Alerta en la selva peruana por sexto friaje: lluvias intensas y vientos golpean con fuerza

El Senamhi pronosticó el descenso de la temperatura diurna en la selva del Perú. (Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció que el sexto friaje del año en la selva peruana comienza este 12 de julio con lluvias de ligera a moderada intensidad y vientos de hasta 50 km/h.

Según el aviso meteorológico N° 274, con nivel de alerta amarillo, se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 45 milímetros por día (mm/día) en la selva centro y alrededor de 55 mm/día en la selva sur, afectando principalmente a Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

El fenómeno, que se extenderá hasta el lunes 13 de julio, incluye descargas eléctricas y un marcado descenso de la temperatura diurna. La Amazonía peruana ya ha registrado un aumento en la frecuencia de estos episodios: en 2025 se reportaron 26 friajes, cifra que marcó un récord histórico y una tendencia al alza, de acuerdo con datos oficiales.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a los grupos más vulnerables. Entre las medidas sugeridas figuran cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones, así como usar ropa de abrigo.

El aumento de la frecuencia de friajes se atribuye al Anticiclón del Pacífico Sur, que facilita el ingreso de aire frío antártico hasta la selva. Cerca de 1,3 millones de personas residen en zonas vulnerables a estos cambios térmicos. El monitoreo constante de Senamhi permite la emisión de alertas que buscan prevenir riesgos y orientar a la población ante eventos meteorológicos extremos.

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Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)

Calor extremo

En medio de este fenómeno, la región de Ucayali enfrentó una de las semanas más calurosas del año, con temperaturas máximas de 33°C y una sensación térmica que alcanzó los 44°C en áreas urbanas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) detalló que la ciudad de Pucallpa y otras zonas con escasa vegetación presentan los mayores impactos.

“Se registraron temperaturas mínimas de veintidós grados y la máxima de treinta y tres, pero con una sensación térmica que debe estar sobre los treinta y ocho grados. Son temperaturas muy altas que se están dando en esta época de verano en nuestra Amazonía”, explicó Néstor Arroyo, director del COER Ucayali.

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La falta de árboles en algunas calles incrementa la sensación térmica. “Cuando hay una calle sin árboles, las temperaturas llegan hasta los cuarenta y cuatro grados. Con árboles ya baja a treinta, veintiocho grados. La sensación térmica es mucho mejor cuando las calles están llenas de vegetación”, afirmó Arroyo.

Las autoridades han emitido recomendaciones para evitar golpes de calor, deshidratación y complicaciones en niños, adultos mayores y trabajadores expuestos a la radiación solar.

El COER enfatizó la importancia de hidratarse, usar protección solar y sombreros de ala ancha. También resaltó la necesidad de mantener y ampliar áreas verdes para mitigar el impacto del calor.

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Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reporta diariamente los focos térmicos y monitorea posibles incendios forestales en la región.

“Con estos alertas, empezamos a monitorear con cada municipalidad. Los puntos rojos indican focos del día de hoy y los naranjas los del día anterior. La zona productiva de Pucallpa es donde tenemos mayor incidencia de focos de calor”, indicó Arroyo.