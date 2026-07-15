Vientos fuertes en cuatro regiones del Perú: Senamhi alerta ráfagas extremas en la costa y sierra norte

Tanto Senamhi como Indeci señalaron que mantienen un sistema de monitoreo permanente. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población y a las autoridades de cuatro regiones del país a tomar medidas de prevención ante la continuidad del incremento de la velocidad del viento en la sierra norte, fenómeno que, según el más reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se mantendrá durante el viernes 17 de julio.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 281, los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura serán los más afectados por este evento climático, que presentará vientos de moderada a fuerte intensidad. Además de las ráfagas, las autoridades advierten que estas condiciones podrían representar riesgos para viviendas, infraestructura y actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

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¿Qué regiones serán afectadas por el incremento de la velocidad del viento?

Composición: Infobae Perú

El Senamhi informó que durante el 17 de julio se registrarán vientos superiores a los 30 kilómetros por hora en diversas localidades de la sierra norte. Asimismo, se prevén ráfagas que podrían superar los 45 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de daños en estructuras vulnerables y la caída de objetos expuestos.

Las regiones comprendidas en esta alerta son:

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Piura

Frente a este escenario, el Indeci pidió a los gobiernos regionales y municipales realizar las inspecciones técnicas de seguridad correspondientes para verificar el estado de edificaciones e infraestructura, especialmente aquellas que podrían verse comprometidas por la fuerza del viento.

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La entidad también recordó que las autoridades deben garantizar que las construcciones cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para reducir los riesgos para la población.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a los ciudadanos figuran asegurar los techos y otros elementos que puedan desprenderse, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejados de estructuras debilitadas por el viento.

Asimismo, se aconseja evitar permanecer cerca de postes, equipos eléctricos y materiales que puedan convertirse en proyectiles debido a las ráfagas. Para quienes realizan actividades fluviales o lacustres, el organismo recomienda amarrar adecuadamente las embarcaciones.

En el ámbito de la salud, el Indeci sugirió utilizar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al establecimiento de salud más cercano si se presentan infecciones respiratorias o reacciones alérgicas.

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La institución precisó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente de las regiones bajo alerta y coordina con las autoridades locales las acciones necesarias frente a cualquier eventualidad derivada del fenómeno meteorológico.

La costa peruana también enfrentará fuertes vientos y temperaturas inusuales

Senmahi pronostica incremento de vientos en la costa y sierra del Perú. (Foto: Infobae Perú/Senamhi)

La alerta para la sierra norte se suma a otro fenómeno que afectará a la costa peruana durante los próximos días. El Senamhi emitió previamente el Aviso Meteorológico N.° 278, en el que advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento entre el 16 y el 22 de julio.

Según la entidad, en ese periodo se esperan vientos cercanos a los 32 km/h en la costa norte y central, mientras que en la región Ica las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h.

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Estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, además de reducir la visibilidad horizontal en distintos sectores próximos al litoral. También se prevé mayor presencia de nubosidad, niebla y neblina durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

Los especialistas explican que este comportamiento atmosférico está estrechamente relacionado con la persistencia del Niño Costero, fenómeno que continúa modificando las condiciones habituales del invierno peruano.

El meteorólogo Abraham Levy señaló recientemente que este evento climático sigue alterando el patrón normal de la estación, mientras que especialistas del Senamhi indicaron que las temperaturas registradas este año son inusualmente altas.

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Datos de la institución muestran que el 13 de julio el Callao alcanzó 27,3 °C, la temperatura más alta registrada para esa fecha. En La Molina se reportaron 28,5 °C y en Jesús María se llegó a 28 °C, cifras muy superiores a los valores normales para esta época del año.

El ingeniero José Mesía, del Senamhi, explicó que estas anomalías responden al calentamiento del mar frente a la costa peruana. Según indicó, actualmente existen anomalías de entre 5 y 6 grados por encima de lo habitual, situación que favorece el incremento de las temperaturas.

Por su parte, la directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica del Senamhi, Grinia Ávalos, detalló que incluso a unos 200 metros bajo la superficie marina persisten núcleos de agua cálida con anomalías de hasta 8 o 9 grados, lo que dificulta un cambio rápido de las condiciones meteorológicas.

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Los especialistas explican que el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur, sumado al desplazamiento de aguas cálidas hacia el litoral peruano mediante ondas Kelvin y al aporte de aguas provenientes del Golfo de Guayaquil, mantiene un escenario favorable para temperaturas elevadas y fenómenos asociados, como el incremento de los vientos.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los avisos oficiales del Senamhi e INDECI, seguir las indicaciones de Defensa Civil y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a estos eventos meteorológicos.