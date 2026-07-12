Jackson Mora se defiende ante juez, pero seguirá su proceso en prisión: “Todo el mundo sabe quién soy y no expondría a mi hermana”

En una audiencia del Poder Judicial del Perú, Jackson Mora se defiende vehementemente de las acusaciones de pertenecer a una banda criminal y cometer delitos informáticos. Expone su trayectoria en el mundo del deporte, explica sus relaciones comerciales y justifica sus constantes viajes. - Justicia TV

El Poder Judicial ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora Rodríguez por una investigación vinculada a un presunto esquema de fraude informático y banda criminal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha) y del Estado.

La decisión se tomó tras una audiencia realizada este 11 de julio, cuando el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, declaró fundado en parte el pedido del Ministerio Público.

La medida incluye a otros siete investigados: César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros, en el caso denominado ‘Los Arquitectos del Fraude’.

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De acuerdo con la resolución judicial, los investigados afrontan una investigación por los presuntos delitos contra el patrimonio, fraude informático y banda criminal. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, pero el juez fijó el plazo en 15 meses.

La audiencia y la decisión del juez: 15 meses de prisión preventiva

La resolución dispuso que los imputados permanezcan privados de su libertad mientras se desarrollan las diligencias del proceso penal. El caso es investigado por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, que sostiene que los implicados habrían integrado una organización dedicada a la comisión de estos ilícitos.

En la misma resolución, el Poder Judicial determinó que Álvaro Andrés Vacacela Guerrero afronte el proceso con comparecencia restringida. Entre las reglas impuestas figuran acreditar domicilio, presentarse cada 15 días al control biométrico, abstenerse de comunicarse con los demás investigados y pagar una caución de S/ 2.000.

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Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)

La defensa de Jackson Mora: “Rechazo esos dos delitos”

Durante la audiencia, Jackson Mora habló ante el juez y negó ser parte de una banda criminal. En su intervención, rechazó los delitos que se le imputan y defendió su trayectoria personal y profesional.

“Buenas tardes, señor juez. rechazo esos dos delitos que se me imputan, de banda criminal y delito informático, ¿no? todo el mundo sabe quién soy en el aspecto deportivo. Soy presidente del FFPC, no solo como empresa, sino como marca. Hago eventos en toda Latinoamérica. Esto he llegado netamente al deporte”, expresó.

En el mismo descargo, explicó que durante la pandemia incursionó en el desarrollo de una aplicación por la imposibilidad de realizar eventos deportivos como antes.

“En algún momento cambié de rubro, fue en la pandemia, porque no se podían hacer eventos, eventos deportivos que son televisados”.

“No voy a exponer a mi hermana”: su argumento sobre su imagen pública

Uno de los ejes de su defensa fue la idea de que, por su exposición mediática, no tendría sentido involucrarse en un delito que, según dijo, pondría en riesgo su nombre y el de su familia. En esa línea, sostuvo que no iba a “exponer” a su hermana.

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“¿Qué persona va a cometer ese, ese delito dando su nombre, dando su imagen? Porque tengo una imagen de porque no solo como, como deportista, sino como mánager, como promotor, como empresario. Para poner a su hermana, en riesgo, a uno mismo, a la trayectoria que, que uno tiene, ¿no?”.

También mencionó al señor Álvaro Casella, a quien describió como trabajador suyo y “uno de mis mejores peleadores”, y aseguró que acompañó a su hermana para hacer una transacción que calificó como legal.

“Desde el día uno colaboré”: lo que dijo sobre su comportamiento tras la detención

Mora afirmó que colaboró con la Policía desde su detención y que entregó sus claves y su celular cuando se lo solicitaron. Según su versión, incluso apoyó en la interpretación de conversaciones.

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“Yo desde el día uno, desde el día de la detención, colaboré en todo lo que la policía me solicitaba. me pedía el celular, le di las claves, me senté con ellos día a día para, para, este, transcribir y apoyar qué, qué significaba cada conversación”.

Además, dijo que proviene “desde abajo” y que construyó su trayectoria a través del trabajo y el deporte.

“Yo de verdad vengo desde abajo, del barrio popular, y he crecido a punta de trabajo, a punta de mi deporte”.

Jackson Mora se defiende ante juez, pero seguirá su proceso en prisión. Justicia TV

Las cuentas bloqueadas y su versión sobre cómo siguió trabajando

Otro punto que mencionó fue el impacto laboral del proceso. Dijo haber escuchado en audiencia que sus cuentas estaban bloqueadas, y sostuvo que, ante esa situación, buscó alternativas para seguir facturando.

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“Apenas me bloquearon las cuentas, intenté con mis abogados y pedí que me las desbloqueen, no se podía y tuve que hacer una, una, este, acercarme a la SUNAT y sacarme un RUC como persona natural con el negocio para poder seguir facturando, porque yo sigo haciendo mis eventos”.

En ese mismo tramo, indicó que tenía actividades programadas y que canceló un evento debido a la incertidumbre por su situación legal.

“Ahorita tenía un evento programado para el 10, 12, lamentablemente lo, lo, ya lo cancelé porque no sé mi situación legal”.

Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)

El caso ‘Los Arquitectos del Fraude’: lo que sostiene la tesis fiscal

Según la información atribuida a la Fiscalía, Jackson Mora fue detenido el 2 de julio por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri durante un operativo que incluyó el allanamiento de 12 inmuebles en Lima y Chincha. Se indicó que la intervención fue autorizada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina.

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La Fiscalía lo señala como presunto integrante de “Los Arquitectos del Fraude”, organización acusada de transferir de manera ilícita S/ 9.984.793 desde una cuenta de la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia la empresa FFC MMA SAC, cuya gerenta general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, su hermana, según la tesis fiscal.

El alcalde de Pueblo Nuevo, Chincha, fue víctima de un elaborado engaño que le costó al municipio más de 9 millones de soles. Los delincuentes, liderados por Jackson Mora, usaron la fachada de asesores congresales para luego transferir los fondos a su empresa. Las cámaras de seguridad y la investigación policial revelaron el modus operandi.| Latina Noticias

“No tengo nada que ocultar”: su pedido final para defenderse en libertad

Jackson Mora sostuvo que no tiene nada que ocultar y pidió la oportunidad de defenderse en libertad, ofreciendo entregar su pasaporte y acatar restricciones.

“Pero si ustedes me dan la oportunidad de defenderme en libertad, yo entrego mi pasaporte, creo que está en poder de la policía y me acoplo, me acomodo a las restricciones que usted me ponga. No tengo nada que ocultar”.

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Sin embargo, con la decisión judicial, Mora y los demás investigados seguirán el proceso bajo prisión preventiva durante 15 meses, mientras avanzan las diligencias por los presuntos delitos investigados.