Yuriel Celi volvió a jugar tras meses sin poder competir por problemas administrativos: “Ahora a mirar hacia adelante”

Yuriel Celi volvió a jugar tras meses sin poder competir por problemas administrativos. Crédito: Prensa SBA

Después de varios meses de incertidumbre y sin poder disputar encuentros oficiales, Yuriel Celi volvió a las canchas y cerró una etapa complicada en su carrera deportiva. El mediocampista reapareció con la camiseta de Sport Boys en los octavos de final de la Copa de la Liga frente a Comerciantes FC, donde fue titular y completó los 90 minutos en la victoria por 1-0 del cuadro rosado.

El regreso del futbolista llega luego de una prolongada espera provocada por problemas administrativos que impidieron su inscripción para competir durante el Torneo Apertura. A pesar de entrenar con normalidad y mantenerse vinculado al plantel chalaco, Celi no pudo ser considerado por el comando técnico en partidos oficiales debido al inconveniente que se presentó con su registro.

PUBLICIDAD

La situación generó preocupación en el entorno del jugador y del club, ya que el volante quedó sin la posibilidad de sumar minutos durante una parte importante de la temporada. Sin embargo, Sport Boys logró solucionar el panorama para la segunda mitad del año y finalmente el mediocampista volvió a estar disponible.

La espera terminó en un escenario especial para el jugador de 24 años. Celi recibió la confianza del entrenador Carlos Desio y apareció desde el inicio en el duelo ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga, marcando su retorno después de varios meses alejado de los partidos oficiales.

PUBLICIDAD

Yuriel Celi fue titular en el duelo contra Comerciantes FC por la Copa de la Liga. Crédito: Prensa SBA

El volante respondió a la oportunidad y disputó todo el compromiso, en un encuentro que terminó con triunfo para Sport Boys por 1-0 y la clasificación a cuartos de final del certamen. Más allá del resultado, el partido significó un paso importante para recuperar ritmo futbolístico y volver a sentirse jugador dentro de una competencia oficial.

Durante el tiempo que permaneció sin jugar, Yuriel Celi continuó trabajando para mantenerse en condiciones y esperar el momento en que pudiera volver a competir. Ahora, con minutos acumulados nuevamente, buscará recuperar su mejor nivel y convertirse en una pieza importante para el conjunto rosado en los retos que se avecinan en la segunda parte de la temporada.

PUBLICIDAD

Yuriel Celi jugará el Torneo Clausura

Una de las principales novedades para Sport Boys es que Yuriel Celi también estará habilitado para disputar el Torneo Clausura 2026, luego de que el club lograra completar su inscripción dentro del plazo correspondiente y sin los inconvenientes que lo dejaron fuera durante la primera parte del año.

De esta manera, el mediocampista podrá recuperar la continuidad que perdió durante el Apertura y tendrá la oportunidad de sumar más minutos oficiales en la segunda mitad de la temporada. Para el cuadro chalaco, contar nuevamente con Celi representa una alternativa importante en su zona ofensiva y una variante más para afrontar los próximos retos del campeonato.

PUBLICIDAD

Ahora, el objetivo del volante será dejar definitivamente atrás el episodio administrativo que frenó su participación y concentrarse en el aspecto deportivo, buscando recuperar su mejor nivel y volver a ser protagonista con la camiseta rosada.

El delantero fue fichado por los 'rosados' en condición de préstamo por Universitario. (L1 Max)

El mensaje de Yuriel Celi tras volver a jugar

Tras concretar su regreso a las canchas, Yuriel Celi dejó un mensaje de cara al futuro y evidenció su intención de dejar atrás los meses complicados que atravesó lejos de la competencia oficial.

“Después de una larga espera, por fin volví a hacer lo que más amo. Gracias a quienes estuvieron a mi lado durante este tiempo. Ahora, a mirar hacia adelante”, expresó el volante, una frase que refleja la importancia de volver a sentirse futbolista tras el periodo de incertidumbre que vivió por los problemas administrativos.

PUBLICIDAD

Con su retorno confirmado, Celi inicia una nueva etapa en la temporada, con el desafío de recuperar protagonismo, sumar minutos, aportar al equipo rosado y demostrar nuevamente sus condiciones dentro del campo de juego.campo de juego.