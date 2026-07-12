Perú

Alerta en la selva peruana por sexto friaje: lluvias intensas y vientos golpean con fuerza

El fenómeno trae precipitaciones, descenso de temperaturas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en varias regiones amazónicas, mientras autoridades refuerzan las recomendaciones para la población vulnerable

Guardar
Google icon
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú.
El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que el sexto friaje del año en la selva peruana comienza este 12 de julio con lluvias de ligera a moderada intensidad y vientos de hasta 50 km/h.

Según el aviso meteorológico N° 274, con nivel de alerta amarillo, se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 45 milímetros por día (mm/día) en la selva centro y alrededor de 55 mm/día en la selva sur, afectando principalmente a Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

El fenómeno, que se extenderá hasta el lunes 13 de julio, incluye descargas eléctricas y un marcado descenso de la temperatura diurna. La Amazonía peruana ya ha registrado un aumento en la frecuencia de estos episodios: en 2025 se reportaron 26 friajes, cifra que marcó un récord histórico y una tendencia al alza, de acuerdo con datos oficiales.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a los grupos más vulnerables. Entre las medidas sugeridas figuran cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones, así como usar ropa de abrigo.

El aumento de la frecuencia de friajes se atribuye al Anticiclón del Pacífico Sur, que facilita el ingreso de aire frío antártico hasta la selva. Cerca de 1,3 millones de personas residen en zonas vulnerables a estos cambios térmicos. El monitoreo constante de Senamhi permite la emisión de alertas que buscan prevenir riesgos y orientar a la población ante eventos meteorológicos extremos.

PUBLICIDAD

Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)
Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)

Calor extremo

En medio de este fenómeno, la región de Ucayali enfrentó una de las semanas más calurosas del año, con temperaturas máximas de 33°C y una sensación térmica que alcanzó los 44°C en áreas urbanas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) detalló que la ciudad de Pucallpa y otras zonas con escasa vegetación presentan los mayores impactos.

“Se registraron temperaturas mínimas de veintidós grados y la máxima de treinta y tres, pero con una sensación térmica que debe estar sobre los treinta y ocho grados. Son temperaturas muy altas que se están dando en esta época de verano en nuestra Amazonía”, explicó Néstor Arroyo, director del COER Ucayali.

La falta de árboles en algunas calles incrementa la sensación térmica. “Cuando hay una calle sin árboles, las temperaturas llegan hasta los cuarenta y cuatro grados. Con árboles ya baja a treinta, veintiocho grados. La sensación térmica es mucho mejor cuando las calles están llenas de vegetación”, afirmó Arroyo.

Las autoridades han emitido recomendaciones para evitar golpes de calor, deshidratación y complicaciones en niños, adultos mayores y trabajadores expuestos a la radiación solar.

El COER enfatizó la importancia de hidratarse, usar protección solar y sombreros de ala ancha. También resaltó la necesidad de mantener y ampliar áreas verdes para mitigar el impacto del calor.

Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reporta diariamente los focos térmicos y monitorea posibles incendios forestales en la región.

“Con estos alertas, empezamos a monitorear con cada municipalidad. Los puntos rojos indican focos del día de hoy y los naranjas los del día anterior. La zona productiva de Pucallpa es donde tenemos mayor incidencia de focos de calor”, indicó Arroyo.

Temas Relacionados

Selva peruanaFriajeSenamhiperu-noticias

Más Noticias

Proclamación de la independencia del Perú: San Martín y la multitud limeña en la jornada de 1821

La ciudad se convirtió en escenario de un acto institucional y popular que estableció los conceptos de libertad y soberanía, mientras la consolidación militar y territorial aún dependía de campañas posteriores

Proclamación de la independencia del Perú: San Martín y la multitud limeña en la jornada de 1821

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Los ‘blanquiazules’ cierran su preparación para el Torneo Clausura, enfrentándose al equipo de Pedro Gallese. Conoce cómo sintonizar este duelo internacional

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Qué son los símbolos patrios del Perú, cuáles son los emblemas nacionales y qué dice la ley sobre su uso en Fiestas Patrias

La Ley 32251 reorganizó la clasificación de la bandera, el escudo, el himno y la escarapela, e introdujo penas de hasta cuatro años para quienes los ultrajen en público o a través de medios de difusión

Qué son los símbolos patrios del Perú, cuáles son los emblemas nacionales y qué dice la ley sobre su uso en Fiestas Patrias

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ y las ‘rimenses’ convergen en el estadio Alberto Gallardo por la primera final. Silvana Alfaro representará la ausencia más significativa del encuentro. Repasa los horarios del cruce

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

El conjunto ‘íntimo’ jugará ante sus aficionados en un encuentro frente al cuadro colombiano, que tiene entre sus filas a Pedro Gallese. Conoce los horarios de este partido

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz revela que Melissa Klug será la primera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ con Martín del Pomar: “¡Qué novedad!”

Beto Ortiz revela que Melissa Klug será la primera invitada de ‘El Valor de la Verdad’ con Martín del Pomar: “¡Qué novedad!”

Hugo García se convirtió en padre: Isabella Ladera dio a luz en el agua y compartieron emotivas fotos de su bebé

Jackson Mora se defiende ante juez, pero seguirá su proceso en prisión: “Todo el mundo sabe quién soy y no expondría a mi hermana”

Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”

‘La Noche Dorada 2′: Así fue la presentación de los influencers y streamers en el evento de pelea de El Zeein

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: canal tv online del partido amistoso en Matute 2026

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido por final ida de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali HOY: partido amistoso internacional en Matute 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 11 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Roberto Mosquera rechazó el tono de Horacio Melgarejo contra la Copa de la Liga: “No es la forma de cambiar las cosas”