Perú

Avenida Brasil con tráfico restringido desde ahora por el montaje de las gradas para la Gran Parada y Desfile Militar 2026

Los trabajos incluyen el montaje de estrados y del palco principal donde se ubicarán autoridades e invitados durante el desfile

Guardar
Google icon
La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas (Créditos: Panamericana TV)

Desde la noche del último martes comenzaron los cierres de vías en un tramo de la histórica avenida Brasil, como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar previsto para el miércoles 29 de julio, en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

De acuerdo con el reporte del programa 24 horas de Panamericana TV, la restricción vehicular comprende desde la cuadra 19 hasta la cuadra 21 de la importante arteria vial, específicamente en la vía auxiliar.

A partir de ese punto, los conductores que llegan desde el Cercado de Lima deben modificar su recorrido y tomar el camino correspondiente al jirón Huiracocha para continuar el desplazamiento hacia otras arterias de la ciudad.

PUBLICIDAD

El informe señaló que, mediante ese desvío, los vehículos pueden dirigirse hacia avenidas como La Mar o La Marina. En el lugar se observó tránsito de unidades particulares y motocicletas, cuyos conductores, según la cobertura, pueden identificar el nuevo trayecto gracias a la señalización instalada a lo largo de las cuadras intervenidas. En esa línea, se indicó que la colocación de avisos busca orientar el flujo y reducir la confusión en un tramo que, durante estos días, tendrá circulación condicionada.

La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La restricción vehicular abarca las cuadras 19 a la 21 de la vía auxiliar de la avenida Brasil, obligando a los conductores a tomar rutas alternas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El cierre no responde únicamente a la organización del tránsito. Según el reporte televisivo, la medida se vincula con el montaje de estructuras destinadas a los estrados desde los cuales autoridades, vecinos e invitados presenciarán el tradicional acto por Fiestas Patrias. En ese mismo espacio se ubicará el palco principal, reservado para las máximas autoridades.

PUBLICIDAD

De la misma forma, durante un recorrido por el área de trabajos, el equipo periodístico se situó en la cuadra 19 y describió un avance estimado de entre 15 % y 20 % en la construcción de los estrados. A lo largo de ese tramo ya se observan labores en desarrollo, mientras que, al aproximarse a la cuadra 20, el informe dio cuenta de la presencia de personal que continúa con el armado de las plataformas.

Se solicita a los conductores tomar en cuenta las rutas alternas para llegar a distintos puntos y distritos, en especial para quienes ingresan desde el Cercado de Lima. El objetivo, según lo expuesto, es evitar contratiempos en un corredor que se ajusta de forma progresiva a la logística del desfile.

Comenzaron los cierres viales en un tramo de la avenida Brasil como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar por Fiestas Patrias del 29 de julio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Comenzaron los cierres viales en un tramo de la avenida Brasil como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar por Fiestas Patrias del 29 de julio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En el momento del reporte, ya en horas de la noche, la circulación se desarrollaba con normalidad y no se registraban inconvenientes visibles en la zona intervenida. Sin embargo, el periodista advirtió que, por experiencia de años anteriores, el escenario cambia en la tarde, cuando el desplazamiento por este sector se vuelve especialmente complejo para los conductores.

En ese contexto, el medio insistió en la necesidad de considerar los caminos alternos y de guiarse por la señalización colocada en el tramo comprendido entre las cuadras 19 y 21. La recomendación apunta a facilitar la movilidad durante los días previos al 29 de julio, mientras continúan las obras de instalación de estrados y el acondicionamiento del área por donde se desarrollará el desfile cívico-militar.

Temas Relacionados

Gran Parada y Desfile Militar 2026avenida Brasiltráficodesfile mlitarperu-noticias

Más Noticias

SMV revoca autorización a Diviso SAF por oferta pública ilegal de valores

Los bonos de Diviso SAF fueron ofrecidos como si fueran depósitos a plazo fijo de CREDINKA, que luego fue disuelta por la SBS. El capital impago asciende a S/ 107 millones

SMV revoca autorización a Diviso SAF por oferta pública ilegal de valores

Cáncer y pesticidas en Perú: estudio identifica zonas críticas y advierte sobre riesgos en la alimentación

Una investigación reciente halló que el uso de sustancias prohibidas en frutas y verduras expone tanto a agricultores como a consumidores, según datos de un estudio nacional

Cáncer y pesticidas en Perú: estudio identifica zonas críticas y advierte sobre riesgos en la alimentación

Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: ¿Este beneficio está afecto a descuentos por AFP, ONP o quinta categoría?

El pago extra que reciben los trabajadores por Fiestas Patrias genera interrogantes sobre posibles deducciones, mientras la normativa actual distingue entre aportes previsionales y la incidencia del impuesto a la renta

Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: ¿Este beneficio está afecto a descuentos por AFP, ONP o quinta categoría?

Gratificación CAS no se pagaría al 100% en julio: Congreso pasó la ‘pelota’ al MEF

El Crédito suplementario se aprobó en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso unicameral. ¿Qué dice sobre las gratificaciones de los trabajadores CAS?

Gratificación CAS no se pagaría al 100% en julio: Congreso pasó la ‘pelota’ al MEF

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

La competencia arrancará este miércoles 22 de julio y tendrá como sede en Lima. La ‘blanquirroja’ se alista para asumir un nuevo reto junto a selecciones de nivel. Entérate la señal que televisará los encuentros

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

El derecho de gracia presidencial, la última carta de Pedro Castillo ante la justicia peruana: ¿en qué consiste este recurso legal?

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

Ethel Pozo rompe en llanto al agradecerle a Magaly Medina por no entrevistar a su padre biológico y se abrazan en vivo: “Tenías límites”

DEPORTES

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Canal TV que transmitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026: duelos de Perú en el torneo internacional

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Christian Cueva conoce el alcance de la lesión que frenó su estreno con Sport Boys: ¿qué dolencia aqueja al 10′ y cuándo volverá a las canchas?