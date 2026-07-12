Alianza Lima recibió golazo a los 27 segundos de Deportivo Cali en amistoso disputado en Matute 2026

Steven Rodríguez apareció sin marca en el área rival y logró el 1-0 - Crédito: América.

Un golazo para comenzar. Ni bien sonó el pitazo inicial del partido amistoso que disputan Alianza Lima y Deportivo Cali en el estadio Alejandro Villanueva, el elenco cafetero se puso en ventaja de manera sorpresiva gracias a un espectacular gol de Steven Rodríguez.

Apenas el juez Michael Espinoza dio la orden de comenzar el duelo, el elenco verdiblanco buscó de inmediato el arco rival. Así que no pasó mucho tiempo para que se instalen en cancha victoriana gracias a Reynoso que envió un pase en profundidad a Viáfara que, sin pensarlo ni acomodarse demasiado, mandó un centro al corazón del área blanquiazul que nadie pudo rechazar.

PUBLICIDAD

El que si estuvo atento fue el delantero Steven Rodríguez, quien realizó una pirueta para marcar el primer gol de la tarde. Y tan solo habían pasado 27 segundos.

¿Por qué no arrancó Paolo Guerrero?

(América TV)

Una de las novedades de este partido amisto en el Alejandro Villanueva es la ausencia del delantero Paolo Guerrero. Es más, ni siquiera se encuentra en la banca de suplentes, situación que ha llamado la atención en los hinchas que esperaban ver al ‘Depredador’ alistarse para comenzar la lucha por ganar el Clausura y coronarse campeón nacional de la temporada, evitando llegar a una eventual final.

La razón principal de esta ausencia es que el técnico argentino Pablo Guede ha decido cuidar a su goleador todo lo que se puede para que llegue en su mejor forma física a su debut en el segundo torneo del año

PUBLICIDAD

Y es que si bien, Guerrero es uno de los jugadores del plantel aliancista que más suele cuidar su condición física, lo cierto que con 42 años a cuestas, Guede considera que lo mejor es guardarlo y no exponer a ninguna posible lesión que malogre sus planes de cara al futuro en el campeonato peruano. Eso sí, el máximo goleador de la selección peruana estuvo en el estadio acompañando a sus colegas.

El debut en el Clausura

(Alianza Lima)

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras una campaña sólida que lo dejó bien perfilado para encarar el siguiente objetivo del año: el Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

El equipo ‘blanquiazul’ se sostuvo en un esquema de juego efectivo y en una defensa ordenada, factores que lo ubican como uno de los principales candidatos a quedarse con el segundo certamen y, con ello, adjudicarse el campeonato nacional de manera directa.

El recorrido de Alianza Lima en el Clausura ya tiene calendario. El debut será en Matute ante Sport Huancayo, el sábado 19 de julio a las 19:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva. Luego visitará a Comerciantes Unidos el 26 de julio a las 15:30 horas en el estadio Juan Maldonado.

A partir de allí, afrontará una seguidilla de jornadas que incluyen compromisos como local frente a Alianza Atlético, UTC, Deportivo Garcilaso, Universitario, ADT, Atlético Grau, Cienciano y FC Cajamarca; además de visitas ante Sport Boys, Melgar, Juan Pablo II, Cusco FC, CD Moquegua, Sporting Cristal y Los Chankas.

PUBLICIDAD

Como parte de esta etapa, el equipo disputó dos amistosos con marcadores ajustados. Primero venció 3-2 a Deportivo Moquegua con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Luego superó 4-3 a la Universidad San Martín con anotaciones de Piero Cari, Josué Estrada y un doblete de Geray Motta.El plan incluyó el partido que se desarrolló ante Deportivo Cali en Matute.