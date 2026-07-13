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Capturan a colombiano que ocultaba cocaína en departamento frente al mar: Dirandro revela cómo enviaban droga del Vraem a Europa

Durante el operativo se hallaron cajas con compartimentos ocultos, láminas negras y cocaína que dio positivo en las pruebas químicas

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La Dirandro capturó al ciudadano colombiano Jimmy Moreno Romero, alias "El Colombiano", investigado por integrar una red internacional de narcotráfico. Composición: Infobae
La Dirandro capturó al ciudadano colombiano Jimmy Moreno Romero, alias "El Colombiano", investigado por integrar una red internacional de narcotráfico. Composición: Infobae

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional intensificó diversas investigaciones contra organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas que operan desde inmuebles alquilados en distintos distritos de Lima. Estas acciones buscan identificar nuevos métodos utilizados para almacenar, acondicionar y sacar cargamentos de cocaína con destino al extranjero.

Como parte de ese trabajo, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) ejecutaron un operativo contra un ciudadano colombiano investigado por integrar una red internacional dedicada al envío de droga hacia Europa. La intervención permitió descubrir un departamento utilizado como centro de acopio y acondicionamiento de cocaína.

De acuerdo con la información difundida por la Dirandro, la droga provenía del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), desde donde era trasladada hasta Lima para su posterior preparación antes del traslado internacional. Las pesquisas también apuntan a la participación de otros integrantes que aún permanecen bajo investigación.

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Las autoridades sostienen que la organización recurría a distintas modalidades para sacar la cocaína del país y utilizaba viviendas aparentemente comunes para reducir el riesgo de despertar sospechas entre los vecinos y los sistemas de vigilancia.

Dirandro intervino departamento utilizado para almacenar cocaína

Luego de varias semanas de labores de inteligencia, agentes de la Dirección Antidrogas capturaron a Jimmy Moreno Romero, conocido con el alias de “El Colombiano”. Según la investigación policial, el ciudadano extranjero alquiló un departamento ubicado en la avenida Costanera, frente al litoral limeño, para convertirlo en un centro de operaciones destinado al almacenamiento y acondicionamiento de cocaína.

Durante la intervención, los efectivos revisaron cada ambiente del inmueble y localizaron diversas cajas que contenían droga lista para su procesamiento. En el registro policial, uno de los agentes consultó al detenido: “¿Hay cocaína en este inmueble?”. Moreno Romero respondió: “Sí”. Ante la siguiente pregunta sobre la ubicación, señaló: “En su caja”.

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La inspección continuó dentro del departamento y permitió identificar varias cajas con compartimentos ocultos. En uno de los procedimientos registrados por la policía se indicó: “En estos momentos se puede ver en esta caja de cartón unas pequeñas láminas negras. En su interior hay una sustancia blanquecina”.

La Dirandro informó que el investigado llegó al Perú en mayo de este año y, tras su ingreso al país, fue sometido a vigilancia por parte de los equipos de inteligencia hasta identificar el inmueble donde desarrollaba sus actividades.

Investigación apunta a una red con conexiones internacionales

El sospechoso alquiló un departamento en la avenida Costanera para almacenar y acondicionar cocaína antes de exportarla. Panorama
El sospechoso alquiló un departamento en la avenida Costanera para almacenar y acondicionar cocaína antes de exportarla. Panorama

Las autoridades sostienen que Moreno Romero no actuaba de manera individual. Según la Dirandro, formaría parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, cuyo objetivo consistía en abastecer mercados europeos.

Un representante policial explicó que “este personaje es un ciudadano de nacionalidad colombiana que en el mes de mayo llegó a nuestro país y a través de nuestra actividad de inteligencia hemos podido detectar su presencia en la capital”.

La investigación también busca establecer cuántos envíos logró realizar la organización y cuáles fueron los países de destino. Durante el operativo, un efectivo indicó que “las investigaciones continúan para establecer la cantidad de veces que no solamente envió a España, sino a otros lugares para poder comercializarlo”.

Los agentes analizan la documentación, los materiales encontrados y otros elementos incautados durante el allanamiento para determinar la dimensión de las operaciones y la participación de posibles colaboradores.

Modalidades utilizadas para sacar la droga del país

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirandro, la organización utilizaba distintas estrategias para transportar la cocaína fuera del Perú. Una de ellas consistía en ocultar el alcaloide dentro de zapatillas destinadas a envíos internacionales.

Otra modalidad identificada por los investigadores incluía la captación de jóvenes para convertirlos en burriers. Según la investigación, Moreno Romero aparentaba ser un turista para acercarse a personas interesadas en obtener dinero a cambio del traslado de droga.

Posteriormente, la cocaína era adherida al cuerpo mediante el método conocido como “la momia”, antes de abordar vuelos internacionales con destino a Europa.

La policía también informó que parte del acondicionamiento del estupefaciente se realizaba dentro del departamento intervenido, donde se preparaban los paquetes antes de su distribución.

Materiales incautados reforzaron las investigaciones

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Agentes del INPE con uniformes oscuros y guantes cortan panes para revelar paquetes blancos de droga. Hay varios panes y bolsas de polvo en una mesa.
Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Piura, Perú, descubren paquetes de droga camuflados dentro de panes, evidenciando un intento de tráfico ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la diligencia, los agentes encontraron láminas negras, cartones corrugados y otros materiales utilizados para ocultar la droga. En uno de los procedimientos de verificación, personal policial explicó que las láminas servían para dificultar la detección mediante equipos de inspección.

Asimismo, los especialistas realizaron pruebas químicas sobre las sustancias encontradas. Durante el procedimiento se informó: “Lo cual arroja una coloración azul turquesa, indicativo de positivo para alcaloide de cocaína”.

La Dirandro indicó que la droga intervenida tendría origen en laboratorios clandestinos ubicados en el Vraem, desde donde era enviada hasta Lima para completar el proceso previo a su salida del país.

Según la propia unidad policial, en los últimos años las organizaciones criminales optan por alquilar inmuebles en distritos como San Isidro, Miraflores y San Miguel para instalar centros de acondicionamiento de droga. Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar otros departamentos utilizados por la misma red criminal y establecer la participación de más personas vinculadas al caso.

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