser de utilidad por el carril izquierdo al tiempo que su presencia incentivaría una mayor competencia.

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Paolo Reyna fue incapaz de trascender en Universitario. - Crédito: Difusión
Paolo Reyna fue incapaz de trascender en Universitario. - Crédito: Difusión

Parecía que el nacido en Tacna estaba destinado a dar un salto importante con su llegada a Universitario. Sin embargo, el declinante desenvolvimiento en los entrenamientos hizo imposible que tuviera un sitio entre los titulares del equipo perfilado por Jorge Fossati.

En ese contexto, Reyna pasó a ser una pieza de recambio definida en Ate. Su escasa continuidad en el ejercicio liguero anterior quedó reflejada en los 13 partidos disputados en la Liga 1 y en la actual campaña, con otros cuerpos técnicos, su regularidad se vio rebajada a solo tres apariciones. Así las cosas, decidió irse del tricampeón peruana para volver a ganar terreno en otra entidad.

Universitario de Deportes enfrentó a la selección de Panamá en partido amistoso por la Noche Crema 2025

Reinvención en Juan Pablo II

Paolo Reyna concluyó su breve y descartable ciclo en Universitario de Deportes, tomando la decisión de cerrar esa etapa y concretar su vinculación con el Juan Pablo II College. El lateral izquierdo alcanzó un acuerdo con la institución de Chiclayo, que atraviesa una situación delicada en la temporada 2026 mientras intenta alejarse de la zona de descenso.

A pesar de integrarse a un equipo envuelto en la lucha por permanecer en la máxima categoría, Reyna considera que esta nueva experiencia representa la oportunidad adecuada para recuperar su mejor estado de forma.

Juan Pablo II - Universitario de Deportes – Hugo Ancajima - Perú - deportes – 8 junio
Juan Pablo II reforzó su plantel con una marcada presencia crema. Ancajima se unió a Paolo Reyna y Álvaro Rojas en una estrategia orientada a mejorar el rendimiento inmediato. (Juan Pablo II College)

El defensor, con formación en FBC Melgar, parte con una ventaja considerable respecto a sus compañeros para adueñarse del puesto titular en la banda izquierda. Su perfil y antecedentes lo posicionan como el principal candidato para ocupar esa demarcación en el esquema del equipo.

El contexto favorable para Reyna se explica en la ausencia de un futbolista consolidado en el lateral izquierdo. Durante el Torneo Apertura 2026, ni José Cánova ni Adriano Espinoza lograron cumplir con las expectativas en esa posición con Juan Pablo II.

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