Juan Manuel Requena aterrizó en Lima: será el cuarto refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El último refuerzo. El volante argentino Juan Manuel Requena piso suelo peruano para unirse a los trabajos de Universitario de Deportes, que este fin de semana debuta en el el Clausura frente al ADT en Tarma, este fin de semana.
A su arribo, un grupo de hinchas cremas lo aguardó para recibirlo y hacer sentir su apoyo desde el primer momento al argentino nacido en Arroyo Cabral.
Pese a la espera, los aficionados lo recibieron con aplausos y cánticos; Requena respondió con saludos y sonrisas antes de subir a la camioneta que lo trasladó al hotel donde concentra el plantel. No ofreció declaraciones a la prensa.
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La incorporación que pidió Héctor Cúper
La llegada de Juan Manuel Requena no fue producto de una búsqueda de mercado convencional: fue una solicitud directa del entrenador Héctor Cúper, quien identificó la necesidad de reforzar el eje del mediocampo antes del inicio del Clausura.
El periodista Gustavo Peralta fue el primero en revelar el interés del club y detalló el estado de las negociaciones en sus redes sociales: “Está todo muy avanzado. Ha sido pedido expreso de Héctor Cúper y ya trabaja en la desvinculación del equipo chileno. Se espera que pueda destrabarse de dicho equipo y se una en los próximos días a Universitario. En las siguientes horas debería haber acuerdo total”.
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Las tratativas avanzaron con rapidez. El domingo 12 de julio, Requena disputó su último partido con Unión La Calera en la Primera División de Chile; al día siguiente viajó a Lima para cerrar su incorporación. El acuerdo contempla un vínculo de dos temporadas, con inicio desde la segunda mitad de la campaña 2026.
El periodista César Luis Merlo también confirmó la operación a través de sus redes: “Universitario fichó a Juan Manuel Requena: el domingo jugará su último partido en Unión La Calera y el lunes viajará a Perú. Arriba de manera definitiva y firmará contrato por 2 años”.
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Con los exámenes médicos aprobados y el contrato firmado, el volante quedó habilitado para sumarse a las prácticas en Campo Mar bajo las órdenes del cuerpo técnico dirigido por Cúper.
Un mediocampista con recorrido en tres países
El perfil de Requena responde a una necesidad puntual del equipo: equilibrio y recuperación en el centro del campo. Su trayectoria abarca Argentina, Venezuela y Chile, con un paso por las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys —donde debutó en la Primera División el 15 de marzo de 2019 ante Gimnasia y Esgrima La Plata— y posteriores cesiones a Brown de Adrogué y Estudiantes. Tras desvincularse del club rosarino, acumuló rodaje en el ascenso argentino con San Martín de San Juan, Ramón Santamarina, San Telmo y Atlanta.
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En Atlanta, durante la temporada 2024, compartió vestuario con el defensor Caín Fara, actualmente integrante del plantel crema. Ese antecedente común aparece como uno de los vínculos que facilitaron su incorporación al entorno merengue. A fines de 2025 dio el salto al exterior con Deportivo Táchira de Venezuela y, el 7 de enero de 2026, se incorporó a Unión La Calera, donde disputó 14 partidos en la primera mitad del año.
En ese torneo chileno acumuló 43 duelos individuales ganados, cifra que lo posicionó como el segundo mejor recuperador del campeonato, por detrás de Arturo Vidal, quien sumó 47. En agosto de 2017 había sido convocado a un microciclo de la selección argentina Sub-20 por el entonces entrenador Sebastián Beccacece.
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El plantel crema toma forma para el Clausura
Con la llegada de Requena, Universitario completa un mercado de incorporaciones que también incluyó a Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano, que opera como el fichaje de mayor resonancia del período, ya debutó con el club en el triunfo 2-0 ante Millonarios de Colombia. En sentido contrario, el club prescindió de Martín Pérez Guedes, José Carabalí, Miguel Silveira, Sekou Gassama, Hugo Ancajima y Paolo Reyna.
El volante argentino se suma a un plantel que tiene el debut en el Torneo Clausura programado para el sábado 18 de julio a las 1:15 p.m., con ADT como rival en el estadio de Tarma. La incorporación de un pivote con continuidad competitiva —14 partidos disputados en lo que va del año— responde al calendario ajustado que enfrenta el equipo de Cúper desde la primera fecha.
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