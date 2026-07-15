Lambayeque preparará king kong gigante de 1.200 kilos por Fiestas Patrias: así será el dulce que espera atraer a más de 60.000 visitantes

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso aprobó por unanimidad los dictámenes que declaran de interés nacional a la panadería artesanal y al dulce King Kong de Lambayeque. (Andina)

Lambayeque se convertirá en el escenario de una de las celebraciones gastronómicas más importantes de Fiestas Patrias con la elaboración de un king kong gigante de 1.200 kilos, una de las principales atracciones de la Semana Tradicional del King Kong 2026.

La enorme versión del tradicional dulce medirá 12 metros de largo por un metro de ancho y será elaborada por 32 maestros productores. Para su preparación se emplearán 1.500 litros de leche, 40 sacos de harina, 80 jabas de huevos y otros insumos. La degustación está prevista para el 2 de agosto, durante la clausura del evento, cuando se espera repartir entre 8.000 y 10.000 porciones al público.

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Los organizadores proyectan recibir más de 60.000 visitantes, una cifra superior a la registrada en la edición anterior. Además de promocionar el emblemático postre lambayecano, la feria busca impulsar el turismo y fortalecer la economía regional mediante la participación de empresas, productores y delegaciones invitadas de distintas partes del país.

Las iniciativas buscan preservar y fortalecer tradiciones que forman parte del patrimonio cultural inmaterial del país. (Andina)

Más de 30 maestros productores lambayecaños elaborarán king kong gigante

El momento más esperado de la Semana Tradicional del King Kong será la elaboración del enorme postre programada para el 30 de julio. La preparación estará a cargo de 32 maestros productores, quienes trabajarán de manera conjunta para dar forma a un dulce de 1.200 kilogramos, considerado la principal atracción de esta edición.

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El presidente de la Asociación de Productores Industriales de King Kong de Lambayeque (Aproinkl) y de la comisión organizadora, Natalio Cruz Tiquillahuanca, informó a la Agencia Andina que el objetivo es seguir posicionando esta celebración como una de las más importantes del calendario gastronómico nacional.

“Nuestro objetivo es que esta celebración continúe creciendo hasta convertirse en una feria de alcance nacional, donde productores, artesanos y emprendedores puedan mostrar la riqueza de sus regiones”, declaró.

La degustación del gigantesco king kong se realizará durante la jornada de clausura del 2 de agosto, cuando miles de asistentes podrán probar el tradicional alfajor elaborado con capas de galleta y rellenos de manjar blanco, dulce de piña y dulce de maní.

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Representantes de la Semana Tradicional del King Kong 2026 en Lambayeque presentan el evento en una conferencia con muestras del dulce tradicional y la proyección del logo del festival. (Foto: El Chiclayano / Facebook)

Semana Tradicional del King Kong 2026 ofrecerá pasacalle, serenata y degustaciones

La programación empezará el 24 de julio con un pasacalle, ceremonia protocolar, serenata, cantata al Señor de Sipán y un concurso de canto. Durante los diez días de celebración también se desarrollarán ferias gastronómicas, cocina demostrativa, degustaciones, talleres, peñas criollas, espectáculos infantiles y presentaciones de danzas Muchik.

El evento contará con la participación de 15 empresas productoras de king kong, además de artesanos, emprendedores y expositores de diversas regiones. También llegarán delegaciones de Oxapampa, Ayacucho, Huánuco y otros departamentos para fortalecer el intercambio cultural y comercial.

Los asistentes disfrutarán además de conciertos con agrupaciones como Grupo 5, Armonía 10, Son del Duke, Caribeños de Guadalupe y Alegres de Bambamarca.

(Maco Vargas)

El alcalde provincial de Lambayeque, Percy Ramos Puelles, destacó a la Agencia Andina que esta celebración impulsa la economía local y fortalece la identidad regional.

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“La Semana Tradicional del King Kong es una vitrina para mostrar al país y al mundo uno de los productos que mejor representa la tradición, la historia y el emprendimiento de Lambayeque”, afirmó.

Actualmente, la industria del king kong reúne alrededor de 50 empresas formales y genera cerca de 2.000 empleos directos, además de cientos de puestos de trabajo vinculados a la producción de leche, harina, huevos, azúcar y otros insumos.

La historia detrás del nombre del emblemático postre de Lambayeque

Aunque hoy es uno de los postres más representativos del Perú, la historia del king kong empezó en 1920 en la ciudad de Lambayeque. Según información recogida por Infobae Perú, Victoria Mejía de García y un grupo de mujeres de la calle San Roque elaboraron un alfajor de gran tamaño con fines solidarios para ayudar a personas de escasos recursos.

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En diálogo con la Asociación de Exportadores (ADEX), Ana Lucía Mendoza, gerente comercial de San Roque S. A., explicó que “la señora Victoria Mejía de García comenzó a elaborar dulces tradicionales con un propósito: ayudar a los ancianos y niños”.

El dulce todavía no tenía un nombre definido hasta 1933, cuando el estreno de la película King Kong inspiró a los pobladores de Lambayeque a compararlo con el famoso gorila debido a sus grandes dimensiones. En la página web de la empresa San Roque también se explica que la popularidad del filme terminó por darle identidad al tradicional alfajor.

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Mendoza añadió otra curiosidad sobre el origen del nombre. “Como la galleta tenía una forma ondulada, se comparó también con el pecho de King Kong”, comentó.

Años después, en 1943, la familia García Mejía registró la primera patente bajo el nombre King Kong San Roque, consolidando un producto que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los mayores símbolos gastronómicos de Lambayeque y en un referente de la tradición repostera peruana.