Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

La primera entrevista de Ethel Pozo en el set de Magaly Medina dejó varios momentos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Si bien la conductora habló sobre su salida de América Hoy, recordó a su padre biológico e incluso terminó emocionándose hasta las lágrimas, uno de los pasajes que más llamó la atención fue el intercambio que protagonizó con la popular ‘Urraca’ acerca de Janet Barboza.
Durante la conversación, Magaly decidió preguntarle directamente por una percepción que mantuvo durante varios años mientras veía el programa matutino: la sensación de que Ethel permitía que Barboza lanzara duras críticas contra distintas figuras del espectáculo sin expresar públicamente una postura distinta.
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La periodista recordó incluso el apodo con el que solía referirse a la hija de Gisela Valcárcel y explicó las razones que había detrás de esa calificación.
“¿Sabes por qué te decía ‘mosca muerta’?”
En medio de la conversación, Magaly Medina le preguntó directamente a Ethel Pozo si conocía el motivo por el que durante años la llamó “mosca muerta”. Lejos de incomodarse, la conductora respondió con humor e incluso le pidió que finalmente se lo explicara.
"¿Por qué? A ver, dímelo. Estoy en la semana de que me digan por qué me decían la mosca muerta. [Risas]. Por favor, dímelo“, comentó Ethel.
La periodista respondió entre bromas antes de entrar de lleno al tema. "Yo no voy a sacar un matamoscas, eso no lo voy a hacer“, dijo Magaly, provocando las risas de ambas.
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Luego explicó que, desde su punto de vista, Ethel Pozo mantenía una actitud moderada frente a cámaras mientras Janet Barboza realizaba comentarios mucho más duros.
"Porque si bien es cierto que tú eras la que estaba ahí toda modosita, la señora del programa, pero tenías a esta compañera tuya... podían decir todo lo que se les ocurriera, lanzar todas las cosas que querían“, sostuvo.
Cuando Ethel precisó que era Janet quien hacía esos comentarios, Magaly insistió en que el silencio también enviaba un mensaje. "Y tú, claro, ella, pero tú estabas ahí escuchando... y a veces sonreías, pero estabas de alguna forma, con tu presencia, avalando lo que esta persona decía“, afirmó.
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Ethel Pozo responde: “Nunca lo avalé”
Las palabras de Magaly Medina dieron paso a una de las respuestas más sinceras de Ethel Pozo durante toda la entrevista.
La conductora reconoció que recién en los últimos días comprendió que muchas personas interpretaron su silencio como una forma de respaldo hacia Janet Barboza. "Eso lo estoy entendiendo desde hace una semana“, confesó.
Sin embargo, inmediatamente negó haber compartido las opiniones de su excompañera. "Pero nunca lo avalé, déjame explicarte, nunca lo avalé“, respondió.
Magaly replicó señalando que, cuando una persona no está de acuerdo con una opinión, lo habitual es expresarlo públicamente. "Pero si yo no avalo, yo digo: ‘Oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices’“, comentó la periodista.
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El consejo de Brunella Horna que marcó su forma de actuar
Para explicar por qué optó por mantener silencio en varias oportunidades, Ethel Pozo recordó una conversación que sostuvo recientemente con Paty Lorena, quien también le hizo el mismo cuestionamiento.
La conductora aseguró que nunca buscó respaldar a Janet Barboza, sino mantener la imagen de unidad del programa. Fue entonces cuando recordó una situación que vivió al aire junto a Janet y Brunella Horna.
“Janet se molestó horrible”
Según relató, todo ocurrió cuando Janet Barboza le preguntó en plena transmisión por un proceso judicial que mantenía con Fanny Alache y la popular Mujer Boa.
Ethel explicó que respondió con sinceridad porque no recordaba ese episodio. "Un día Janette me dice al aire... por un juicio que ella tenía con Fanny Alache y con la Mujer Boa, me dice: ‘¿No te acuerdas?’. Y yo le digo: ‘No’. Y se molesta horrible y me dice al aire: ‘Ah, tú solo te acuerdas cuando quieres’“, recordó.
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La conductora confesó que quedó completamente desconcertada por la reacción de su compañera. Incluso buscó el respaldo de Brunella Horna durante la transmisión. "Volteé y le dije a Brunella: ‘¿Tú te acuerdas, Brune?’. Y Brune dice: ‘Sí, sí, yo me acuerdo’“, relató.
La conversación en el camerino
Después del programa, Ethel Pozo decidió conversar con Brunella Horna porque sentía que la situación había sido injusta. Según explicó, ambas coincidían en que Janet Barboza nunca les había contado previamente ese tema.
"Yo me voy molesta al camerino, esto es real, porque yo compartía con Brunella y le digo: ‘Brune, Janet nunca nos dijo’“, contó.
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Fue entonces cuando Brunella Horna le dio un consejo que terminaría influyendo en la manera en que se desenvolvió durante el resto del tiempo que compartieron pantalla.
"Brunella me dijo algo que yo lo tomé, yo soy responsable, me pareció un muy buen consejo. Me dijo: ‘Ethel, no, nunca lo dijo, pero nosotros no podemos vender frente a cámaras que no estamos de acuerdo. Hay que ser equipo’“, recordó.
“Quizás ese fue un error”
Tras varios años de ocurrido ese episodio, Ethel Pozo admitió que probablemente aquella decisión terminó siendo equivocada.
"Y quizás ese fue un error, pero a mí me pareció superbueno. Es verdad, de cara ya tenemos a muchos canales en contra, ya tenemos a detractores, para qué yo voy a estar en un programa con una compañera diciendo a cada rato: ‘No estoy de acuerdo. No me parece’“, manifestó.
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La conductora explicó que prefirió expresar sus opiniones de otra manera y evitar enfrentamientos constantes frente a las cámaras.
Magaly defiende los debates con opiniones distintas
Después de escuchar la explicación, Magaly Medina sostuvo que, precisamente, las diferencias de criterio suelen enriquecer un programa de televisión.
La periodista puso como ejemplo el éxito de algunos espacios digitales donde los participantes mantienen posturas distintas sin que eso represente un problema. "Precisamente ese es el éxito de algunos streaming, donde hay voces diferentes“, comentó.
Además, cuestionó que muchos programas busquen proyectar una sola posición frente a determinados temas.
“Éramos el yin y el yang”
Ante esa observación, Ethel Pozo respondió que, pese a las diferencias de personalidad, ella y Janet Barboza representaban perfiles completamente opuestos dentro de América Hoy. "Ah, pero éramos el yin y el yang“, afirmó.
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La conductora recordó que incluso el productor Armando Tafur utilizaba esa expresión para describir la dinámica que existía entre ambas. "Armando Tafur siempre me decía: ‘Janette y tú son el yin y el yang’“, contó.
Sin embargo, insistió en que nunca consideró apropiado desautorizar públicamente a su compañera. "Pero no iba a decirle: ‘Oye, silencio’“, explicó.
“Ella es así y yo soy así”
Hacia el final de la conversación, Magaly Medina reiteró que, en varias oportunidades, Janet Barboza cruzaba ciertos límites con sus comentarios.
"Porque a veces tu exhermana se pasaba de la raya y lanzaba todas sus diatribas revanchistas“, afirmó.
Ethel no negó que su excompañera tenga un estilo frontal, pero explicó que siempre entendió que esa era parte de su personalidad.
"Pero también es así ella, Janet. Ella es así y yo soy así. Yo cuando iba al camerino le decía: ‘Janet’. Ella es así y yo soy así. Yo de verdad no puedo ser leña del árbol caído“, expresó.
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