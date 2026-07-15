Perú

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 15 de julio de 2026

El valor del combustible en Lima muestra amplias fluctuaciones según el distrito, mientras los consumidores recurren a herramientas digitales para comparar tarifas y amortiguar el impacto en su economía

Guardar
Google icon
Fila de estaciones de servicio en una avenida de Lima con carteles de precios de combustibles de Primax, Petroperú, Repsol y Rewel, y un cartel de Osinergmin.
Una avenida de Lima, Perú, muestra varias estaciones de servicio con sus carteles de precios de combustibles y un cartel informativo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores en Lima y otras regiones del país observan diferencias de hasta seis soles por galón de gasolina, dependiendo de la ubicación del grifo y del tipo de combustible. Según reportes oficiales actualizados al 14 de julio, el gasohol regular se encuentra entre S/ 15,98 y S/ 21,49 por galón, mientras que el gasohol premium varía de S/ 16,88 a S/ 23,99 por galón.

El diésel B5 S-50 UV, utilizado principalmente por el transporte de carga y vehículos pesados, cotiza entre S/ 17,89 y S/ 24,99 por galón, según cifras de plataformas de consulta como Facilito de Osinergmin.

PUBLICIDAD

Mano sosteniendo tarjeta de débito azul frente a pantalla digital de tablero de auto con datos de consumo de combustible y folleto azul de Osinergmin.
Una mano sostiene una tarjeta de débito sobre el tablero de un auto, donde una pantalla digital muestra el consumo de combustible y un folleto de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución de los precios en Lima y principales provincias

El valor de los combustibles no solo varía a escala internacional por factores como el precio del petróleo y el tipo de cambio, sino que también responde a dinámicas locales. En Lima, los precios de la gasolina pueden cambiar considerablemente de un distrito a otro. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se ofrece desde 16,15 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio inicia en 17,09 soles y en Los Olivos desciende hasta 15,70 soles. Esta dispersión obedece a la competencia entre grifos y a factores como el acceso logístico y la demanda de cada zona.

En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

PUBLICIDAD

  • Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima
  • Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima
  • Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

  • En Cusco, el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.
  • En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,39.
  • En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80
  • En Tacna, el diésel está en S/ 19.30
Mano de persona dentro de un auto sujetando un teléfono inteligente con la aplicación Facilito de Osinergmin, con una estación de servicio al fondo.
Un consumidor en Lima utiliza la aplicación Facilito de Osinergmin para comparar los precios de la gasolina y el diésel antes de cargar combustible en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 10 de julio de 2026:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
  • Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49
  • San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29
  • Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95
  • Rimac: el Diésel está en S/ 21.19
  • Comas: el Diésel está en S/ 17.30
  • Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59
Dos paneles de precios de combustible con gasolina 97, 95, 90 y diésel en dos estaciones de servicio, una con mural y cables, y otra con edificios modernos y árboles.
Dos paneles digitales de estaciones de servicio muestran los precios de gasolina y diésel en diferentes distritos de Lima, con edificios y murales urbanos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el precio de la gasolina

El valor de la gasolina en Perú responde a un conjunto de elementos interrelacionados. El principal factor es la cotización internacional del petróleo crudo, que experimenta fluctuaciones diarias en los mercados globales. A este componente se suman los impuestos y aranceles establecidos por el gobierno nacional, como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV), los cuales influyen directamente en el precio final para el usuario.

Además, los costos logísticos derivados del transporte y la distribución del combustible desde los puertos o refinerías hasta los puntos de venta dispersos en la geografía nacional contribuyen a la variabilidad de precios. Por último, los márgenes de ganancia aplicados por las estaciones de servicio pueden modificar el valor final dependiendo de la competencia local y de los costos operativos de cada establecimiento.

Factores principales que inciden en el precio de la gasolina:

Una mano sostiene un smartphone con una aplicación de mapa y precios de combustible, frente a un surtidor con los botones de GNV, GLP y diésel.
Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra una aplicación de comparación de precios de combustible con un mapa de estaciones, junto a un surtidor con opciones de GNV, GLP y diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variabilidad de precios según la ubicación

El precio del combustible en Lima no es uniforme. En distritos como San Juan de Lurigancho, el gasohol regular puede acercarse o superar el máximo nacional, mientras que en zonas como Villa El Salvador, Los Olivos o Comas se registran valores significativamente más bajos. Esta dispersión de precios obliga a los conductores a utilizar herramientas digitales para comparar tarifas antes de abastecer sus vehículos.

La plataforma Facilito, gestionada por Osinergmin, facilita la consulta de precios actualizados por galón, permitiendo búsquedas por distrito, tipo de combustible y estación de servicio. El uso de este recurso ayuda a los consumidores a optimizar sus gastos y evitar sobreprecios.

