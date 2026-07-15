Avenida Brasil con tráfico restringido desde ahora por el montaje de las gradas para la Gran Parada y Desfile Militar 2026

La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas (Créditos: Panamericana TV)

Desde la noche del último martes comenzaron los cierres de vías en un tramo de la histórica avenida Brasil, como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar previsto para el miércoles 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

De acuerdo con el reporte del programa 24 horas de Panamericana TV, la restricción vehicular comprende desde la cuadra 19 hasta la cuadra 21 de la importante arteria vial, específicamente en la vía auxiliar.

A partir de ese punto, los conductores que llegan desde el Cercado de Lima deben modificar su recorrido y tomar el camino correspondiente al jirón Huiracocha para continuar el desplazamiento hacia otras arterias de la ciudad.

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El informe señaló que, mediante ese desvío, los vehículos pueden dirigirse hacia avenidas como La Mar o La Marina. En el lugar se observó tránsito de unidades particulares y motocicletas, cuyos conductores, según la cobertura, pueden identificar el nuevo trayecto gracias a la señalización instalada a lo largo de las cuadras intervenidas. En esa línea, se indicó que la colocación de avisos busca orientar el flujo y reducir la confusión en un tramo que, durante estos días, tendrá circulación condicionada.

La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El cierre no responde únicamente a la organización del tránsito. Según el reporte televisivo, la medida se vincula con el montaje de estructuras destinadas a los estrados desde los cuales autoridades, vecinos e invitados presenciarán el tradicional acto por Fiestas Patrias. En ese mismo espacio se ubicará el palco principal, reservado para las máximas autoridades.

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De la misma forma, durante un recorrido por el área de trabajos, el equipo periodístico se situó en la cuadra 19 y describió un avance estimado de entre 15 % y 20 % en la construcción de los estrados. A lo largo de ese tramo ya se observan labores en desarrollo, mientras que, al aproximarse a la cuadra 20, el informe dio cuenta de la presencia de personal que continúa con el armado de las plataformas.

Se solicita a los conductores tomar en cuenta las rutas alternas para llegar a distintos puntos y distritos, en especial para quienes ingresan desde el Cercado de Lima. El objetivo, según lo expuesto, es evitar contratiempos en un corredor que se ajusta de forma progresiva a la logística del desfile.

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Comenzaron los cierres viales en un tramo de la avenida Brasil como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar por Fiestas Patrias del 29 de julio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En el momento del reporte, ya en horas de la noche, la circulación se desarrollaba con normalidad y no se registraban inconvenientes visibles en la zona intervenida. Sin embargo, el periodista advirtió que, por experiencia de años anteriores, el escenario cambia en la tarde, cuando el desplazamiento por este sector se vuelve especialmente complejo para los conductores.

En ese contexto, el medio insistió en la necesidad de considerar los caminos alternos y de guiarse por la señalización colocada en el tramo comprendido entre las cuadras 19 y 21. La recomendación apunta a facilitar la movilidad durante los días previos al 29 de julio, mientras continúan las obras de instalación de estrados y el acondicionamiento del área por donde se desarrollará el desfile cívico-militar.

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