Renato Tapia dio detalles de su relación con Jean Ferrari y si hay un problema que lo aleja de la selección: “No hubo un teléfono malogrado”

El 'Cabezón' confesó cómo es su relación con el director general de fútbol de la FPF. (Video: Juego Cruzado)

Renato Tapia rompió el silencio después de varios meses para aclarar los rumores que giran en torno a su prolongada ausencia en la selección peruana. Desde el choque ante Paraguay en Lima, en setiembre del año pasado, el mediocampista no ha vuelto a ser convocado. Este paréntesis, que coincide con la llegada de Mano Menezes al banquillo nacional, ha alimentado versiones sobre un posible conflicto con la directiva de la FPF, aunque desde la Videna se ha negado la existencia de desencuentros.

En una reciente entrevista para el programa de YouTube, Juego Cruzado, el ‘Cabezón’ abordó directamente el tema de su exclusión. “Pude conversar con el presidente (Agustín Lozano) y le dije lo mismo que dije en la entrevista. Yo no he dicho nada que no haya conversado con él”, afirmó.

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Según sus palabras, el diálogo con el titular de la Federación Peruana de Fútbol no reveló ninguna novedad ni tensión irresoluble, aunque reconoció que las interpretaciones pueden variar: “De repente, en nuestra conversación no le gustó que yo diga tal, pero al final soy una persona grande y cuando hablo, no lo hago desde el corazón o desde lo que siento, sino desde las pruebas, desde lo que me comentan o me dicen”.

El presidente de la FPF dio detalles de su relación con el volante y dio las razones por la que no está en la nómina del Mano Menezes. (Latina Deportes)

El futbolista de Al Wasl insistió en que lo transmitido públicamente es coherente con lo manifestado en privado durante su charla con el mandatario en Montevideo. “Yo digo las cosas como son y al presidente no le dije algo nuevo; se lo dije en Montevideo cuando conversamos, él lo entendió, sus palabras fueron otras, pero al final cada uno con lo que piensa”, subrayó, dejando en claro que la responsabilidad de interpretar lo conversado es personal.

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A pesar de los rumores sobre posibles fricciones con la dirigencia, Tapia Cortijo remarcó que sus únicos contactos frecuentes han sido los fisioterapeutas de la ‘bicolor’ y que no ha habido otro tipo de comunicación.

Renato Tapia sobre su relación con Jean Ferrari

En cuanto a su vínculo con Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, Renato Tapia rechazó la existencia de cualquier malentendido. “Estoy seguro de que no ha habido teléfono malogrado con Jean Ferrari, pero yo siento que si te digo ‘yo con X puedo llamarlo y lo solucionamos’, y no te llamo, entonces sí hay un problema; porque según ustedes (prensa) hay un problema, pero él dice que no hay ninguno. No hay que generar más cosas de algo que no hay. Entonces, supongo que no hay nada porque no me ha llamado”, explicó.

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El jugador de 30 años también desmintió versiones sobre un supuesto incidente en el vestuario con Ferrari en Montevideo. “A Jean no lo conozco. Conversamos en Montevideo antes del partido, pero es mentira que yo lo saqué del vestuario porque apenas estaba ahí porque estaba suspendido. Solo estuve cinco minutos porque me dijeron que el comisario dijo que me tenía que ir y me fui”, contó.

Renato Tapia disputó su último partido con Perú ante Paraguay en Lima en setiembre del 2025. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

El volante detalló que la conversación con Ferrari se limitó a temas futbolísticos y metodológicos sobre su estadía en Al Wasl. Posteriormente, dialogó con Agustín Lozano y presenció el partido ante Uruguay desde la tribuna.

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“Conversé con Jean, me preguntó del club, cómo era allá, la metodología. Luego hablé con el presidente, vi el partido en la tribuna. Si hay algo que se quiera conversar, no tengo ningún problema. Todo bien, esperando mi llamado y, si no llega, seguir alentando, seguir esperando que los más experimentados como ‘Yoshi’, André, Piero (Gallese), Miguel (Araujo), el mismo Marcos (López), que de repente no es el que más años lleva en la selección, pero es el que por carácter es uno de los más grandes”, indicó.

Finalmente, aprovechó para reiterar su total disposición al diálogo y su deseo de que el grupo logre el nivel competitivo deseado: “Yo deseándoles lo mejor, esperando que puedan llevar a la selección a que pueda tener ese nivel que uno quiere mostrar. Y lo he dicho, feliz por ellos porque están haciendo un trabajo que de repente no muchos valoran, pero hay que tener huevos para plantarse, aparecerse así dentro de una selección nueva y poder congeniar”.

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