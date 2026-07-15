Lucciana Pérez arranca con autoridad la defensa de su título de ‘singles’ en el W35 de São Paulo tras vencer a Chiara Di Génova

Lucciana Pérez inicia con el pie derecho la defensa de su título en Sao Paulo. Crédito: YouTube Tenis al Máximo.

Lucciana Pérez comenzó con autoridad la defensa de la corona en el W35 de Sao Paulo, certamen que conquistó la temporada pasada y que vuelve a disputarse sobre la arcilla del Esporte Clube Pinheiros. La tenista peruana, cuarta cabeza de serie del torneo, superó sin mayores sobresaltos a la argentina Chiara Di Génova para instalarse en los octavos de final.

La limeña de 21 años, ubicada en el puesto 329 del ranking WTA, se impuso por un contundente doble 6-2 frente a la argentina, actual número 282 del mundo, luego de una hora y 27 minutos de juego. Con un tenis sólido desde el fondo de la cancha y un alto porcentaje de efectividad con su servicio, Pérez controló el desarrollo del encuentro de principio a fin y confirmó su condición de una de las principales favoritas al título.

PUBLICIDAD

El triunfo le permite mantener intacta la ilusión de revalidar el campeonato obtenido en 2025, resultado que fue clave para consolidar su crecimiento en el circuito profesional. Además, una buena actuación en territorio brasileño le permitirá defender una importante cantidad de puntos en el ranking y seguir acercándose al objetivo de ingresar al Top 300 mundial.

Lucciana Pérez inicia con el pie derecho la defensa de su título en individuales del W35 de Sao Paulo. Crédito: Tenis al Máximo.

En busca de un lugar en los cuartos de final, la peruana tendrá como siguiente rival a la brasileña Carolina Xavier Laydner (#587 WTA), quien accedió al cuadro principal tras superar la fase de clasificación. En el papel, Pérez parte como favorita por su mejor ubicación en el ranking y la experiencia adquirida en este tipo de competencias, aunque deberá mantener el nivel mostrado en su estreno para evitar sorpresas.

PUBLICIDAD

‘Lu’ avanzó a cuartos de final en dobles

La jornada también dejó buenas noticias para Lucciana Pérez en la modalidad de dobles. Haciendo pareja con la brasileña Ana Candiotto, la peruana avanzó a los cuartos de final luego de derrotar con autoridad por 6-2 y 6-4 a la dupla integrada por la local Jennifer Rosa Dourado y la chilena Agustina Soto Neira.

Lucciana Pérez y un estreno por todo lo alto en San Sao Paulo luego de su gira por Europa y su gran andar en el tenis universitario estadounidense. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

El binomio peruano-brasileño mostró un rendimiento sólido durante todo el compromiso, imponiendo condiciones desde el inicio y resolviendo el partido en dos sets para seguir en carrera por el título. Ahora, Pérez y Candiotto buscarán un lugar en las semifinales cuando enfrenten a las vencedoras del cruce entre la brasileña Carolina Bohrer Martins y la colombiana María Fernanda Herazo ante las locales Marjorie Souza y Catalina Melleiro.

PUBLICIDAD

Con victorias tanto en individuales como en dobles, Lucciana Pérez inició de la mejor manera una semana clave en São Paulo, donde aspira a defender los títulos obtenido el año pasado y continuar sumando confianza antes de afrontar los siguientes torneos de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

La participación de Lucciana Pérez en São Paulo 2025

El recuerdo de la temporada pasada sigue sumamente vivo para la tenista peruana. En 2025, Lucciana Pérez vivió una semana de ensueño al consagrarse campeona tanto en individuales como en dobles, una hazaña que marcó un punto de inflexión definitivo en su consolidación dentro del circuito profesional.

Su camino a la gloria individual se construyó con garra y talento. La finalista de Roland Garros Junior se quedó con el título tras superar a la argentina María Florencia Urrutía en una exigente batalla de dos horas y 13 minutos.

PUBLICIDAD

La peruana sigue brillando en el tenis internacional. (Video: Instituto Sports).

Tras un primer parcial sumamente disputado que se definió en un dramático tie-break por 7-6 (7), la peruana impuso sus condiciones en el segundo set. Lucciana terminó cerrando el encuentro con un sólido 6-3 que confirmó su gran nivel.

Horas antes de coronarse en solitario, la raqueta nacional ya había saboreado la gloria en dobles. Junto a la mexicana Marian Gómez, conformó una dupla imbatible que derrotó en la final a la pareja china integrada por Dang y You, sellando un doblete histórico.