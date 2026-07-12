Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: clasificación y puntajes tras final de la Semana 3

Estados Unidos quedó como líder de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Crédito: FIVB

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 llegó a su fin y ya están definidas las selecciones que disputarán la etapa final del torneo. Después de tres semanas de competencia, Estados Unidos terminó como líder de la clasificación general, mientras que otras potencias como Italia y Brasil también aseguraron su presencia entre los mejores equipos del certamen.

El cuadro norteamericano cerró esta ronda con un registro de 10 victorias y 2 derrotas, alcanzando 29 puntos y ubicándose en lo más alto de la tabla gracias a su regularidad durante toda la competencia. Con un rendimiento destacado, las norteamericanas se consolidaron como una de las grandes candidatas para pelear por el título.

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En el segundo lugar quedó Italia, que tuvo la misma cantidad de triunfos y caídas que Estados Unidos, pero finalizó con 28 unidades, apenas un punto por debajo del líder. Las italianas demostraron un alto nivel competitivo y llegaron a la recta final de la fase preliminar con opciones de terminar en la cima.

El podio lo completó Brasil, selección que acumuló 9 victorias y 3 derrotas, sumando 26 puntos. Las sudamericanas mantuvieron su protagonismo habitual y confirmaron su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Tras tres semanas de intensa competencia, la fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 llegó a su fin con una clasificación marcada por la paridad entre las principales selecciones del mundo. Con los cupos a la siguiente ronda ya definidos, revisa cómo quedó la tabla de posiciones completa:

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Estados Unidos (10 victorias, 2 derrotas) — 29 puntos Italia (10 victorias, 2 derrotas) — 28 puntos Brasil (9 victorias, 3 derrotas) — 26 puntos Turquía (9 victorias, 3 derrotas) — 25 puntos Canadá (8 victorias, 4 derrotas) — 24 puntos Japón (8 victorias, 4 derrotas) — 21 puntos Países Bajos (7 victorias, 5 derrotas) — 21 puntos Polonia (7 victorias, 5 derrotas) — 20 puntos China (6 victorias, 6 derrotas) — 19 puntos República Checa (6 victorias, 6 derrotas) — 16 puntos Serbia (5 victorias, 7 derrotas) — 20 puntos Alemania (5 victorias, 7 derrotas) — 17 puntos Bélgica (4 victorias, 8 derrotas) — 10 puntos Tailandia (3 victorias, 9 derrotas) — 12 puntos República Dominicana (3 victorias, 9 derrotas) — 11 puntos Ucrania (3 victorias, 9 derrotas) — 10 puntos Francia (3 victorias, 9 derrotas) — 10 puntos Bulgaria (2 victorias, 10 derrotas) — 5 puntos

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 tras el cierre de la semana 3. Crédito: FIVB

¿Cuándo se juega la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?

Con los ocho equipos ya definidos, la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 entrará en su etapa decisiva. La fase final se disputará del 22 al 26 de julio en Macao, China, donde las selecciones clasificadas buscarán quedarse con el título del torneo.

La ronda definitiva comenzará con los cuartos de final, donde los mejores equipos de la fase preliminar se medirán en duelos de eliminación directa. La distribución de los cruces se realizará según la posición obtenida en la tabla: el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.

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Tras una primera etapa marcada por la paridad, Estados Unidos, Italia y Brasil llegan como los principales candidatos por sus números y regularidad durante el torneo. Sin embargo, selecciones como Turquía, Japón y Canadá también demostraron un alto nivel competitivo y buscarán dar la sorpresa en una instancia donde cada partido será decisivo.