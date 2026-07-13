Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz y generan especulaciones: le carga la torta y le dedica romántica canción

El cumpleaños de Magdyel Ugaz viene causando revuelo luego de la inesperada y llamativa presencia de Sergio George. El reconocido productor musical estadounidense, famoso por su trabajo con estrellas de la salsa y la música latina, no solo asistió a la celebración, sino que protagonizó varios momentos que dispararon rumores en redes sociales y medios de espectáculos.
La actriz, recordada por su papel en “Al fondo hay sitio”, celebró su día especial rodeada de amigos, colegas de la televisión y figuras conocidas como Gisela Valcárcel, Gianella Neyra, Mónica Sánchez y Cristian Rivero. Sin embargo, fue la aparición de Sergio George la que captó la atención de muchos. El productor compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de la fiesta, donde no solo se mostró sonriente, sino también muy cercano a la homenajeada.
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Uno de los momentos más comentados se dio cuando Sergio George sorprendió a Magdyel Ugaz cargando la torta de cumpleaños y, posteriormente, dedicándole la canción “Quisiera ser”, balada romántica de Reik, conocida por su letra cargada de sentimientos. “Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto”, dice parte de la canción.
En las imágenes difundidas, se observa al productor Sergio George cargando la torta y cantando junto a Magdyel Ugaz, ubicándose en el centro de la reunión como suelen hacerlo las personas más cercanas en celebraciones de cumpleaños. La actriz aparece sonriente y visiblemente emocionada al apagar la vela, rodeada por el entusiasmo de sus invitados.
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En otro momento de la velada, ambos posan juntos, mostrando cercanía y complicidad. Estas escenas han sorprendido a los usuarios en redes, quienes han comenzado a especular sobre la posibilidad de un vínculo romántico entre ellos. Otros sugieren que podrían estar trabajando en un proyecto profesional en conjunto. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.
Soltera y sin compromiso
Magdyel Ugaz, por su parte, optó por compartir en sus redes sociales las historias publicadas por Sergio George. Es importante señalar que ambos se encuentran solteros. Hace algunos meses, la actriz confirmó públicamente el fin de su última relación sentimental.
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“Estuve casi dos años, hace pocos meses terminamos. Fue algo muy lindo, pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción y llevábamos otro ritmo”, explicó la actriz de 41 años al diario Trome, quien recalcó que su corazón “está transitando el duelo, sin dramatismo”.
Si bien la actriz evitó dar detalles sobre los motivos específicos de la separación, dejó claro que no hay rencores y que valora el tiempo compartido. “Fue algo muy hermoso”, afirmó, mostrando una actitud madura ante el cierre de este ciclo. Ugaz aseguró sentirse tranquila y enfocada en su bienestar personal. “En mi caso estoy soltera y me siento bien”, respondió cuando le consultaron sobre la posibilidad de comenzar una nueva relación. También descartó tener “amigos cariñosos” o estar en busca de aventuras amorosas, dejando en claro que la prioridad en este momento es su salud física y emocional.
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En el plano profesional, Ugaz continúa en plena vigencia. Tras despedirse de “Al fondo hay sitio” en mayo de 2024, donde su personaje aceptó una oferta laboral en Estados Unidos, la actriz se concentró en nuevos retos. Actualmente protagoniza “Señora del destino”, producción de Michelle Alexander en la que asume el rol de Belén Ruiz. Ella misma ha reconocido que la decisión de dejar la exitosa serie fue meditada y que necesitaba ese espacio para crecer en lo personal y profesional.
A lo largo de su carrera, Magdyel Ugaz se ha destacado por su autenticidad y sinceridad, cualidades que también aplica en su vida privada.
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