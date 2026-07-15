Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 15 de julio de 2026

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú, lo que impulsa a los organismos especializados a recordar las principales pautas de autoprotección y respuesta ante desastres

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Fotografía satelital del Perú con cinco puntos rojos en la región andina y costera, el logo de IGP y la fecha 15 de julio de 2026.
Un mapa satelital del Perú, difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el 15 de julio de 2026, indica las regiones de Áncash, Cusco, Ica y Lima con puntos rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población de Perú ha experimentado durante las últimas semanas una serie de sismos de diversa magnitud, reavivando la preocupación por la preparación ante estos eventos. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado movimientos telúricos en regiones como Ica, Cusco y Lima, sin que se hayan producido daños graves, aunque sí episodios de alarma y medidas preventivas en zonas urbanas y rurales.

El país se encuentra en una región considerada de alta sismicidad, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la información para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía.

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Causas geológicas y ubicación de los últimos sismos

De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú, los sismos se producen por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta fricción genera acumulación de energía que se libera en forma de terremotos, con epicentros frecuentes cerca de la costa y en el interior del territorio nacional.

Durante el mes de julio se han registrado movimientos de magnitud 3.6 en La Tinguiña (Ica) y Camisea (Cusco), así como otro de magnitud 5.4 en Huayhuahuasi (Espinar, Cusco), Chila (Lima) de 4.3. La profundidad y la cercanía de estos sismos determinaron la intensidad con la que fueron percibidos por la población.

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Pantalla grande muestra gráficos de ondas sísmicas, un mapa de Perú y el logo IGP. Un maletín, radio, casco, chaleco reflectante y linterna están sobre una mesa.
Una sala de monitoreo sísmico en Perú muestra datos de actividad geológica en una pantalla gigante, con el logo del IGP, junto a equipo de respuesta para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cinturón de fuego y la recurrencia sísmica en Perú

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica donde ocurre aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo. Este contexto obliga a la sociedad peruana a mantener protocolos de prevención y educación constante frente a desastres naturales.

Las autoridades recalcan que la ubicación del país sobre la placa tectónica sudamericana, en contacto directo con la placa de Nazca, convierte a la región en una de las más propensas a experimentar movimientos sísmicos de diferentes intensidades. Los expertos aconsejan no bajar la guardia, ya que la actividad sísmica es recurrente y puede ocurrir en cualquier momento.

Mapa ilustrado de Perú y países vecinos mostrando placas tectónicas, océanos, volcanes, el logo del IGP y un calendario con la fecha 29 de mayo de 2026.
Mapa conceptual ilustra la ubicación geológica de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico, mostrando placas tectónicas y volcanes, con el logo del IGP y la fecha 29 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones básicas para enfrentar un sismo

Ante la recurrencia de sismos, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población adoptar medidas de prevención que pueden salvar vidas. Entre las principales acciones sugeridas se encuentran:

  • Ubicar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.
  • Tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos.
  • Participar en los simulacros organizados en la comunidad.
  • Educar a los niños y adultos mayores sobre medidas de autoprotección.
  • Contratar a un profesional para evaluar y reforzar la estructura de la vivienda si es necesario.

Además, resulta fundamental mantener la calma durante un sismo y no correr hacia salidas peligrosas o zonas de paso vehicular.

Un cartel digital muestra Alerta Sísmica con el logo del IGP. Tres personas de espaldas consultan sus teléfonos en una calle con edificios y vehículos.
Un cartel digital en una ciudad peruana muestra una alerta sísmica del IGP mientras tres personas consultan sus teléfonos y llevan mochilas de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila negra abierta con elementos de emergencia: botiquín rojo, linterna, radio, botella de agua, alimentos, manta térmica, documento de identidad, silbato, mascarilla y llaves.
Una mochila de emergencia abierta muestra sus contenidos ordenados, listos para situaciones de riesgo, incluyendo un documento de identidad peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer durante y después de un sismo

Durante un sismo, los especialistas sugieren las siguientes acciones inmediatas:

  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Buscar refugio bajo muebles sólidos o en zonas previamente identificadas como seguras.
  • No utilizar ascensores, ya que pueden atascarse o fallar por el movimiento.
  • Evitar llamar por teléfono, ya que las líneas suelen saturarse; es preferible enviar mensajes de texto.

Terminada la emergencia, resulta vital comprobar si hay fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, así como auxiliar a personas heridas, siempre y cuando no represente un riesgo personal.

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Mantenerse alejado de edificaciones dañadas o zonas de deslizamiento.
  • Informarse a través de los canales oficiales sobre posibles réplicas o alertas de tsunami si se está cerca del litoral.
  • Llamar a los números de emergencia habilitados por las autoridades: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección de animales y personas vulnerables

Los hogares con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o animales deben planificar acciones específicas. Para las mascotas, se recomienda:

  • Asignar a un responsable para su evacuación sin poner en peligro a otras personas.
  • Incluir alimento, agua y una manta para el animal en la mochila de emergencia.
  • Colocar un collar con datos de identificación y registrar al animal en el municipio correspondiente.

Para menores, ancianos o personas con movilidad reducida, es conveniente establecer rutas de evacuación claras y practicar simulacros con regularidad.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Educación y prevención: herramientas clave

La educación es un pilar para la resiliencia social ante los sismos. Las escuelas, instituciones públicas y privadas impulsan talleres y campañas para fortalecer la cultura de la prevención, fomentar la participación en simulacros y entregar información actualizada sobre la actividad sísmica.

Los especialistas insisten en que la adopción de hábitos preventivos y la organización familiar constituyen la mejor defensa frente a los desastres naturales que afectan a Perú, una nación históricamente expuesta a los embates de la naturaleza.

Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud.
Durante la mañana, el Indeci instaló en la zona un vehículo simulador que permitió a los asistentes vivir, de forma controlada, la experiencia de un sismo de gran magnitud. Foto: TV Perú

Sismos del 14 de julio: actividad destacada en Cusco, Ica, Lima y Áncash

El 14 de julio, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una jornada inusual con varios sismos registrados en diferentes regiones del país, destacando la amplitud geográfica de la actividad telúrica. El evento más intenso se produjo en Huayhuahuasi, Espinar (Cusco), donde un movimiento de magnitud 5.4 se sintió a primeras horas, generando una alerta amarilla y alertando a la población local sobre la posibilidad de réplicas.

Ese mismo día, la provincia de La Convención (Cusco) experimentó un sismo de 3.6 con epicentro en la Comunidad Camisea, mientras la región sur concentró varios movimientos en Ica, con magnitudes de 3.8, 4.0, 4.6, 4.0 y 4.1. Estas sacudidas ocurrieron tanto en el sector suroeste como en el núcleo urbano de Ica, sin que se reportaran daños personales o materiales significativos, aunque sí episodios de alarma entre los residentes.

Un mapa de Perú con pines rojos y líneas amarillas, una radio portátil, una linterna encendida, una libreta, y una mano con el logo del IGP.
Una mano sostiene el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre un mapa físico de Perú que señala zonas costeras, ciudades principales y líneas de falla tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costa central y norte también estuvo activa, con dos sismos de 3.5 en Huacho, Huaura (Lima) y uno de 3.7 en Chimbote, Santa (Áncash). Todos estos datos fueron verificados por el IGP, que reiteró la importancia de la vigilancia constante y la preparación ciudadana, recordando que la actividad sísmica en Perú es un fenómeno recurrente y de alcance nacional.

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