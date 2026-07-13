Piura rompe récord histórico de calor en más de 50 años con 34.2 °C en pleno invierno: Senamhi advierte que las altas temperaturas continuarían

Una mano sostiene un termómetro digital que marca 34.2 °C en la ciudad de Piura, donde el Senamhi registró una temperatura récord histórica en pleno invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones climáticas registradas en el norte del país mantienen la atención de las autoridades meteorológicas debido al incremento inusual de las temperaturas en pleno invierno. En Piura, los registros recientes marcaron valores que no tenían precedentes dentro de las series históricas disponibles, según información oficial.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la ciudad alcanzó durante el domingo una temperatura máxima de 34.2 °C y, durante la madrugada del lunes, una mínima de 24.0 °C. Ambos registros superaron las marcas anteriores para esta época del año y reflejan un comportamiento climático fuera de lo habitual.

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El fenómeno coincide con un escenario de calentamiento del mar frente al litoral norte, situación que influye de forma directa sobre las temperaturas del aire. Las proyecciones oficiales también anticipan que este escenario podría mantenerse durante las próximas semanas, con efectos tanto en las temperaturas diurnas como nocturnas.

Frente a este panorama, el Senamhi mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones océano-atmosféricas y continúa actualizando sus pronósticos, mientras diversas entidades difunden recomendaciones para la población ante el incremento del calor y de la radiación ultravioleta.

Piura registra los valores más altos de su serie histórica

El jefe del Senamhi en Piura, Jorge Carranza, informó que la ciudad registró una temperatura máxima de 34.2 °C el domingo 12 de julio y una temperatura mínima de 24.0 °C este lunes 13 de julio. Según precisó el especialista, ambos valores constituyen récords dentro de una serie de observaciones meteorológicas que supera los 50 años.

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La entidad explicó que la máxima registrada fue catalogada como un “día extremadamente cálido”, debido a que superó el anterior registro de 33.4 °C correspondiente al 11 de julio de 1997. De igual forma, la temperatura mínima de la madrugada también estableció una nueva marca para esta época del año.

Jorge Carranza señaló que la temperatura máxima se ubicó 6.5 °C por encima de su promedio climatológico. Asimismo, indicó que la temperatura mínima registrada durante la madrugada superó en 6.4 °C el valor considerado normal para el periodo invernal, lo que evidencia un incremento tanto durante las horas de mayor calor como durante la noche.

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El calentamiento del mar explica el comportamiento de las temperaturas

Una calle céntrica de Piura muestra un termómetro digital que señala 34.2 °C, temperatura récord histórico de calor para la ciudad en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi atribuyó estas condiciones al persistente calentamiento de la superficie del mar frente a las costas de Piura y Tumbes. De acuerdo con la institución, esta situación favorece temperaturas del aire superiores a los valores habituales durante el día y también durante la madrugada.

La entidad también informó que la temperatura superficial del mar continúa por encima de sus niveles normales dentro de la región Niño 1+2. Según el organismo, este comportamiento resulta consistente con la evolución del evento Niño Costero, cuya magnitud permanece en nivel moderado.

El Senamhi indicó que la interacción entre el océano y la atmósfera mantiene influencia directa sobre las condiciones meteorológicas del norte peruano, motivo por el cual continúa el seguimiento permanente de la evolución del fenómeno.

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Pronóstico anticipa nuevos incrementos durante esta semana

El organismo meteorológico informó que el modelo GFS proyecta un debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur entre el 13 y el 20 de julio. Según el Senamhi, este escenario facilitará el ingreso de vientos provenientes del norte, condición que favorecerá un incremento tanto de la temperatura como de la humedad en la costa norte.

La institución también señaló que las temperaturas elevadas podrían persistir durante las próximas semanas debido a que las condiciones oceánicas mantienen valores superiores a los normales. Sin embargo, recordó que la incertidumbre de los pronósticos aumenta conforme se amplía el horizonte temporal de predicción.

Aviso meteorológico para la costa y la sierra

Piura registró una temperatura máxima récord de 34.2 °C y una mínima récord de 24.0 °C para esta época del año. Senamhi

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura difundió la extensión del Aviso Meteorológico N.º 270 emitido por el Senamhi. El comunicado señala que entre el lunes 13 y el martes 14 continuará el incremento de la temperatura diurna, con intensidad de moderada a fuerte, tanto en la costa como en la sierra del país.

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El aviso precisa que la escasa nubosidad prevista hacia el mediodía favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta. Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, para el lunes se esperan temperaturas máximas entre 30 °C y 34 °C en la costa norte, mientras que en la sierra norte los valores oscilarán entre 18 °C y 30 °C. Para el martes, las máximas previstas alcanzarán entre 30 °C y 36 °C en la costa norte y entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte.

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El COER Piura recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.