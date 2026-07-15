Callao: Atacan a balazos a joven que salió hace tres días de prisión

Joven es atacado a balazos tres días después de salir de prisión.

El distrito de La Perla, en el Callao, se vio sacudido por un intento de homicidio a balazos contra Rivaldo Espinoza Goicochea, joven de 25 años, quien fue atacado en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió solo 72 horas después de haber recuperado la libertad tras abandonar el penal Sarita Colonia.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque se registró en la cuadra 3 del jirón Huáscar, donde el joven fue interceptado por sicarios que llegaron en motocicleta.

Vecinos relataron que escucharon una ráfaga de disparos y, segundos después, el fuerte ruido del motor del vehículo usado por los atacantes para huir. “Solo se escucharon las detonaciones y luego el escape de la moto”, declaró uno de los residentes a la Policía Nacional. El sonido de las balas y la fuga rápida de los responsables generaron pánico y desconcierto entre los habitantes del sector.

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Los familiares de Espinoza Goicochea acudieron de inmediato para auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde los médicos diagnosticaron trauma abdominal y torácico por proyectil de arma de fuego. Según el reporte hospitalario, el joven permanece en el área de Trauma Shock, bajo vigilancia médica y con pronóstico reservado.

Joven es atacado a balazos tres días después de salir de prisión.

Investigación policial y búsqueda de los responsables

La escena del ataque fue acordonada rápidamente por agentes de la comisaría de La Perla y peritos de criminalística, quienes recogieron 11 casquillos de bala que serán sometidos a análisis para identificar el tipo de arma utilizada. El hallazgo de esta cantidad de evidencia balística es esencial para la reconstrucción de los hechos y la identificación de los autores materiales del ataque.

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El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, organismo encargado de profundizar en las pesquisas. Los agentes manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, dada la reciente salida de prisión de la víctima, aunque no descartan otros móviles. “Las investigaciones permitirán determinar si el ataque está relacionado con antecedentes delictivos o si hay otras razones detrás del atentado”, precisó un vocero policial.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona mientras avanzan las diligencias, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la toma de declaraciones a testigos. La reconstrucción de la ruta de escape de los sicarios es una de las prioridades para los investigadores, quienes esperan que el análisis de los videos permita identificar a los implicados.

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Impacto en la comunidad chalaca

El violento ataque ha dejado una atmósfera de preocupación entre los vecinos de La Perla, quienes destacan la rapidez de la respuesta policial, pero también manifiestan temor ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia. “Este tipo de hechos nos afectan a todos, pedimos mayor seguridad para el barrio”, comentó una residente a la prensa local.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión mantiene a la víctima bajo atención especializada, mientras la Policía Nacional del Perú y el Depincri del Callao continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso.