Roberto Mosquera, indignado por rumores que lo asocian por la probable salida de Irven Ávila en Sporting Cristal: “Sería incapaz”

Roberto Mosquera ha aprovechado la última conferencia de prensa de Sporting Cristal, tras el pase a cuartos de final de la Copa de la Liga 2026, para desmontar cualquier especulación relacionada a la probable marcha de Irven Ávila de La Florida. Con un tono muy serio zanjó el tema toda vez que pidió respeto para el delantero de 36 años.
“Yo no leo redes sociales, porque se ha convertido en el océano del cobarde. Yo dejé hace mucho tiempo de leer. Ha corrido por ahí, a veces por un link lo hacen, que yo quiero botar a Ávila. No saben la ligazón que tengo con él”, dijo.
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“Invito a que, por favor, pregunten bien antes de decir algo tan triste, tan incómodo e inmerecido para el cariño que tengo con Ávila. Sería incapaz de botar a un jugador que está [con] Alberto Gallardo, Jorge Soto y el tercero en la historia es Irven Ávila. No se me ocurriría”, sumó.
Además, Mosquera puso en contexto su relación con el delantero nacional: “A Ávila lo he conocido en Sport Huancayo cuando tenía 19 años y el club había perdido 9-1 con Defensor Sporting en la Copa Sudamericana. Tomé el equipo faltando una semana para el partido de vuelta y le vi algo diferente. Lo puse de titular y el presidente me dijo: ‘Profe, ¿no está muy chico?’ ‘No, no está muy chico’, le digo, ‘tiene que jugar’. Hizo un golazo y de ahí tenemos una relación increíble”.
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Ávila pierde espacio
No es menos cierto que Irven Ávila es una institución dentro de otra como Sporting Cristal. Ubicarse entre los tres máximos goleadores de la historia de la entidad, siendo el único vigente con una edad aún plena, le confiere un estatus distinto, aunque no significa que sea un efectivo reemplazable.
De un tiempo a esta parte, el ‘Cholito’ ha tenido que acostumbrarse a un nuevo rol: ser el revulsivo que intente solucionar los entrampamientos saltando desde la banca de suplentes. Así ha venido siendo su función en el reciente curso liguero y no parece que haya excepción alguna con la nueva llegada de Roberto Mosquera bajo los mandos.
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Si bien no hay un orden establecido para Ávila, se estima que sea el segundo atacante en la línea de jerarquía en caso no se cuente a un Felipe Vizeu que se encuentra en deuda máxima. De lo contrario, aparece como tercero en el escalafón, teniendo en cuenta que Hernán Barcos es el nuevo ariete inamovible.
En la reciente temporada, en la que acaso ha perdido el protagonismo de una manera considerable, ha aparecido en 12 partidos del Torneo Apertura 2026 arrojando un ínfimo saldo de dos goles y tres asistencias. Entretanto, suma una diana más en la Copa de la Liga y en la Copa Libertadores se fue en blanco sin descollar en nueve duelos.
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Cristal corre peligro
Nadie imaginó que la nueva temporada sería totalmente desagradable para Sporting Cristal. Por más que su plantel era decente para el medio, presentó demasiadas complicaciones para hacerse sentir en el Torneo Apertura 2026. De ahí que acabara demasiado cerca de la zona de descenso.
El fiasco deportivo de los ‘rimenses’ le costó el puesto a dos entrenadores como Paulo Autuori y Zé Ricardo, connotados profesionales brasileños que poco o nada pudieron hacer para levantar el rendimiento y moral de los puntuales. Ante la emergencia manifiesta, los altos mandos apostaron por el retorno de Roberto Mosquera.
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Una de las primeras medidas del técnico peruano, de 70 años, ha sido reforzar el equipo en puntos claves. Así se trabajó con detenimiento la incorporación de un Hernán Barcos que pese a su veteranía aún sigue vigente como goleador.
Al ‘Pirata’ lo ha acompañado el colombiano Juan Cuesta, quien aportará desequilibrio y velocidad por los extremos, y el atacante Michael Hoyos, que se encuentra dispuesto a aportar desde cualquier trinchera. La ventana de pases se cerrará con el fichaje de un defensor.
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