Recomendaciones para conductores:

Cartel digital de estación de servicio con logo Osinergmin y precios de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP, GNV. Surtidores y autos. Cielo nublado.
Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la economía y el consumo

El aumento sostenido de los precios de la gasolina genera presión sobre el costo de vida y repercute en la cadena de transporte y logística a nivel nacional. Sectores como el transporte público y de mercancías enfrentan incrementos en sus costos operativos, lo que se transfiere, en última instancia, a los precios finales de bienes y servicios.

El comportamiento del mercado internacional también condiciona la dinámica local. Factores como la volatilidad en Oriente Medio, restricciones en la exportación de diésel desde Rusia y la situación de las reservas globales mantienen la incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos. Al mismo tiempo, la inversión en tecnologías como la inteligencia artificial representa un nuevo factor inflacionario en determinadas categorías de insumos energéticos.

Efectos económicos del alza en los combustibles:

Cinco surtidores de combustible con mangueras, boquillas, pantallas de precios. Hay etiquetas de Gasohol 90, Gasohol Premium, Diésel, GLP, GNV.
Cinco surtidores de combustible en una estación de Lima, Perú, muestran los precios actuales en soles de Gasohol 90, Gasohol Premium, Diésel B5 S-50 UV, GLP y GNV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y mecanismos de regulación

Las proyecciones internacionales anticipan que el precio de la gasolina podría mantenerse elevado a lo largo del trimestre, con estimaciones que rondan los 3,07 dólares estadounidenses por galón al cierre del periodo, según modelos macroeconómicos. El entorno global sigue mostrando volatilidad, especialmente por la situación geopolítica y los movimientos en el mercado de productos refinados.

En este contexto, las autoridades peruanas monitorean constantemente la evolución del mercado para evaluar posibles medidas de mitigación. El uso de plataformas de transparencia y la supervisión de márgenes comerciales buscan proteger a los consumidores ante posibles abusos.

Estación de servicio en Lima con varios surtidores de combustible para gasolina, diésel, GNV y GLP, y un tablero electrónico con precios actuales. Se ven autos estacionados al fondo y edificios de la ciudad.
Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a un tablero electrónico con los precios actualizados en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas de consulta y protección al consumidor:

El escenario energético actual mantiene una alta sensibilidad a factores externos e internos. Los consumidores peruanos, ante la volatilidad de los precios, recurren cada vez más a la información digital y a la comparación constante para administrar sus gastos en combustibles.

Temas Relacionados

GNVGLPDiéselperu-noticias

Más Noticias

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

El canal llevará las acciones del enfrentamiento por el trofeo más importante a todas las pantallas peruanas. Conoce todos los detalles

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

Senamhi: esta será la temperatura mínima hoy, miércoles 15 de julio, en Lima Metropolitana

Se pronostica para hoy cielo cubierto en la capital durante la mañana, con tendencia a nubes dispersas hacia el mediodía y regreso de la nubosidad por la noche

Senamhi: esta será la temperatura mínima hoy, miércoles 15 de julio, en Lima Metropolitana

50% de los becarios enfrenta problemas de salud mental, ¿por qué Pronabec responde con menos apoyo?

Adecuarse a la vida universitaria ya es un reto para cualquier estudiante. Para quienes provienen de contextos de mayor vulnerabilidad, ese proceso es todavía más difícil

50% de los becarios enfrenta problemas de salud mental, ¿por qué Pronabec responde con menos apoyo?

Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

Durante la entrevista, la periodista recordó el mensaje que recibió de madre a madre, de parte de Gisela Valcárcel, para que dejaran de seguir a la joven cuando era adolescente y aún no era figura pública

Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

José María Balcázar pide pensión presidencial vitalicia: recibiría 50.000 soles mensuales de por vida

A diferencia de sus predecesores, el actual presidente encargado no afronta denuncias constitucionales y el Congreso tampoco lo ha vacado del cargo

José María Balcázar pide pensión presidencial vitalicia: recibiría 50.000 soles mensuales de por vida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar pide pensión presidencial vitalicia: recibiría 50.000 soles mensuales de por vida

José María Balcázar pide pensión presidencial vitalicia: recibiría 50.000 soles mensuales de por vida

Familia Fujimori Higuchi: la creación de Cambio 90, el ascenso a Palacio de Gobierno y algunos episodios sufridos durante el gobierno fujimorista

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

Magaly Medina hace mea culpa y le pide perdón a Ethel Pozo por acoso mediático desde los 16 años: “Qué terribles éramos”

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

DEPORTES

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

América TV transmitirá la final del Mundial 2026: cómo ver la definición del torneo en Perú

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026