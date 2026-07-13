Perú

“Como en familia”: estudiante peruana almuerza con el papa León XIV y cuenta su emocionante experiencia

La joven relató que el sumo pontífice se sentó en el centro de una larga mesa, comió lo mismo que ella y los demás invitados y bromeó sobre tener hambre

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Una estudiante peruana de Huancavelica compartió un almuerzo con el papa León XIV en Castel Gandolfo junto a cerca de ochenta peruanos residentes en Italia. (Reuters)
Una estudiante peruana de Huancavelica compartió un almuerzo con el papa León XIV en Castel Gandolfo junto a cerca de ochenta peruanos residentes en Italia. (Reuters)

Una estudiante peruana compartió recientemente un almuerzo con el papa León XIV en Castel Gandolfo junto a decenas de compatriotas, en un encuentro marcado por la cercanía, la igualdad y la emoción, según relató la protagonista a RPP Noticias.

El pasado sábado, Luz, una joven estudiante de Huancavelica, tuvo la oportunidad de participar en un almuerzo con el sumo pontífice en los jardines del palacio de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

El evento reunió a cerca de ochenta peruanos residentes en Italia, quienes recibieron al pontífice con una barra festiva: “Papa Leone, Papa Leone, costa, sierra, selva, presente”.

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Según relató la propia Luz a RPP Noticias, el ambiente del encuentro resultó sumamente acogedor. “Nos hizo sentir como familia”, expresó la estudiante. A lo largo del almuerzo, el Papa se sentó en el centro de una larga mesa, rodeado de los invitados, y compartió el mismo menú que los asistentes.

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

“Nos trataron con totalmente igualdad, con dignidad, todos por iguales. Lo que comimos nosotros también comió el Papa”, detalló Luz. Para los asistentes, en su mayoría refugiados, el gesto cobró un valor especial al simbolizar integración y respeto.

El papa León XIV entusiasmado

Durante el almuerzo, el papa León XIV interactuó de manera cercana con los invitados. Luz recordó que el pontífice agradeció el recibimiento y respondió con entusiasmo cuando los peruanos corearon la barra.

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Todos los presentes tuvieron la oportunidad de acercarse a él y tomarse una fotografía. En ese momento, Luz le comentó que era peruana, a lo que el Papa respondió mencionando su próxima visita a Perú en noviembre. “Se le veía muy emocionado de volver a casa, de reencontrarse allí con todos los peruanos”, contó.

El pontífice optó por prescindir de discursos formales y, según Luz, expresó con naturalidad: “Él llegaba a este almuerzo sin discurso, pero con hambre”. La estudiante valoró especialmente la espontaneidad del Papa, considerándola una muestra de cercanía. “Cuando viene la espontaneidad es sentirse propio, en familia”, comentó.

El almuerzo en Castel Gandolfo reunió en su mayoría a refugiados peruanos, para quienes el gesto del Papa simbolizó integración y respeto.
El almuerzo en Castel Gandolfo reunió en su mayoría a refugiados peruanos, para quienes el gesto del Papa simbolizó integración y respeto.

Apoyo y superación

Luz ha vivido en Italia durante siete años y actualmente cursa los últimos exámenes de la carrera de Economía en la Universidad La Sapienza de Roma. Agradeció el apoyo recibido por parte del Centro Astalli, dirigido por los jesuitas, que la ha acompañado en su proceso de integración y en la regularización de sus documentos. “Estoy todo en regla gracias a ellos”, explicó.

Al final de la conversación, Luz aprovechó la oportunidad para enviar saludos a su familia en Perú, en especial a su madre, Victoria de la Cruz Flores. Destacó el papel de sus seres queridos en su proceso de adaptación, señalando la importancia del apoyo emocional a distancia: “No ver mucho tiempo a la familia también es difícil. Salir de eso y tenerlos ahora, pues con los medios es más fácil poder hasta verlos”.

El ángelus

El encuentro con los peruanos coincidió con el primer ángelus del papa León XIV en Castel Gandolfo. Durante la oración, el pontífice se refirió al conflicto en Oriente Medio y Ucrania, así como a otras regiones marcadas por la violencia, el terror y la muerte de inocentes. Según informó RPP Noticias, el Papa pidió un camino de diálogo, encuentro y diplomacia como única vía para lograr una paz justa y duradera.

Papa León XIV habló en 10 idiomas en su mensaje por Domingo de Pascua. (EFE)
Papa León XIV habló en 10 idiomas en su mensaje por Domingo de Pascua. (EFE)

También dedicó palabras a quienes han migrado y viven lejos de sus familias, incluyendo a marinos y portuarios, animándolos ante la nostalgia y las dificultades que enfrentan. El testimonio de Luz sirvió de ejemplo sobre la realidad de los migrantes, la integración y el acompañamiento de instituciones como el Centro Astalli.

Integración y perspectivas

La estudiante resaltó que este tipo de encuentros favorecen la integración y la igualdad de trato hacia los migrantes. De acuerdo con su experiencia y lo transmitido a RPP Noticias, existen antecedentes de almuerzos similares con otros grupos, por lo que considera probable que se repitan en el futuro.

La conversación con Luz concluyó con un mensaje de aliento tanto para ella como para otros jóvenes que afrontan el desafío de adaptarse a un nuevo país, destacando la importancia del acompañamiento y el esfuerzo personal en el proceso educativo y de integración.

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