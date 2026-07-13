Cuándo se juega la Fase Final de la VNL Femenina 2026: fechas, horarios y calendario de los cuartos de final rumbo al título

La Fase Final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 ya tiene definida su programación y todo listo para conocer a la nueva campeona del torneo. Luego del cierre de la fase preliminar, quedaron confirmados los ocho equipos que disputarán la etapa decisiva de la competencia, que se desarrollará del 22 al 26 de julio en Macao, China.
Italia, Brasil, Japón, Turquía, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y China son las selecciones que mantienen vivo el sueño de conquistar el campeonato. Todas afrontarán un formato de eliminación directa, donde no habrá margen de error y cada encuentro será clave para continuar avanzando en el cuadro hacia el título.
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La definición del torneo arrancará con los cuartos de final, continuará con las semifinales y llegará a su punto máximo con la gran final, todo en una intensa semana de competencia en Macao. A continuación, revisa el calendario completo de la Fase Final con los horarios correspondientes a Perú.
¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la VNL Femenina 2026?
Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 se disputarán entre el miércoles 22 y jueves 23 de julio. En esta instancia, las ocho selecciones clasificadas buscarán quedarse con uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales. La programación de los partidos quedó establecida de la siguiente manera:
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Miércoles 22 de julio
- 03:00 horas (Perú): Italia vs Países Bajos
- 06:30 horas (Perú): Brasil vs Japón
Jueves 23 de julio
- 03:00 horas (Perú): Turquía vs Canadá
- 06:30 horas (Perú): Estados Unidos vs China
En esta instancia no habrá margen de error: los equipos que logren la victoria continuarán su camino hacia el campeonato, mientras que los perdedores se despedirán definitivamente del sueño de levantar el trofeo de la VNL Femenina 2026.
¿Cómo continúa el camino al título de la VNL Femenina 2026?
Luego de la definición de los cuartos de final, la competencia entrará en su etapa más decisiva con las semifinales, donde solo cuatro selecciones continuarán en carrera por el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Los enfrentamientos quedarán determinados de acuerdo con los resultados de la primera ronda y se disputarán de la siguiente manera:
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- Semifinal 1: Ganador de Italia vs Países Bajos contra ganador de Brasil vs Japón.
- Semifinal 2: Ganador de Turquía vs Canadá contra ganador de Estados Unidos vs China.
Las semifinales se jugarán el sábado 25 de julio y definirán a las dos selecciones que competirán por el campeonato. Será la última prueba antes de la gran final, donde estará en juego el trofeo de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.
¿Cuándo se juega la final de la VNL Femenina 2026?
La gran final de la VNL Femenina 2026 se disputará el domingo 26 de julio en Macao, China. Ese día se definirá al nuevo campeón de una de las competencias más importantes del calendario internacional del vóley femenino.
Además del partido por el título, las selecciones que no logren superar las semifinales tendrán la oportunidad de cerrar su participación en el podio, ya que disputarán el encuentro por el tercer puesto en la previa de la definición del campeonato.
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Con las principales potencias del vóley mundial todavía en competencia, la fase final de la VNL Femenina 2026 promete duelos de máxima intensidad. Italia, Brasil, Estados Unidos, China y las demás clasificadas buscarán aprovechar esta última oportunidad para alcanzar la gloria en Macao.
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