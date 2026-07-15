Misa Te Deum: ¿cuál es su significado, tradición y su importancia para que se celebre cada 28 de julio previo al mensaje de la nación del presidente?

Una ceremonia litúrgica se desarrolla en la Catedral de Lima, donde autoridades nacionales ocupan la nave central frente al altar mayor dorado y las banderas peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Misa Te Deum representa uno de los actos más emblemáticos de las Fiestas Patrias del Perú. Cada 28 de julio, la Catedral de Lima se convierte en el centro de una ceremonia litúrgica que reúne a las más altas autoridades políticas, militares y religiosas del país. El nombre de la misa proviene del himno cristiano en latín “Te Deum laudamus” (“A ti, oh Dios, te alabamos”) y su realización marca el inicio formal de las celebraciones por la independencia peruana.

Desde su instauración en 1821, la misa se ha mantenido como una tradición que simboliza el agradecimiento a Dios por la libertad nacional y refuerza el vínculo entre el Estado peruano y la Iglesia católica. Más allá de su dimensión religiosa, el Te Deum es también un acto de memoria y unidad nacional.

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Origen y significado del Te Deum

El término Te Deum proviene del latín y significa “A Ti, Dios”. Se trata de un himno solemne utilizado históricamente en ceremonias de acción de gracias por acontecimientos considerados trascendentales. La frase inicial, “Te Deum laudamus”, da nombre tanto al himno como a la misa especial que se celebra en ocasiones de especial relevancia.

Según fuentes eclesiásticas, el Te Deum figura entre los himnos más antiguos del cristianismo. Su estructura invita a la alabanza y agradecimiento a Dios y ha sido adoptada en diferentes países como parte de rituales estatales o nacionales en momentos considerados fundacionales o de victoria.

Autoridades con vestimenta formal y militar, algunas con bandas presidenciales, ascienden por una alfombra roja hacia la entrada de la Catedral de Lima, adornada con banderas peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instauración de la ceremonia en Perú

La Misa Te Deum fue establecida en Perú tras la proclamación de la independencia, por iniciativa de San Martín. El militar argentino, luego de anunciar la libertad del país en 1821, dispuso una serie de actos para solemnizar el nacimiento de la nueva república. Entre ellos, ordenó la celebración de una misa de acción de gracias en la Catedral de Lima, declarando así el inicio de la tradición.

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La ceremonia se convirtió en un elemento fijo del protocolo republicano. Desde entonces, cada 28 de julio, la catedral es el escenario principal donde se reúnen autoridades civiles, militares y eclesiásticas, encabezadas por el presidente o presidenta de la República, ministros, congresistas y altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La tradición instaurada por San Martín: Por qué se celebra cada 28 de julio

La costumbre de celebrar la Misa Te Deum en Perú nace con la proclamación de la independencia. Tras la declaración oficial el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín ordenó la celebración de una misa solemne en la Catedral de Lima como parte de los actos para bendecir la nueva era republicana. Con este acto, San Martín estableció una tradición que se mantiene vigente dos siglos después.

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Un himnario antiguo abierto muestra las partituras del 'Te Deum' junto a una bandera peruana y una medalla institucional sobre una banca de madera en la Catedral de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo original era agradecer la libertad recién conquistada y marcar el inicio de un ciclo institucional donde el Estado y la Iglesia manifestarían una relación protocolar. Desde entonces, cada aniversario patrio inicia con este rito, que se ha transformado en un símbolo de continuidad republicana y acto de gratitud colectiva.

El protocolo oficial en la Catedral de Lima: Asistentes y ritos de la ceremonia

La Misa Te Deum se celebra en la Catedral de Lima, principal templo del país y escenario histórico de eventos fundamentales para la nación. La ceremonia se lleva a cabo en las primeras horas del 28 de julio y dura aproximadamente una hora. Autoridades civiles, altos mandos de las Fuerzas Armadas, representantes del Poder Judicial, el cuerpo diplomático y destacados miembros de la comunidad participan del evento.

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Entre los asistentes se encuentran el presidente o presidenta de la República y su familia, ministros de Estado, congresistas, mandos policiales y representantes de instituciones nacionales. La presencia de estas figuras refuerza el carácter de acto de Estado de la ceremonia y subraya su relevancia institucional.

El rito comienza con el ingreso de las autoridades a la Catedral y la interpretación del himno nacional. El punto central de la liturgia es la entonación del Te Deum, un himno de origen latino que resalta la gratitud y la alabanza. Otras iglesias e instituciones religiosas del país también organizan misas y oficios similares en sus jurisdicciones, extendiendo la tradición a nivel nacional.

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Catedral de Lima celebró la elección del nuevo Papa. (Foto: Difusión)

El rol del Arzobispado de Lima y el mensaje eclesiástico a las autoridades estatales

El Arzobispo de Lima preside la misa y dirige durante la homilía un mensaje a las autoridades y a la ciudadanía. Tradicionalmente, este mensaje aborda temas de actualidad nacional, llamados a la unidad, reflexiones sobre el sentido de la independencia y exhortaciones a la responsabilidad social y política.

La celebración en la Catedral de Lima es acompañada por otras jurisdicciones eclesiásticas que replican la misa en templos emblemáticos como la Basílica Catedral de Piura. En cada caso, el arzobispo local encabeza la ceremonia y recibe a autoridades regionales y municipales, reforzando el carácter descentralizado y federal de la celebración religiosa.

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Aunque el acto principal tiene lugar en Lima, la participación de las diócesis de todo el país evidencia la dimensión nacional de la misa. La homilía del arzobispo se convierte en uno de los momentos más esperados por la opinión pública y las instituciones, pues suele contener orientaciones morales y mensajes de reconciliación.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega a la catedral para asistir a la misa durante el Día de la Independencia, en Lima, Perú, el lunes 28 de julio de 2025. Boluarte brinda un discurso ante el Parlamento en la misma jornada. (AP Foto/Martín Mejía)

Curiosidades históricas de la celebración litúrgica más importante de la República

El Te Deum es uno de los himnos cristianos más antiguos y su uso no es exclusivo de Perú. En países como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay, la misa del Te Deum también forma parte de las festividades nacionales y patrióticas. En todos los casos, la ceremonia expresa gratitud ante hechos considerados fundacionales o transformadores.

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La primera Misa Te Deum en Perú se realizó el mismo año de la independencia, tras una orden directa de San Martín. Desde entonces, la ceremonia ha sobrevivido a cambios políticos, crisis y transformaciones sociales, manteniendo su lugar en el calendario oficial y en el imaginario colectivo.

Dentro de la Catedral de Lima, la misa se desarrolla con un protocolo que ha permanecido inalterado, salvo ajustes menores. La interpretación del himno Te Deum y la homilía del arzobispo son los momentos centrales, seguidos por la salida de las autoridades a la Plaza de Armas, donde continúan los actos por las Fiestas Patrias.

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Ministros de Estado llegan a la Catedral de Lima para asistir a la tradicional Misa y Te Deum por Fiestas Patrias 2024 | Flickr Presidencia de la República

El simbolismo de la ceremonia radica en su función de apertura de las actividades oficiales y en su capacidad de reunir al Estado y la Iglesia en un acto de fe, memoria y reafirmación de la independencia nacional. La edición número 204 de las Fiestas Patrias mantendrá al Te Deum como uno de los eventos fundamentales, reafirmando su vigencia y su papel dentro de la historia republicana del país.